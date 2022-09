Podnikatelé v realitách Morcinek a Rosenbaum budou společníky

Antimonopolní úřad povolil vstup skupiny European Housing Services (EHS) investora Marka Rosenbauma do M&M Reality Petra Morcinka.

Reklama

Společnosti spojení oznámily na začátku srpna s tím, že EHS jako investor v M&M získá padesátiprocentní podíl. Nyní spojení ve zrychleném řízení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí, dále rovněž v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů a pojistných a investičních produktů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů,” uvedl úřad v tiskové zprávě.

Petr Hlaváček v podcastu Realitní Club: Ne všichni developeři umějí stavět. Tlačí jen zisk Reality Toho, že možná v blížících se komunálních volbách neuspěje, se pražský radní pro územní rozvoj za TOP 09 a nynější lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček nebojí. Má údajně spoustu možností. Neobává se ani o kontinuitu projektů, které započal, ať už jde o Vltavskou filharmonii, Pražský okruh nebo výstavbu pod taktovkou Pražské developerské společnosti. Co by ale Praha podle něj potřebovala, je efektivní státní správa. Petra Jansová Přečíst článek

M&M Reality v dubnu 2020 oznámila, že do ní vstupuje majetkově skupina Arca Capital, ale v listopadu společnosti oznámily, že z ohlášeného vstupu sešlo.

M&M Reality patří k největším firmám na tuzemském realitním trhu. Společnost má 185 poboček po celé ČR a zhruba 2500 makléřů. Ročně zajistí v Česku prodej a pronájem zhruba 17 tisíc nemovitostí v celkové hodnotě přesahující 45 miliard korun. Z toho firma třeba v televizních aukcích loni a letos zrealizovala přes 1500 aukcí v hodnotě přesahující 5,7 miliardy korun.

Reklama

Skupina EHS vznikla loni a patří do ní například firmy Bezrealitky a Maxima Reality. Letos investovala například do projektu Ownest, poskytujícího model nájmu ve vlastním s odložením hypotéky až na pět let, a realitních auditorů Nemo Report. V loňském roce pak do start-upu Roomstory a realitní služby Maxima Reality.

Realitní magnát Vítek ovládl další skupinu. Patří mu 80 procent rakouské s Immo Reality Společnost CPI Property Group (CPIPG) realitního dravce Radovana Vítka si zajistila většinový podíl v rakouské firmě s Immo. ČTK, vku Přečíst článek