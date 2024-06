Nová odpočinková plocha: Pražské Výstaviště otevřelo zelené pobytové terasy na Křižíkových pavilonech

Miliardová rekonstrukce pražského Výstaviště pokračuje. Společnost Výstaviště Praha dokončila opravy střech Křižíkových pavilonů. Dříve poškozené plochy nově nabízejí místo pro odpočinek v zeleni. Revitalizace střech zakončila rekonstrukce Křižíkových pavilonů. Nové zelené pobytové terasy nabídnou přes šest tisíc metrů čtverečních ploch pro celoroční využití. Celý projekt vyšel na 150 milionů korun.

Reklama

Veškeré úpravy střech vycházely z původního návrhu architekta Michala Brixe. Zajištění rekonstrukce měl pod dohledem architekt Výstaviště Praha Štefan Šulek. Přípravné práce a projektová dokumentace, které vznikly v roce 2021, zahrnovaly geologický a hydrogeologický průzkum, nechyběl ani stavebně historický průzkum, protože se budova nachází na památkově chráněném území.

V původním stavu byla střecha podmáčená a některé ocelové konstrukce byly částečně poškozeny. Do celkového objemu stavby však nebylo zasaženo, zároveň ale došlo k redukci betonové plochy až o pět tisíc metrů čtverečních, čímž došlo ke snížení tepelného ostrova a lokálnímu zlepšení klimatu.

FOTOGALERIE: Podívejte se na nově otevřené zelené pobytové terasy na Křižíkových pavilonech

„Ve finále zahradníci zasadili řadu rostlin. Vegetační střechy zpomalí pohyb větrů a zachytí škodliviny. Kombinací zelené intenzivní střechy s akumulační substrátovou vrstvou a nové pochozí plochy navíc dojde ke snížení množství dešťových odpadních,“ popisuje novinky Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

FOTOGALERIE: Průběh rekonstrukce divadla Spirála

Zeleň jako budoucnost hlavního města

Dodavatelem zeleně na terasy pavilonů jsou Pražské služby. „Projekt nás velmi zaujal i proto, že máme zkušenosti s realizací vlastní zelené střechy. Samotná realizace trvala tři měsíce. Za necelých dvanáct milionů korun jsme instalovali podloží včetně příslušných vrstev i závlahy, vysadili vegetaci a počítáme i s následnou údržbou,“ říká generální ředitel společnosti Pražské služby Patrik Roman.

V případě proměny střech Křižíkových pavilonů na zelené pobytové plochy tak došlo k propojení dvou městských firem. „Dvě městské firmy propojily své síly na realizaci zakázky zainvestované ze strany města. To může sloužit jako ukázka efektivní, finančně i časově výhodné spolupráce pro město finance,“ říká radní pro majetek Adam Zábranský.

Rekonstrukce pražského Výstaviště se protáhne do roku 2026. Cena přesáhne 2,6 miliardy korun Zprávy z firem Oprava a dostavba Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vstupuje do třetího roku. Letos stavaři opraví střechy a dokončí montáž ocelové konstrukce obnovovaného křídla. To vyhořelo v říjnu roku 2008. Michal Nosek Přečíst článek

Železniční úsek Bubny-Výstaviště bude v provozu v roce 2025, uvedl ministr Kupka Zprávy z firem Přestavba úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm by měla být uvedena do provozu v polovině roku 2025, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stavba je součástí projektu modernizace železniční trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla v Praze. Stavbaři pracují také na druhém konci plánované trasy, a to mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem. Aktuálně se v Bubnech betonuje základová deska nové nádražní budovy, staví se také pilíře pro estakádu. ČTK Přečíst článek

Co se děje za plachtou. Unikátní pohled na nejstřeženější staveniště v Praze Reality Už několik měsíců je jeden z nehonosnějších paláců Na Příkopě zahalen lešením a zelenou sítí. V barokním domě totiž probíhá kompletní rekonstrukce, která by měla být hotová už za rok. V Paláci Savarin po jejím dokončení bude i nadále kasino, ale i restaurace, veřejnosti mají sloužit také další prostory. Petra Jansová Přečíst článek