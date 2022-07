Stavba metra D zásadně promění Prahu. V okolí trati vyrostou tisíce bytů za miliardy

Tisíce městských bytů, nové čtvrti i parky vzniknou poblíž plánované linky D pražského metra. Podívejte se, jak se promění frekventovaná ulice Novodvorská a jak bude nově vypadat Písnice.

Metro D je v současnosti nejdůležitější infrastrukturní stavbou na území Prahy. Díky ní se lépe propojí jižní část města s jeho centrem. V této době se Praha potýká mimo jiné s krizí bydlení, a právě projekty v okolí budoucích stanic metra mají potenciál tento problém zmírnit.

„IPR měl na starosti územní studie lokalit Nové Dvory a Libuš, kterou zpracovali UNIT architekti. Od Krče až po Písnici tak vznikne více než šest tisíc bytů, z nichž část zůstane městu a bude sloužit dostupnému bydlení. Samozřejmostí jsou nové parky, náměstí, obchody, ale i poliklinika, škola či školka,“ komentuje rozvoj v okolí započaté stavby linky D Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. (IPR).

Na jednotlivé projekty se můžete podívat v následující galerii.

A jak se jednotlivé lokality navazující na započatou stavbu linky D promění?

Nádraží Krč (rozloha o ploše šesti hektarů) v budoucnu nabídne prostory o podlahové ploše 62 500 metrů čtverečních. Díky investicím Reflecta Development zde vzniknou tři administrativní budovy, hotel, obchody, restaurace, kanceláře a kavárna. Výstavba v této oblasti by měla začít za tři roky, dokončena by měla být do roku 2030.

V lokalitě u Thomayerovy nemocnice vznikne nová městská čtvrť se 1400 byty, novou poliklinikou a víceúčelovou budovou, ve které bude umístěn také vestibul metra. V přízemí pak vznikne velké náměstí, v jehož okolí bude několik obchodů. Horní patra budovy budou sloužit jako kanceláře. Předpokládá se, že do oblasti se přistěhuje téměř 2500 nových obyvatel, pro které bude připraveno něco kolem 1400 bytů. Do výstavby investuje Reflecta Development a Central Group. Stavět se začne v roce 2025, hotovo by mohlo být o sedm let později.

Na Nových Dvorech vznikne zastávka metra a nově sem také povede tramvaj. V blízkosti této stanice vznikne polyfunkční centrum s obchody, školkami, školou, kulturním centrem a dalšími službami. Přípravu celé lokality má na starosti Pražská developerská společnost a vzniknout by zde mělo až 2000 městských bytů s množstvím náměstí a parků. Stavět se začne v roce 2027, hotovo může být v roce 2034.

Proměnou v souvislosti s výstavbou linky D projde i okolí na pomezí městských částí Praha 12 a Libuš. Dostupnost do centra zajistí kromě metra i prodloužení tramvajové trati z Modřan. V lokalitě vzniknou kromě více než tisícovky bytů také objekty dosud chybějící občanské vybavenosti - jako supermarket, drobnější obchody, pošta, školka i lékařské ordinace. V místě se počítá i s novým kulturním centrem.

Proměna Písnice je rozdělena na 3 části: okolí budoucí stanice metra, sídliště Písnice a krajina mezi sídlištěm a starou Písnicí. Začít stavět by se dle předpokladů mělo v roce 2030, v okolí stanice metra by mohlo vzniknout nové náměstí, radnice i bytové domy. Mezi stanicí metra a starou Písnicí pak vznikne park, cyklostezky i další místa pro trávení volného času. Investorem výstavby je společnost N/A.

