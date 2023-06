Nevídaný obrat na rezidenčním trhu. V krizi ožil zájem o větší rodinné byty

Trh s bydlením má do celkového oživení ještě daleko, přesto v některých segmentech poptávka letos nabírá na síle. Po letech, kdy se tvořily fronty na malometrážní investiční byty, jdou nyní na odbyt hlavně větší rodinné byty, zpravidla na dobrých adresách. Mezi kupujícími totiž kvůli vysokým sazbám hypoték převažují zákazníci s vlastní hotovostí, kteří si pořizují nemovitosti pro vlastní bydlení.

„Žhavým zbožím na trhu jsou větší byty o dispozicích 3+kk, velké 2+kk, ale i 4+kk,“ potvrzuje Denisa Višňovská, obchodní ředitelka realitní kanceláře Lexxus Norton, která se zaměřuje spíš na movitější klientelu. Dalším trendem, který pozoruje, je ochabnutí zájmu o regiony, a to jak ze strany kupujících, tak i některých developerů. „Klienti se vracejí do Prahy, zatímco před pár lety se poptávka vytlačovala do regionů,“ uvedla Višňovská na konferenci remspace.

Podobnou zkušenost má obchodní ředitel developera Penta Real Estate Pavel Streblov: „Je poptávka po větších bytech pro koncové uživatele. Není to poptávka drobných investorů, kteří by kupovali byty na pronájem.“ Také v případě Penty jde o byty ve vyšším a vyšším středním segmentu pro bohatší klientelu.

Jak potvrdil v debatě remspace výkonný ředitel developerské společnosti J&T Real Estate Martin Kodeš, v lokalitách širšího centra Prahy zmizeli dříve typičtí zákazníci kupující tři nebo čtyři byty jako investici. „Dnes se jim taková investice nevyplatí. Výnos z pronájmu je nízký a hodnota bytu už neporoste tak jako v minulých letech,“ uvedl Kodeš s tím, že ale do budoucna očekává růst nájemného.

Čekání na levnější hypotéky

Přestože letošní jaro přineslo na rezidenčním trhu tolik očekávané oživení, na vyšší prodeje v masovém segmentu developeři teprve čekají. Projekty pro střední třídu jsou velkou měrou závislé na hypotečních úvěrech, jejichž sazby od začátku roku klesly jen nepatrně a stále se drží kolem šesti procent.

V prvním čtvrtletí letošního roku se podle výpočtů developerského tria Trigema, Skanska a Central Group prodalo v Praze 650 nových bytů, což je ve srovnání s předchozím kvartálem nárůst o 18 procent. Meziročně jde však o zhruba 38procentní propad prodejů.

„Oživení na trhu jednoznačně je, ale existuje mnoho protichůdných informací, které přispívají k nejistotě,“ konstatoval generální ředitel Skanska Residential Petr Michálek. Podle něho je nicméně pro developerský byznys pozitivní, že náklady se stabilizovaly, nedochází k výkyvům cen stavebních materiálů jako v minulých kvartálech, někde dokonce klesají.

Sleva rozhoduje

Analytik nemovitostního trhu v poradenské formě Deloitte Miroslav Linhart ocenil, že po třech letech má trh za sebou první kvartál bez nenadálé světové katastrofy, jako byla pandemie covidu nebo vpád Ruska na Ukrajinu. Plošné oživení prodejů ovšem zatím na rezidenčním trhu nenastalo.

„Lidé čekají na slevu, pobídku, ať už jsou to kupující bytu za účelem investice, anebo pro vlastní bydlení,“ řek Linhart. Jak dodala Denisa Višňovská, slevy v Lexxusu dosahují v průměru osmi procent. Rozptyl je ovšem veliký, a to od dvou do dvaceti procent.

