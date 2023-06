Stavební výroba dál klesá. U nové výstavby bytů je propad až čtvrtinový

Stavební produkce v dubnu meziročně klesla o 6,4 procenta. Stavební úřady vydaly o 10,9 procenta stavebních povolení méně, ale orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 14,1 procenta. Meziročně bylo zahájeno o čtvrtinu bytů méně. Průmyslová výroba v Česku v dubnu zpomalila meziroční růst na 1,2 procenta po březnovém revidovaném zvýšení o 2,9 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Stavební produkce meziměsíčně klesla o 3,4 procenta. V dubnu stavební produkce zrychlila svůj meziroční pokles a byla nižší o 6,4 procenta. Nižší byla produkce v pozemním i inženýrském stavitelství. Výroba v pozemním stavitelství se snížila o 5,3 procenta. Inženýrské stavitelství meziročně kleslo o 9,4 procenta. Naposledy české stavebnictví v meziročním srovnání vzrostlo v lednu, následující tři měsíce klesá.

Stavební úřady vydaly 6 387 stavebních povolení, meziročně o 10,9 procenta méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 53,9 miliard korun, a meziročně tak vzrostla o 14,1 procenta.

Počet zahájených bytů meziročně klesl o 24,6 procenta a dosáhl hodnoty 2 685 bytů. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 40,6 procenta a činil 4 264 bytů. Developeři v uplynulých třech čtvrtletích v Praze nezahájili výstavbu žádné kancelářské budovy.

Průmysl zachraňuje výroba automobilů

Průmyslová výroba v Česku v dubnu zpomalila meziroční růst na 1,2 procenta po březnovém revidovaném zvýšení o 2,9 procenta. Výroba aut sice stoupla o 30 procent, naprostá většina ostatních průmyslových odvětví ale v dubnu výrobu snížila. Hodnota nových zakázek v dubnu meziročně vzrostla o necelá tři procenta.

„Stejně jako v předchozích měsících dubnový výsledek průmyslu ovlivnila zejména loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel. Průmyslových odvětví, u kterých meziročně produkce vzrostla, však opět ubylo," uvedl Radek Matějka z ČSÚ. Pokles pokračoval zejména ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství či v chemickém průmyslu.

Oživení v dalších odvětvích je zatím daleko

„Dubnové údaje o výkonu tuzemského průmyslu naplnila očekávání v tom smyslu, že výkon může přinejmenším v průběhu letošního jara kolísat oběma směry. Pokud průzkumy sentimentu ze zpracovatelského průmyslu jak z české ekonomiky, tak z Německa a řady dalších evropských zemí dávají spolehlivý signál, tak se na možnost slabších dat z tuzemského průmyslu musíme připravit i pro nejbližší měsíce," komentuje Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

„Vyhlídky průmyslu pro další období nejsou optimistické. Ačkoli výroba aut má šanci si udržet tempo předchozích měsíců, růst v meziročním srovnání začne hatit postupně se zvedající základna. Aby si průmysl udržel růstovou dynamiku, muselo by nastat oživení v dalších odvětvích. A to se zdá zatím nerýsuje", uvedl Patrik Rožumberský, ekonom, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Stavebnictví u sousedů si až na Německo vede lépe

Stavební výroba podle údajů Eurostatu v březnu v zemích Evropské unie meziročně klesla o 1,2 procenta. „Stavební produkce v EU27 v 1. čtvrtletí v podstatě stagnovala. Česká republika je svým výkonem mírně pod průměrem EU podobně jako Německo. Naopak Polsko, Slovensko a Rakousko mají produkci meziročně vyšší,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Údaje za duben . Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu za dva týdny.

