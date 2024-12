Ministerstvo obrany si pronajme kanceláře v Praze. Platit má přes sto milionů ročně

Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na sedmiletý pronájem kancelářských prostor v budově Tokovo v Praze 7, roční nájem bude 103 milionů korun. Dočasné prostory jsou potřeba kvůli nutné rekonstrukci památkově chráněné budovy ministerstva v Praze 6. Cena za pronájem vzbudila před rokem kritiku médií a politiků, dojednaná částka je vyšší. Ministerstvo kritiku odmítá, kromě růstu cen pronájmů kvůli inflaci se podle něj oproti loňsku mimo jiné zvýšil rozsah pronajímané plochy. Na pronájem upozornil deník Právo.

Úředníci by se měli do budovy Tokovo začít stěhovat nejpozději v dubnu 2026, celkem by v ní do července 2033 mělo sídlit téměř 800 zaměstnanců. Kromě nájmu 15 654 metrů čtverečních ministerstvo zaplatí 311,7 milionu korun za úpravu vnitřního uspořádání a vybudování specifických prostor pro práci s utajovanými informacemi nebo pro zabezpečená jednání.

Do otevřeného výběrového řízení se podle ministerstva přihlásily dvě firmy, nabídku nakonec podala jen jedna z nich, společnost Marissa West. „Výše vysoutěžené nabídky odpovídá realitě současného trhu a jeho dynamickému vývoji v posledních letech a rovněž nevybočuje z průměru, kolik jiné státní instituce platí za své působení v prostorách soukromých vlastníků,“ uvedl úřad. Cenu pronájmu také ministerstvo nechalo ověřit znalcem.

Přísnější parametry

Výběr budovy Tokovo byl loni na podzim kritizován poté, co server Seznam Zprávy uvedl, že ministerstvo má platit nájem 66 milionů ročně, zatímco předchozí nájemník, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), platil nájemné kolem 18 milionů korun ročně. Podle ministerstva nelze výši pronájmu srovnávat, NKÚ si pronajímal výrazně menší prostory a smlouvy uzavíral v letech 2006 a 2013. „Dramaticky stouply nejen ceny nemovitostí, ale i výše pronájmů, a to i v oblasti pronajímání kancelářských prostor,“ uvedlo ministerstvo. Dalším faktorem podle něj může být to, že NKÚ a ministerstvo nepožadovaly stejné parametry. „Neboť v případě ministerstva lze předpokládat výrazně přísnější, a to nejen při ochraně informací,“ doplnilo.

Památkově chráněná budova na náměstí Svobody v Praze byla postavena v roce 1924 jako dočasné sídlo tehdejšího ministerstva národní obrany. Objekt označovaný jako budova A od té doby neprošel generální opravou a podle ministerstva je ve špatném technickém stavu. Veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy A vyhrálo podle ministerstva sdružení Best Army Designers, úřad za ni zaplatí asi 143 milionů korun.

