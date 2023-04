Propadne se evropský trh s komerčními nemovitostmi? Obavy rostou

Mezi investory rostou pochybnosti ohledně zdraví evropského trhu s komerčními realitami, někteří mají obavy z jeho prudkého propadu po nedávných problémech v bankovním sektoru. Vyšší náklady na půjčky nyní tlačí dolů ceny realit, které v uplynulých letech těžily z nízkých úrokových sazeb, píše CNBC.

Reklama

Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc varovala před „jasnými známkami zranitelnosti” realitních trhů. Poukázala na „klesající tržní likviditu a cenové korekce, za kterými stojí zejména nejistý makroekonomický výhled a zpřísňování měnové politiky". Analytici ze společnosti Citigroup předpovídají, že akcie realitních podniků mezi letošním a příštím rokem klesnou o 20 až 40 procent, píše CNBC.

„Něco, co bych nepřehlížel, je krize v oblasti nemovitostí. Jde o nemovitosti pro soukromé osoby i komerční nemovitosti, kde vidíme tlaky na pokles ve Spojených státech i v Evropě,” uvedl Pierre Gramegna, šéf Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), který funguje jako záchranný fond eurozóny.

Je to dané tím, že vyšší úrokové sazby zvýšily náklady na půjčky a snížily ocenění v sektoru nemovitostí, který v posledních letech kraloval při nízkých výnosech dluhopisů.

Revoluce ve stavění ze dřeva. Architekti z Qarty přinášejí do Česka unikátní řešení Reality Stavění velkých domů s pomocí dřeva je v Česku pořád v plenkách. V Rakousku nebo v Německu se už staví domy přes deset pater vysoké, kde je dřevo využíváno nejen jako doplňkový materiál, ale jako základ stavební konstrukce. Česko se nyní snaží posunout se mezi stavebně vyspělé země. Vzniká tu stále více technologických řešení, která by umožnila víc využít dřevo pro stavbu výškových domů. Dalibor Martínek Přečíst článek

Významnou součástí trhu s komerčními realitami tvoří kancelářské nemovitosti. Obavy o tento segment prohlubuje rozmach práce z domova, který odstartovala pandemie covidu-19. „Lidé se obávají, že skutečný návrat do kanceláří nenastal, takže existuje příliš mnoho volných prostor,” uvedl analytik Ben Emons z investiční společnosti NewEdge Wealth.

Odborníci: Homeoffice se stal běžnou součástí pracovních zvyků Reality Lidé v Praze se vracejí za prací do kanceláří, ale zájem o ně už nedosáhne úrovně doby před covidem, kdy byly obsazeny průměrně ze 70 procent. Podle průzkumu společnosti Savills od loňského června do letošního února stoupla obsazenost kanceláří v české metropoli o 16 procent na celkových 54 procent. Je to největší nárůst z evropských hlavních měst. Zástupci společností Scott.Weber Workspace a CBRE uvedli, že se stává běžným dělit práci mezi kancelář a domov. ČTK Přečíst článek

Podle některých odborníků jsou nicméně rizika poklesu na realitním trhu v Evropě mírnější než v USA. Šéf španělské realitní společnosti Inmobiliaria Colonial Pere Vinolas Serra upozornil, že v Evropě je silnější trend návratu pracovníků do kanceláří. Také vytížení kancelářských prostor v Evropě je podle něj vyšší než v USA.

Český fond Trigea opět nakupoval v Polsku. Tentokrát kanceláře za miliardu Reality Český nemovitostní fond Trigea investoval letos už podruhé v Polsku, tentokrát získal za v přepočtu asi miliardu korun kancelářskou budovu v komplexu My Place II ve Varšavě. Letos fond Trigea už koupil budovu MidPoint 71 v Vratislavi a i v polské metropoli spolupracoval s developerskou společností Echo Investment. vku Přečíst článek

Podle poradenské společnosti JLL činila koncem loňského roku neobsazenost evropských kanceláří zhruba sedm procent, zatímco ve Spojených státech to bylo zhruba 19 procent. Vinolas Serra uvedl, že nyní je neobsazenost v Evropě ještě nižší, v Paříži například pouze 0,2 procenta a v Madridu pět procent. „To jsem ještě nikdy v životě neviděl. Obsazenost se nachází na nejvyšších úrovních,” dodal.

JPMorgan v březnu ve své zprávě uvedla, že obavy z amerického poklesu, který se rozšíří do Evropy, jsou přehnané. „V zásadě se domníváme, že jakákoli nákaza z amerických bank nebo amerických komerčních nemovitostí na evropské protějšky není oprávněná vzhledem k odlišné dynamice sektoru,“ uvedli analytici banky.