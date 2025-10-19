Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Jak staví na Slovensku bytovky? Stojí před podobnými výzvami jako Češi

Jak staví na Slovensku bytovky? Stojí před podobnými výzvami jako Češi

Nová Vajnorská - oceněný bytový dům v CE ZA AR 2025
Matej Hakár
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Současná slovenská architektura a urbanismus podle expertů stojí před výzvou vytvářet kompaktní, ale příjemná města s bytovými domy tak, aby se maximálně využil potenciál pozemku a zároveň vznikalo prostředí příjemné pro život. Právě tyto podmínky zvládli autoři nejlepších realizovaných bytových domů, kteří letos uspěli v soutěži CE ZA AR 2025. Podívejte se, jak vypadají nejzajímavější bytovky na Slovensku a který ateliér je opakovaně nejúspěšnější.

Vítězným návrhem kategorie bytových domů se letos stal bratislavský bytový dům Nová Vajnorská od architektů z ateliéru Compass Architekti. Jejich dílo nejenže navázalo na původní zástavbu kvalitních bytovek z poloviny 20.století, ale současně přineslo do zdejší lokality také výraznou moderní zástavbu s novými prvky a technologickými detaily

Výraznější fasádu bytovky tvoří vystupující hliníková okna a balkony, keramický obklad a prosklené přízemí. Zadní část domu směřuje do klidného dvora, jehož terénní úpravy jsou záměrně jednoduché, což má podle autorů projektu (Mateje Gréberta, Juraje Benetina, Romana Janata a Matúše Grega) za cíl zdůraznit původní mohutný strom, kterému byl podřízen i tvar podzemních podlaží. Interiér společných prostorů se pak vyznačuje odhaleným filigránovým prefabrikovaným nosným systémem, který kontrastuje s kobercem a zrcadlovými navigačními grafikami.

Architektům se podle odborné poroty u Nové Vajnorské podařilo skvěle integrovat bytový dům do stávající zástavby Bratislavy pomocí sofistikovaného řešení, které přispívá ke zvýšení hodnoty místního urbánního prostředí a zároveň poskytuje obyvatelům všechny výhody života ve městě. Porota současně ocenila také zajímavé použití prefabrikovaných betonových panelů.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si oceněné projekty

Vítězný bytový dům v CE ZA AR 2025 Nová Vajnorská. Vítězný bytový dům v CE ZA AR 2025 Nová Vajnorská. Vítězný bytový dům v CE ZA AR 2025 Nová Vajnorská. 12 fotografií v galerii

Uspěly i další bytovky

Bytový dům Hausberg se 46 byty v rezidenční čtvrti Palisády zase do bratislavské lokality přináší nadčasovou architekturu, která má podle autorů působit, jako by zde stála už delší dobu. Má to být neokázala a ne příliš výrazná budova, která sice na první pohled nepřitahuje pozornost, ani neoslňuje nápady, ale jejíž kvalita a solidnost je patrná i tak. „Je to dům, kterému sluší stárnutí. Jeho omítnutá betonová fasáda připomíná charakteristickou škrábanou brizolitovou omítku sousedních domů. Tato betonová skořápka chrání dřevěné jádro, které přechází do velkorysých společných prostor schodiště a chodeb,“ uvádí ke svému návrhu architekt Ilja Skoček, který na projektu spolupracoval s Danicou Ščepkovou, Michalem Dindou a Michalem Kontšekem a Katarínou Čárskou. Porota u bytovky Hausbergu ocenila navržené architektonické řešení z hlediska prostorového konceptu, použitých materiálů a řemeslného zpracování.

Dalším bytovým domem, který byl letos mezi třemi nominovanými bytovkami, je pak Nový Ružinov rovněž od ateliéru Compass Architekti. Ti na projektu spolupracovali ještě s ateliérem Laboratórium architektury krajiny. Jejich bytový dům citlivě reaguje na zdejší dopravní infrastrukturu i stávající zástavbu v blízkosti dálnice. Vznikl zde současně také inkluzivní vnitřní rezidenční park, jehož základním konceptem je nádvoří, které odráží různé funkce ve veřejném i soukromém prostoru předzahrádek a tvoří souvislý „vnitřní blok“ zelené plochy.

Bytový komplex Nový Ružinov představuje podle poroty úspěšnou transformaci zbytkového prostoru na okraji dopravní infrastruktury hlavního města na vysoce kvalitní rezidenční prostředí. Největšími výhodami jsou pak velkorysé venkovní plochy bytů, balkony, lodžie a předzahrádky, orientované do parku ve vnitřním bloku.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jeden z nejdražších bytů v Česku - luxusní penthouse v Prague Marina Nova za sto milionů korun

Jak vypadá byt za sto milionů korun. Račte vstoupit

Reality

Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny.  Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Dům u vodopádu „Fallingwater“ - jeho autorem je proslulý americký architekt Frank Lloyd Wright.

Fascinující domy architekta Wrighta. Podívejte se, jak zní symfonie mezi člověkem a přírodou

Enjoy

Nadčasového dílo Franka Lloyd Wrighta je obdivované mnoha architekty i laiky z celého světa. Navrhl stovky neuvěřitelných staveb a více jak čtyři sta z nich stále stojí. Díky mnoha jeho nadšencům je možné některé z nich navštívit nebo v nich dokonce i přespat. Prohlédněte si některé z jeho architektonických skvostů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Vysokoškolské koleje/ilustrační foto

Studenti jsou zlatý důl, říká Tomáš Jelínek, šéf realitní společnosti Century 21

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Juraj Privrel

Privrel z ITB: Před sedmi lety jsme stavěli pro nižší střední třídu, teď pro tu vyšší

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent

Olomouc
iStock
ČTK
ČTK

Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.

V Praze a v Brně rostly ceny nájmů nejčastěji o 11 procent, maximálně o 14 procent. V Ostravě, Plzni a v Olomouci byl meziroční cenový růst nájmů u větších dispozic pod deseti procenty. „Ve třetím kvartálu zaznamenáváme výraznější růst cen nájmů pravidelně. Na trhu totiž vstoupí do hry poptávka studentů, což tlačí ceny dále nahoru. Situace na trhu s bydlením se nijak výrazně nemění. Nabídka bytů je stále zoufale nízká, převis poptávky tak dává prostor pro cenový růst,“ uvedl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Byt o velikosti 2+kk v Praze bylo možné podle analýzy pronajmout ve třetím čtvrtletí za zhruba 24 600 korun. V Brně to bylo kolem 20 tisíc korun, v Ostravě zhruba 13 400 korun a v Olomouci a v Plzni okolo 16 tisíc korun. Pronájem bytu dispozice 1+kk činil v průměru od 8900 korun v Ostravě do 17 400 korun v Praze. Cena za pronájem bytu 3+kk byla od necelých 20 tisíc korun v Ostravě či Plzni do téměř 37 tisíc korun v Praze.

Podle Hrbatého se byty prodávaly v průměru dráž než před létem. Například starší byty v Praze v průměru zdražily o 4000 korun za metr čtvereční. Úrokové sazby hypoték se přitom drží na podobných úrovních již řadu měsíců. „Bydlení je tedy dražší jak pro lidi, kteří si pořizují vlastní nemovitost na úvěr, tak pro ty, kteří hledají pronájem,“ řekl.

Měsíční náklady na hypotéku byly podle analýzy ve třetím čtvrtletí o třetinu až 80 procent dražší než výdaje na nájem. Konkrétně u bytů dispozice 2+kk v Praze a u bytů 3+kk v Brně byla hodnota indexu 1,8. Platba nájmu tak vycházela 1,8krát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr.

U bytu po rekonstrukci v dobrém stavu se cena za metr čtvereční pohybovala v Praze kolem 149 600 korun a v Brně kolem 116 400 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,29 procent ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela na zhruba 45 tisíc korun v Praze a na 35 tisíc korun v Brně. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku bylo nejvýhodnější v Ostravě, kde se hodnoty indexu pohybovaly od 1,3 do 1,4.

České Budějovice

Ceny nájemného v Česku letí vzhůru. Hlavně v Jihočeském kraji

Reality

V září zdražily nájmy v České republice meziročně o 15 procent na 368 korun za metr čtvereční. Proti srpnu vzrostly o 1,1 procenta. Nájmy na začátku podzimu zdražovaly o třetinu rychleji než ve stejném období před rokem, uvádí analýza realitně-poradenské platformy Bezrealitky.cz. Po letních prázdninách podle ní vždy výrazně vzroste počet lidí, kteří hledají bydlení, protože na začátku podzimu domácnostem často končí nájemní smlouvy. Ubytování ale před začátkem zimního semestru shání také studenti.

ČTK

Přečíst článek

Související

Aktualizováno

Situace s dostupným bydlením začíná být v Česku neúnosná. Týká se jak seniorů, tak i mladých

Reality

ČTK

Přečíst článek

Učitelé dostanou od nového roku přidáno

Učitelé dostanou od nového roku přidáno
iStock
ČTK
ČTK

Učitelům a akademikům by se měly od ledna zvednout platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům by se mohly zvýšit o 2000 korun. Počítá s tím návrh nařízení, který zveřejnila na svém webu vláda. Dostala ho bez rozporů. Dá se očekávat, že ho schválí beze změn. Z předpisu a pokynů ministerstva školství k odměňování vyplývá, že podle náplně práce a délky praxe by se pedagogům tarif mohl zvednout o 1880 až 3800 korun a akademickým pracovníkům ze státních vysokých škol o 2460 až 4320 korun.

Na růstu platů pedagogických pracovníků se dohodli zástupci vlády s odbory a zaměstnavateli. Původně předpis obsahoval i varianty navýšení tarifů ostatních profesí ve veřejných a státních službách, dohoda na nich ale nebyla. Ministři uvedli, že kabinet schválí jen dohodnutou úpravu učitelských platů a rozhodnutí o ostatních výdělcích nechá na příští vládu.

„Platové tarify budou do 7. platové třídy včetně valorizovány o pevnou částku 2000 korun a platové tarify od 8. do 16. platové třídy včetně budou navýšeny o sedm procent,“ uvedlo v podkladech ministerstvo práce.

Tarifní tabulka pedagogů se skládá ze 13 platových tříd od čtvrté do šestnácté podle vzdělání, odpovědnosti a náročnosti práce a ze sedmi stupňů podle délky praxe. Podle pokynů ministerstva školství tarif od čtvrté do deváté platové třídy připadá asistentům pedagoga, od osmé třídy učitelům mateřských škol i vychovatelům z družin, klubů a internátů či pedagogům volného času, od desáté třídy učitelům základních a středních škol. V šesté platové třídě začínají tarify lektorů a instruktorů. Plat akademických pracovníků se stanovuje od dvanácté třídy. Dvě nejvyšší třídy - patnáctá a šestnáctá - jsou pro akademiky.

O kolik se zvednou platy?

Základ výdělku asistentů od čtvrté do sedmé třídy by se mohl pohybovat podle náplně práce a praxe od 18 630 do 31 760 korun. Letos to bylo od 16 630 do 29 760 korun. Učitelům by měl od ledna tarif od osmé do čtrnácté třídy činit od 28 680 do 57 980 korun. Pro letošek to je od 26 800 do 54 180 korun. Akademici státních vysokých škol by měli mít v patnácté a šestnácté třídě od 42 920 do 66 030 korun. Letos je to od 40 110 do 61 710 korun. Tarif tvoří asi 80 procent výdělku, upřesnilo ministerstvo práce. Připomnělo, že podle školského zákona má průměrný učitelský plat odpovídat 130 procentům průměrné mzdy. Průměrná mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí činila na 49 402 korun.

V učitelské tabulce je teď 29 tarifů pod zaručeným platem, tedy téměř třetina. Desetina základních částek nedosahuje ani minimální mzdy, je jich devět. Pokud by se tabulka nevalorizovala, příští rok by pod zaručeným platem bylo 41 tarifů a pod minimální mzdou 14. Pod zaručenou částku by tak spadlo 45 procent výdělkových základů, pod minimální mzdu 15 procent. Zaměstnavatelé musí do garantovaných nejnižších částek výdělek doplácet. Využívají na to peníze na odměny.

Na přidání je příští rok podle ministerstva práce potřeba 11,87 miliardy korun. Pokud se odpočítají náklady na doplatky do minimálního a zaručeného platu, je to 10,99 miliardy korun.

Radomír Lapčík

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Zprávy z firem

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme