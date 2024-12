Dobšík: Průměrný plat učitele přesáhne 59 tisíc

Průměrný plat učitele by měl podle predikcí růstu letošních platů z ministerstva financí dosáhnout za dva roky něco málo přes 59 tisíc korun. Na konferenci Školství 2025 to uvedl odborový předák František Dobšík.

Garantování 130 procent průměrné mzdy pro platy ve školství na konferenci zmínil jako výsledek své vlády premiér Petr Fiala (ODS). Kabinet tak podle něj učinil, aby profesi učinil atraktivnější pro mladé, kteří se rozhodují o dalším směřování. Neměli by se podle Fialy obávat o svoji budoucí existenci. Na druhou stranu podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) není možné, aby platy učitelů byly vyšší než lékařů. Část učitelů upozorňuje na opoždění růstu platů oproti realitě, protože se vypočítávají z průměrné mzdy v uzavřeném roce, tedy pro letošek z roku 2022. V mezidobí ale průměr dál roste.

Loni učitelé v mateřských, základních a středních školách vydělávali po započtení všech příplatků a odměn v průměru 49 058 korun, meziročně jim tak hrubý měsíční plat stoupl o 1327 korun, tedy o 2,8 procenta. Při započtení inflace ale mzdy reálně klesly o 7,1 procenta. Vyplynulo to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Co se týče kupní síly výdělku učitelů v regionálním školství, podle ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martina Many byla kvůli nižším nominálním nárůstům a vyšší inflaci v posledních dvou letech na stejné úrovni jako v roce 2018.

Kdo bere nejméně?

Výše průměrných výdělků učitelů je dána místem působení, dosaženou kvalifikací, vzděláním a délkou učitelské praxe. Učitelé základních a středních škol loni podle ČSÚ v průměru brali přes 51 tisíc korun hrubého měsíčně, zatímco v mateřských školách měli přibližně o 10 tisíc korun méně. Učitelé, kterým bylo méně než 30 let a učili na základní škole, loni vydělávali v průměru o 10 tisíc korun méně než jejich kolegové starší 55 let. V porovnání s průměrnou mzdou zaměstnanců s magisterským nebo doktorským vzděláním pak byla loňská mzda učitelů základních škol v průměru o čtvrtinu nižší.

Naopak mezi jednotlivými kraji se učitelské mzdy podle ČSÚ příliš neliší. Na základních školách loni v průměru nejvíce brali učitelé v Praze, 53 400 korun, a nejméně v Moravskoslezském kraji, 50 300 korun. Rozdíly jsou ale ve srovnání s průměrnými výdělky zaměstnanců v krajích. Zatímco učitelé základních škol v Praze i přes nejvyšší mzdu loni dosáhli na 93 procent průměrné hrubé mzdy pražských zaměstnanců, v Karlovarském kraji představovala mzda učitelů základních škol 129 procent průměrné mzdy v kraji.

Průměrná mzda v ČR byla loni 43 341 korun, proti předchozímu roku byla vyšší o 7,5 procenta, tedy o 3024 korun. Spotřebitelské ceny ale vzrostly o 10,7 procenta, proto reálné výdělky v zemi klesly o 2,9 procenta. Snížily se druhý rok v řadě, přičemž v roce 2022 to bylo o 8,5 procenta.

Výdělky žen, které loni vykonávaly osm z deseti učitelských pozic, v roce 2023 dosáhly na úrovně 125 procent průměrné mzdy všech zaměstnankyň v Česku. U učitelů mužů to bylo 102 procenta mzdy všech mužských zaměstnanců.