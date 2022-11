Nejzelenější stadion na světě? Stát bude v Číně, navrhoval ho i český architekt

Do rychle rozvíjejícího čínského města Chang-čou přibude nový sportovní areál. Navrhne ho známé architektonické studio Zaha Hadid Architects.

Fotbalový stadion o rozloze 135 tisíc metrů čtverečních je umístěný ve východní části sportovního areálu. Centrum vodních sportů a krytá aréna je pak v jižní a západní části.

Pruhované pódium o rozloze 45 tisíc metrů čtverečních je inspirováno terasovitým uspořádáním čajových farem na okolních svazích. V něm jsou umístěna pomocná zařízení, včetně tréninkových hal, šaten, kanceláří a také obchodů, restaurací a kaváren s výhledem na nádvoří a terasy pódia.

Na projekt Zaha Hadid Architects se můžete podívat do následující galerie:

Všechny stadiony jsou na sobě nezávislé. Krytá aréna má užitnou plochu 74 tisíc metrů čtverečních a kapacitu 19 tisíc míst. Hostit bude sportovní, ale i kulturní akce.

Vodní sekce má užitnou plochu 15 tisíc metrů čtverečních. Nabízet bude dva 50metrové bazény o kapacitě 800 diváků.

Prioritou projektu je udržitelnost. Nechybí proto například solární panely nebo technologie na opětovné využití šedé vody. Architekti se rovněž snažili minimalizovat množství materiálů pro konstrukci a zvýšit podíl využití recyklovaného obsahu.

Na projektu se podílel i český architekt Jakub Klaška, který pracuje v ateliéru Zaha Hadid Architects. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde.

