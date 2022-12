Sandra Bullocková prodala svůj utajený avokádový ranč za 5,6 milionu dolarů

Filmová hvězda a držitelka Oscara Sandra Bullocková není jen jedinečná herečka a producentka - je i schopná podnikatelka v realitách. Luxusních nemovitostí vlastní řadu a nedávno prodala jednu z nich, avokádový ranč v jižní Kalifornii, za v přepočtu 128 milionů korun. A rozhodně na prodeji neprodělala.

Luxusní, pohodlný, utajený a s malebnými horskými výhledy. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat 91akrový (téměř 37hektarový) avokádový ranč slavné hollywoodské herečky a producentky Sandry Bullockové. Ačkoliv nemovitost poskytuje maximum komfortu i soukromí a herečce se jej dlouhou dobu dařilo úspěšně tajit před celou bulvární scénou, dala jej letos za velkého mediálního ohlasu po patnácti letech znovu na realitní trh.

Informaci, že herecká celebrita Sandra Bullocková už našla kupce pro svůj ranč, přinesl realitní magazín Mansion Global. Uvádí také, že Bullocková za svou odlehlou horskou usedlost pod horou Palomar Mountain jen 40 kilometrů od Tichého oceánu a severně od San Diega získala sice o pár set tisíc dolarů méně, než původně chtěla, i tak se jí to, ale rozhodně vyplatilo. Začátkem letošního roku avizovala, že chce za svůj avokádový ranč šest milionů dolarů. V listopadu ale nakonec podepsala smlouvu s movitým zájemcem z Orange County působícím v oblasti stomatologických služeb za 5,6 milionu dolarů. To je přitom více než dvojnásobek částky (2,725 milionu dolarů), kterou za toto malebné místo zaplatila v roce 2007.

Sporák dražší než lecjaké auto

Kouzlo místa, kam dosud jezdila hlavně rodina herecké legendy, je ovšem nezpochybnitelné. Nachází se na vrcholu kopce a má díky tomu výhled na hory do všech stran. Jednopatrové sídlo zde bylo postaveno a zařízeno v luxusním, ale nenápadném stylu s centrálním nádvořím s fontánou v roce 1990. Rozléhá se na zhruba 558 metrech čtverečních a k dispozici má čtveřici ložnic s vlastním sociálním zařízením. Celkem tu je tak šest samostatných koupelen, šest vnitřních krbů a trojici venkovních, jídelna, bar i luxusně vybavená kuchyň se sporákem v ceně automobilu Mercedes. Soukromí zde hlídá špičkový bezpečnostní systém i komplexní automatizace. Vedle hlavního domu je na pozemku navíc i dílna a dům s dvěma ložnicemi pro správce.

Bazén, tisíc avokád i kurník

Obrovský pozemek se středomořsky laděným sídlem ve venkovském stylu nabízí unikátní výhledy i množství relaxace. V blízkosti hlavního domu je k dispozici dokonce i bazén se slanou vodou a lázně. Na ranči jsou také technické vychytávky jako jsou solární panely, záložní generátor či nabíjecí stanice pro elektromobily, ale dokonce i velikánský kurník se slepicemi. A pochopitelně nechybí tu ani vlastní avokáda v bio kvalitě. V okolí sídla je vysázeno přes dvanáct set avokádových a také množství citrusových, eukalyptových stromů a rozárií. Vše napájí zavlažovací síť se sedmi vodoměry.

Realitní investorka

Nedávno prodaný avokádový ranč ale nebyl jediným sídlem Sandry Bullockové. Herečka se v průběhu let projevila i jako zdatná investorka do luxusních realit v řádech milionů dolarů. Podle informací v amerických médiích z letošního roku jich v roce 2021 vlastnila sedmnáct napříč Spojenými státy . Další sídla Bullockové jsou třeba v Beverly Hills, v New Orleansu, ve Wyomingu, v Texasu. Dále vlastní také několik luxusních bytů ve výškové budově Sierra Towers v Hollywoodu, dva plážové domy v Malibu u Tichého oceánu a dům za 12 milionů dolarů v New Yorku. V minulosti vlastnila nemovitosti i například u jezera Lake Austin, v Soho či Georgii. Nemovitosti, které Sandra Bullocková vlastní, neužívá jen ke své potřebě, část jich herečka také dlouhodobě pronajímá.

Sandra Bullocková (58) získala Oskara za hlavní ženskou roli ve filmovém dramatu Zrození šampiona (The Blind Side) z roku 2009. Na svém kontě má minimálně padesátku filmů v herecké či případně i producentské roli. Proslavily jí tituly jako Nebezpečná rychlost, Zatímco jsi spal, Slečna Drsňák, Návrh, Gravitace nebo Ztracené město (premiéra 2022). Nedávno se Bullocková vyjádřila, že se stahuje z filmového světa, aby se mohla více věnovat svým dvěma adoptovaným dětem.