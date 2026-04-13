Nastala nejlepší doba pro nákup nemovitosti, říká Jelínek z Century 21
Ceny nemovitostí dál rostou, hypotéky letos levnější nebudou. Je ideální čas k nákupu nemovitosti, říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel realitní společnosti Century 21. Je však třeba podle něj zvažovat lokalitu nebo také stáří nemovitosti. Starší rodinné domy v okrajových regionech totiž dokonce mohou ztrácet na hodnotě.
Vrátili jsme se na zdravou růstovou křivku, říká Jelínek. Vzhledem k faktu, že předchozí roky byly z hlediska objemu realitních transakcí slabší, vypadal loňský růst jako enormní. „U nás to bylo přes 33 procent,“ tvrdí Jelínek. Zájem o nemovitosti roste i v prvním čtvrtletí letošního roku.
Krize nahrává „cihle“
Na světové trhy nyní působí konflikt v Íránu. Jak se dotýká českého realitního trhu? Podle Jelínka se právě v takovýchto krizových okamžicích lidé vracejí k investicím do nemovitostí, které se dlouhodobě ukazují být jako méně rizikové. „Cítíme to. Hodně investorů nyní zvažuje, zda a jaké investice jsou dostatečně stabilní,“ říká Jelínek. Lidé se podle něj obracejí zpátky k cihle.
Průměrná sazba hypoték na začátku dubna výrazně vzrostla a dosáhla 5,18 procenta. Meziměsíčně se zvýšila o 0,29 procentního bodu a je tak nejvyšší od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází z nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce.
Průměrná sazba hypoték na začátku dubna výrazně vzrostla a dosáhla 5,18 procenta. Meziměsíčně se zvýšila o 0,29 procentního bodu a je tak nejvyšší od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází z nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce.
Proti tomu jde všeobecný růst cen. Jelínek se domnívá, že Česká národní banka letos nebude snižovat úrokové sazby, levnější už hypotéky nebudou. Naopak některé banky již úročení hypoték v souvislosti s Íránem zvyšují. Jelínek vidí, že lidé úrokové sazby kolem pěti procent akceptují, nikdo se nedomnívá, že by se mohly vrátit ke dvěma procentům, kde byly před pěti lety.
Při začátku války na Ukrajině byla mez úrokových sazeb, kterou klienti bank nepřijali, kolem sedmi procent. Nastal razantní pokles hypoték i realitních transakcí. „Myslím, že lidé pochopili, že ani číslovka sedm není ta, která by jim měla bránit půjčovat si a investovat do nemovitostí.“ Mnohem víc podle Jelínka rozhoduje aktuální cena nemovitosti.
V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.
V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.
Ceny nemovitostí rychle rostou. U každého segmentu je ovšem situace odlišná. Byty v secondhandu loni rostly o patnáct procent, celkově všechny byty přes dvanáct procent. Daleko méně rostou ceny rodinných domů, v průměru méně než o šest procent.
V některých segmentech a krajích je dokonce růst nulový. „Jsou lokality, kde se i zlevňovalo, například v Karlovarském kraji,“ uvádí Jelínek. Týká se to i dalších okrajových míst v zemi. Možné zlevňování tam podle Jelínka bude trendem letošního roku. Vlastníci starších nemovitostí mývají často zkreslené představy o cenách a urputně drží ceny nad aktuálním zájmem kupujících. „Vlastníci často vnímají svůj rodinný dům jako novostavbu, i když byl vystavěn před dvaceti lety.“ Podle Jelínka je ideální poradit se s odborníkem a nastavit cenovou strategii správně.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Dalším trendem je, že kupující umí čím dál lépe vyjednávat. Dokážou vystihnout slabiny nemovitosti a snaží se tak cenu snížit. Podle Jelínka jim s tím nově výrazně pomáhá i umělá inteligence.
Ředitel Century 21 tvrdí, že v současnosti je nejlepší čas nakupovat nemovitosti. „Lepší už nikdy nebude.“ A to díky kombinaci několika faktorů. Nemovitosti zdražily hlavně na jaře a v létě loňského roku, od podzimu ceny víceméně stagnují. Úročení hypoték je stále poměrně výhodné, a očekává se další růst cen, zejména bytů ve velkých městech. Jelínek také vidí jako velký otazník vývoj cen energií a obecně vstupů ve výstavbě. Umí si představit, že se některé projekty pozastaví, což povede k dalšímu růstu cen.
Tomáš Jelínek ze Century 21 byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
