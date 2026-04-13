Nastala nejlepší doba pro nákup nemovitosti, říká Jelínek z Century 21

Dalibor Martínek

Ceny nemovitostí dál rostou, hypotéky letos levnější nebudou. Je ideální čas k nákupu nemovitosti, říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel realitní společnosti Century 21. Je však třeba podle něj zvažovat lokalitu nebo také stáří nemovitosti. Starší rodinné domy v okrajových regionech totiž dokonce mohou ztrácet na hodnotě.

Vrátili jsme se na zdravou růstovou křivku, říká Jelínek. Vzhledem k faktu, že předchozí roky byly z hlediska objemu realitních transakcí slabší, vypadal loňský růst jako enormní. „U nás to bylo přes 33 procent,“ tvrdí Jelínek. Zájem o nemovitosti roste i v prvním čtvrtletí letošního roku.

Krize nahrává „cihle“

Na světové trhy nyní působí konflikt v Íránu. Jak se dotýká českého realitního trhu? Podle Jelínka se právě v takovýchto krizových okamžicích lidé vracejí k investicím do nemovitostí, které se dlouhodobě ukazují být jako méně rizikové. „Cítíme to. Hodně investorů nyní zvažuje, zda a jaké investice jsou dostatečně stabilní,“ říká Jelínek. Lidé se podle něj obracejí zpátky k cihle.

Hypotéky levnější nebudou

Proti tomu jde všeobecný růst cen. Jelínek se domnívá, že Česká národní banka letos nebude snižovat úrokové sazby, levnější už hypotéky nebudou. Naopak některé banky již úročení hypoték v souvislosti s Íránem zvyšují. Jelínek vidí, že lidé úrokové sazby kolem pěti procent akceptují, nikdo se nedomnívá, že by se mohly vrátit ke dvěma procentům, kde byly před pěti lety.

Při začátku války na Ukrajině byla mez úrokových sazeb, kterou klienti bank nepřijali, kolem sedmi procent. Nastal razantní pokles hypoték i realitních transakcí. „Myslím, že lidé pochopili, že ani číslovka sedm není ta, která by jim měla bránit půjčovat si a investovat do nemovitostí.“ Mnohem víc podle Jelínka rozhoduje aktuální cena nemovitosti.

Kupující tlačí na cenu

Ceny nemovitostí rychle rostou. U každého segmentu je ovšem situace odlišná. Byty v secondhandu loni rostly o patnáct procent, celkově všechny byty přes dvanáct procent. Daleko méně rostou ceny rodinných domů, v průměru méně než o šest procent.

V některých segmentech a krajích je dokonce růst nulový. „Jsou lokality, kde se i zlevňovalo, například v Karlovarském kraji,“ uvádí Jelínek. Týká se to i dalších okrajových míst v zemi. Možné zlevňování tam podle Jelínka bude trendem letošního roku. Vlastníci starších nemovitostí mývají často zkreslené představy o cenách a urputně drží ceny nad aktuálním zájmem kupujících. „Vlastníci často vnímají svůj rodinný dům jako novostavbu, i když byl vystavěn před dvaceti lety.“ Podle Jelínka je ideální poradit se s odborníkem a nastavit cenovou strategii správně.

Dalším trendem je, že kupující umí čím dál lépe vyjednávat. Dokážou vystihnout slabiny nemovitosti a snaží se tak cenu snížit. Podle Jelínka jim s tím nově výrazně pomáhá i umělá inteligence.

Ředitel Century 21 tvrdí, že v současnosti je nejlepší čas nakupovat nemovitosti. „Lepší už nikdy nebude.“ A to díky kombinaci několika faktorů. Nemovitosti zdražily hlavně na jaře a v létě loňského roku, od podzimu ceny víceméně stagnují. Úročení hypoték je stále poměrně výhodné, a očekává se další růst cen, zejména bytů ve velkých městech. Jelínek také vidí jako velký otazník vývoj cen energií a obecně vstupů ve výstavbě. Umí si představit, že se některé projekty pozastaví, což povede k dalšímu růstu cen.

Tomáš Jelínek ze Century 21 byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Macinka: Konec Orbána pro nás znamená ztrátu spojence v EU

Petr Macinka
ČTK
nst
nst

Porážka Viktora Orbána v maďarských parlamentních volbách znamená podle českých politiků zásadní změnu i pro Prahu. Česko tím přichází o jednoho ze svých klíčových spojenců v Evropské unii, zároveň se ale připravuje na spolupráci s novou vládou.

Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve volebním vysílání CNN Prima News uvedl, že česká diplomacie bude usilovat o korektní a pokud možno nadstandardní vztahy s novým kabinetem. „Viktor Orbán je určitě spojenec, o kterého naše vláda přichází,“ řekl.

Společné kořeny

Podle Macinky ale výsledek voleb nemusí být pro konzervativní politiku nutně špatnou zprávou. Připomněl, že hnutí Tisza a Orbánův Fidesz mají společné kořeny. Nová vláda se podle něj může vydat buď národně orientovaným směrem, nebo se přiklonit k probruselské politice. „To možná pro konzervativce není úplně špatná zpráva,“ dodal s tím, že případný vývoj může znovu posílit Orbána v roli opozičního lídra.

Péter Magyar
Také vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) označil vítězství opozice za jednoznačné. „Je třeba poblahopřát, je to přesvědčivé vítězství,“ uvedl na adresu lídra Tiszy Pétera Magyara. Zároveň vyjádřil respekt Orbánovi, který patřil se 16 lety v čele vlády k nejdéle sloužícím premiérům v Evropě.

„Únava materiálu“

Podle Havlíčka rozhodla především „únava materiálu“. „Lidé chtějí po 16 letech určitou změnu,“ řekl. Zásadní ideologický obrat však neočekává. Připomněl, že Magyar vzešel z Orbánova hnutí. „Nemyslím, že by byl ideologicky plně odkloněn od toho, co dělal Orbán,“ uvedl.

Výsledek voleb tak podle českých politiků neznamená pouze konec jedné politické éry v Maďarsku, ale i začátek nové fáze vztahů v rámci Evropské unie, na kterou se bude muset připravit i Česká republika.

Ve Španělsku se bourat nebojí: Z chátrajícího bytu udělali prostor, kde se točí celý život kolem kuchyně

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Starý byt z 20. let ve Valencii ztratil během let svůj charakter i funkčnost. Architekti ale místo kompromisů zvolili radikální přístup. Kompletně přepsali dispozici a udělali z kuchyně centrum dění. Výsledkem je moderní bydlení, které mění zažité představy o tom, jak má byt fungovat.

Rekonstrukce bytů ve starší městské zástavbě často balancují mezi respektem k minulosti a tlakem na současný způsob života. Projekt Cirilo Apartment ve valencijské čtvrti Eixample ukazuje, že tato rovnováha nemusí být kompromisem ale strategickým rozhodnutím.

Původní dispozice z 20. let byla typickým příkladem postupně degradovaného městského bytu: fragmentovaná struktura, nedostatek světla a ztráta původních řemeslných prvků. Architekti z ateliéru Montoliu Hernandez se ale rozhodli nejít cestou pouhé renovace. Místo toho redefinovali samotnou logiku prostoru.

Klenuté stropy definují jednotlivé zóny a nahrazují klasické chodby. Centrální kuchyně s červeným mramorem Alicante se stala dominantou celého bytu. Otevřený obytný prostor propojuje vaření, stolování i relaxaci. 8 fotografií v galerii

Dispozice jako strategie, ne nutnost

Klíčovým krokem bylo opustit tradiční vnímání bytu jako souboru místností a začít ho chápat jako sekvenci funkcí. Dispozice je nově organizována do tří jasně definovaných pásem: společenské části, centrální kuchyně a privátní noční zóny.

Nejvýraznějším prvkem projektu jsou klenuté konstrukce, které definují rytmus bytu.

Nejde však o estetickou funkci. Každý oblouk má přesně vymezenou funkci, od pracovního kouta přes kuchyň až po distribuci do privátní části. Výsledkem je prostředí, které přirozeně vede uživatele prostorem právě díky klenbám.

Projekt pracuje s omezenou, ale důsledně kontrolovanou materiálovou paletou. Dubové podlahy a pískové odstíny vytvářejí neutrální základ, který umožňuje vyniknout klíčovým prvkům. Tím je především červený mramor Alicante.

Zásadní roli ale hraje i méně nápadný prvek: malé porcelánové dlaždice. Ty se stávají modulárním systémem, podle kterého je navržena celá geometrie bytu.

