Zapomeňte na stodoly. Španělská zemědělská firma investovala 10 milionů do moderních kanceláří
Ještě nedávno čistě zemědělská firma, dnes sází na inovace a vývoj. Kanceláře za 410 tisíc eur jsou symbolem této proměny.
Na první pohled nenápadná investice, ve skutečnosti strategický krok. Španělská Agrosemillas, firma dlouhodobě spojená s produkcí osiv, postavila nové kanceláře v prostředí, kde dominují sklady, kamiony a sezónní provoz. Areál leží u malé obce El Peral s pouhými 660 obyvateli, daleko od velkých měst i klasických kancelářských center. Právě tady ale firma investovala 410 tisíc eur (v přepočtu zhruba 10,2 milionu korun) do pracovního prostředí, které má odpovídat její nové fázi: důrazu na inovace, vývoj a technologický posun.
Projekt od madridského studia Impepinable není jen o architektuře. Je především o změně fungování firmy. Agrosemillas se posouvá od tradičního agrobyznysu směrem k výzkumu a technologickým řešením v zemědělství a potřebuje tomu odpovídající zázemí. Nové kanceláře proto slouží širokému spektru pracovníků: od lidí z provozu až po inženýry a specialisty na vývoj. Dispozice je flexibilní a reaguje na sezónnost byznysu, kdy se střídají klidnější období s intenzivními fázemi sklizně.
Architektura zároveň zachovává vazbu na průmyslový areál. Budova je propojená se sklady a výrobou a nepůsobí jako oddělené „korporátní sídlo“, ale jako součást výrobního ekosystému.
Levné řešení, silný efekt
Klíčovým prvkem projektu je práce s náklady. Architekti vsadili na jednoduchost a lokální zdroje. Základ tvoří čtyři repasované lodní kontejnery, doplněné o beton, ocel a standardní průmyslové konstrukce.
Na stavbě se podíleli převážně místní řemeslníci a firmy, což pomohlo udržet rozpočet pod kontrolou a zároveň ovlivnilo finální podobu budovy. Výsledkem je úsporná, ale funkční architektura bez zbytečných efektů. Specifickým prvkem je pilová střecha, která přivádí do interiéru rovnoměrné severní světlo, které je pro pracovní prostředí bez přehřívání.
Budova je rozdělená do tří hlavních zón: otevřené pracovní prostory, servisní část a zasedací a laboratorní zázemí. Provoz je oddělen podle typů práce i pohybu lidí. Zajímavým detailem je i využití střechy, kde vznikly plochy pro experimentální pěstování. Firma tak propojuje výzkum, výrobu a každodenní provoz v jednom prostoru.
