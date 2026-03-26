newstream.cz Reality Zapomeňte na stodoly. Španělská zemědělská firma investovala 10 milionů do moderních kanceláří

Zapomeňte na stodoly. Španělská zemědělská firma investovala 10 milionů do moderních kanceláří

Nové sídlo španělské zemědělské firmy Agrosemillas
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě nedávno čistě zemědělská firma, dnes sází na inovace a vývoj. Kanceláře za 410 tisíc eur jsou symbolem této proměny.

Na první pohled nenápadná investice, ve skutečnosti strategický krok. Španělská Agrosemillas, firma dlouhodobě spojená s produkcí osiv, postavila nové kanceláře v prostředí, kde dominují sklady, kamiony a sezónní provoz. Areál leží u malé obce El Peral s pouhými 660 obyvateli, daleko od velkých měst i klasických kancelářských center. Právě tady ale firma investovala 410 tisíc eur (v přepočtu zhruba 10,2 milionu korun) do pracovního prostředí, které má odpovídat její nové fázi: důrazu na inovace, vývoj a technologický posun.

Projekt od madridského studia Impepinable není jen o architektuře. Je především o změně fungování firmy. Agrosemillas se posouvá od tradičního agrobyznysu směrem k výzkumu a technologickým řešením v zemědělství a potřebuje tomu odpovídající zázemí. Nové kanceláře proto slouží širokému spektru pracovníků: od lidí z provozu až po inženýry a specialisty na vývoj. Dispozice je flexibilní a reaguje na sezónnost byznysu, kdy se střídají klidnější období s intenzivními fázemi sklizně.

Architektura zároveň zachovává vazbu na průmyslový areál. Budova je propojená se sklady a výrobou a nepůsobí jako oddělené „korporátní sídlo“, ale jako součást výrobního ekosystému.

Levné řešení, silný efekt

Klíčovým prvkem projektu je práce s náklady. Architekti vsadili na jednoduchost a lokální zdroje. Základ tvoří čtyři repasované lodní kontejnery, doplněné o beton, ocel a standardní průmyslové konstrukce.

Na stavbě se podíleli převážně místní řemeslníci a firmy, což pomohlo udržet rozpočet pod kontrolou a zároveň ovlivnilo finální podobu budovy. Výsledkem je úsporná, ale funkční architektura bez zbytečných efektů. Specifickým prvkem je pilová střecha, která přivádí do interiéru rovnoměrné severní světlo, které je pro pracovní prostředí bez přehřívání. 

Budova je rozdělená do tří hlavních zón: otevřené pracovní prostory, servisní část a zasedací a laboratorní zázemí. Provoz je oddělen podle typů práce i pohybu lidí. Zajímavým detailem je i využití střechy, kde vznikly plochy pro experimentální pěstování. Firma tak propojuje výzkum, výrobu a každodenní provoz v jednom prostoru.

Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou

Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?

V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti

Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.

1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Úder zasáhl také kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu, během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo na Telegramu. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu za posledních 24 hodin téměř 1000 dronů. Během denních útoků zahynuli podle ukrajinských úřadů tři lidé, při těch nočních pět.

Ruský útok na centrum západoukrajinského Ivano-Frankivsku zabil dvě oaoby a další čtyři včetně šestiletého dítěte zranil, uvedla šéfka oblastní správy Svitlana Onyščuková na Telegramu. Ve Vinnycké oblasti ruský útok připravil o život jednoho člověka, dalších jedenáct lidí zranil, uvedla vedoucí tamní regionální správy Natalja Zabolotná.

Drony zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO, sdělila premiérka Julija Svyrydenková. Rusko zpravidla útočí bezpilotními letouny na Ukrajinu v noci, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

„Rusko útočí na plné centrum města za bílého dne. Jen před několika minutami zasáhly rusko-íránské drony Lvov, vážně zranily dva lidi,“ napsala odpoledne na síti X ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO,“ dodala. Zveřejnila přitom video, na kterém je vidět, jak jeden z dronů zasahuje budovu.

Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší

Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.

Jaderné riziko na frontě. Záporožská elektrárna přišla o klíčové napájení

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přišla o hlavní vysokonapěťové vedení a je nyní závislá pouze na jediném záložním zdroji elektřiny. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má v zařízení dlouhodobě svůj tým odborníků.

Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty

Petra Nehasilová
pej

Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.

Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.

Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.

Prior v Kroměříži se mění na polyfunkční dům s bydlením

V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.

„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System. 

Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb

Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.

Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Fidurock koupil historické domy v Sokolské a promění je na nájemní bydlení.

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Rekonstrukce historických domů čeští architekti umí. V Kutné Hoře se podařilo odstranit nánosy socialismu

Centrum Bratislavy se promění. Projekt „zeleného pásu“ vyjde na půl miliardy

