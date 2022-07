Česko? Jeden z nejbouřlivějších trhů s bydlením na světě, tvrdí zahraniční analýza

Praskne nebo nepraskne u nás nemovitostní bublina? Podle analýzy agentury Bloomberg Economics je situace v naší zemi alarmující natolik, že bychom s prasknutím měli stoprocentně počítat, a to již v nejbližší budoucnosti. Lidí, kteří chtějí v Česku nemovitosti kupovat i za nadprůměrně vysoké ceny, je ale podle tuzemských odborníků stále dostatek.

Reklama

Cena bydlení v České republice je nezdravě vysoko. Rostou ceny bytů a domů i sazby pro úvěry na bydlení a pomalu se zvedají i nájmy. Se zvyšující se inflací roste navíc počet těch, kteří si chtějí zabezpečit své úspory a řešení hledají v koupi nemovitosti. Česká republika je přitom zemí, kde nejvíce hrozí prasknutí nemovitostní bubliny, tvrdí poslední analýza agentury Bloomberg Economics, která porovnávala třicítku členských a kandidátských zemích OECD.

Ve všech pěti sledových ukazatelích v analýze jsme na tom téměř nejhůř ze všech. Před námi už je pouze Nový Zéland. Suverénně nejhorší jsme ale v poměru ceny nemovitostí vůči měsíčním nájmům. Za Českou republikou je i Maďarsko, kde „tamní premiér Viktor Orbán prosazuje pobídky k vlastnictví domů ve snaze zvýšit porodnost,“ upozorňuje spoluautorka zmiňované analýzy Alice Kantor.

Dalibor Martínek: Je to tady. Problém se splácením hypoték hlásí první průzkumy Názory Sazby hypoték vzrostly v posledních měsících až k šesti procentům. V roce 2017 byly sazby dvě procenta, teď jsou na šesti. Dalibor Martínek Přečíst článek

Situace není dobrá ani v dalších ukazatelích a ani v dalších regionech. Minimálně v 19 zemích OECD jsou poměry cen k nájemnému a cen bytů k příjmům dokonce vyšší než před finanční krizí v roce 2008. A to svědčí o tom, že ceny nemovitostí už přestaly odpovídat reálným základům, uvádí analýza Bloomberg Economics. O vysokém růstu cen nemovitostí v České republice hovoří také údaje z Eurostatu – agentury Evropské unie, podle kterých „se ceny v zemi v posledních třech měsících roku 2021 zvýšily o téměř dvacet procent ve srovnání se stejným obdobím před rokem.“

Je u nás nemovitostní bublina nebo ne?

„Analýzu Bloombergu jsem zběžně prohlédl a domnívám se, že se jedná o pohled z helikoptéry, který nebere v potaz mnoho mikroekonomických a společenských souvislostí jako je třeba notorický nedostatek produktů (na bydlení pozn.red.) kvůli pomalému schvalovacímu řízení. Významným faktorem je také zahraniční poptávka po bytech v Praze nebo efekt jednosměrné migrace obyvatel pouze do hlavního města,” říká Tomáš Jandík, generální ředitel investiční společnosti Reico České spořitelny, která se více jak deset let zabývá investováním do nemovitostí.

Reklama

Další výrazný efekt na trh má podle něj i nefunkční penzijní systém pro budoucí generace v kombinaci s obecnou averzí Čechů investovat do finančních produktů. „Netvrdím tím, že ceny (nemovitostí) nejsou u nás ohromné ve vztahu k průměrné mzdě, ale závěry analýzy o cenové bublině bych bral s velkou, opravdu velkou rezervou,“ dodává Jandík.

Chaty a chalupy už nefrčí, zájem o ně letos proti loňsku klesl až o třetinu Reality Zájem o nákup chat a chalup po dvou letech ochladl. Proti loňskému roku klesla touha lidí pořídit si rekreační nemovitost o 20 až 30 procent. Vyplývá to z informací realitního portálu Videobydlení.cz a realitní kanceláře Next Reality. ČTK Přečíst článek

Pochybnosti o výrazném poklesu cen tuzemských nemovitostí v nejbližší době zmiňuje také šéf Central Europe Holding (CEH) Jiří Pácal. „Domnívám se, že se nic významného s cenou bydlení u nás nestane. Nabídka je tak malá, že ani sníženou poptávku nepřeskočí. Kupovat budou ti, co mají více vlastních zdrojů,” konstatuje Jiří Pácal. Podle něj u nás není ani důvod k poklesu cen nemovitostí a k růstu cen nejsou zase podmínky.

„Otázka první tedy je, zda máme u nás vůbec bublinu. Vše, co se tu dá do prodeje, se prodá. Tedy pořád máme kupující, kteří to zvládnou a vlastnit přece nemusí každý. Ve vyspělém světě to přece tak není,“ upozorňuje Jiří Pácal a dodává, že u nás je navíc stále určitá část bytového fondu, který se vlastníci obávají pronajímat. „Naše zákony pronajímatele nechrání ani zdaleka dostatečně.“

Do nájmu chce více lidí než dříve

Zároveň je podle Jandíka potřeba si uvědomit, že bydlení u nás je dostupné, pouze se více než v minulosti omezuje na nájemní bydlení. „Skutečně nedostupné bydlení bude, až lidé nebudou zvládat platit nájem. Ten je zatím velmi nízký,“ říká Jandík.

Také proto je podle expertů třeba, aby u nás bylo vícero různých možností bydlení na trhu. Ty mohou vznikat hlavně větší výstavbou a rekonstrukcemi. „Rozhodně by dnes mnohem více lidí chtělo do nájmu, než tomu bylo dříve. Ale není moc kam. Skoro 90 procent bydlení vlastní fyzické osoby, něco investiční společnosti a velmi málo pak obce. Ty se živelně bydlení zbavily a teď, hlavně před volbami, chtějí stavět. Za sebe bych výrazně podpořil komerční výstavbu, která je již mnoho let jediným dodavatelem nájemního bydlení na náš trh,“ konstatuje Pácal.

Realitní bublina v eurozóně splaskne až s výrazně dražšími hypotékami, zní z ECB Money Nemovitosti v zemích eurozóny jsou předražené, někde až o extrémních šedesát procent, zní z ECB. K vyfouknutí cenové bubliny na realitním trhu by podle zprávy evropské měnové autority mohlo dojít, pokud úroky u hypoték porostou rychleji než inflace. ČTK, vku Přečíst článek

Výše nájemného musí být podle něj taková, aby na ni nájemce měl a neodcházel. Jejich vývoj tedy kopíruje vývoj příjmů domácností. „Myslím, že u nás ještě pro mírný růst prostor je. U těch z nás, kdo nemohou komerční nájem hradit, musí pomáhat stát nebo obce. Myslím tím kompetentní lidi, kteří objektivně nemohou tržní nájem platit,“ vysvětluje Pácal.

Má tedy letos cenu kupovat nemovitost?

Podle Jiřího Pácala vždy platilo, že nemovitost má smysl kupovat jen tehdy, kdy ji dotyčný potřebuje a když má stabilizovanou pracovní a rodinnou situaci. „Jestliže mám prostředky na koupi a další péči o nemovitost a také čas a dostatek odpovědnosti. Pokud toto splňuji, není důvod nic odkládat. Na tom se nic nemění. Nemovitost se pořizuje s dlouhodobým záměrem. Rozhodně ale nemá smysl si teď pořizovat nemovitost na spekulaci, bez potřeby a připravenosti,“ podotýká Pácal.

Češi jsou na tom nejhůř v Evropě s dostupností bydlení. Koupit si vlastní byt je levnější i v Berlíně Money Vlastní byt si pořídí rychleji v Berlíně než v Praze. Češi jsou na tom totiž v ohledu vlastnického bydlení nejhůř v Evropě. pej Přečíst článek