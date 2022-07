Nová data: Růst cen nových bytů v Praze se zastavil. Meziročně jsou ale dražší o čtvrtinu

Ve druhém letošním čtvrtletí došlo v Praze ke stabilizaci cen nových bytů. Současná průměrná prodejní cena 145 783 korun za metr čtvereční je srovnatelná s prvním kvartálem. V meziročním srovnání jsou ale ceny o 23 procent výš. Od dubna do června se prodalo 950 nových bytů, což je o třetinu méně oproti dlouhodobému průměru. To je dáno především nedostupností hypoték, kterou způsobil rekordní nárůst úrokové sazby nových úvěrů. Data vychází z tržní analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Ceny nových pražských bytů i přes vysokou inflaci, která developerům prodražila klíčové vstupy, zůstaly ve druhém letošním čtvrtletí na úrovni prvního kvartálu. Prodejní cena se ustálila na 145 783 korun za metr čtvereční. Meziročně se však stále jedná o 23procentní navýšení.

„V meziročním srovnání ceny nových bytů v Praze vzrostly zhruba o pětinu. Ale v poslední době se ceny už stabilizují a od začátku roku se zvýšily jen zhruba o pět procent. Celkově za letošní rok očekáváme růst maximálně do deseti procent,“ uvedl zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Důvodem je podle něj zejména zásadní pokles lidí kupujících si byt na hypotéku. „Úroky u hypoték se raketově zvýšily a nyní jsou zhruba trojnásobné než před rokem. Proto v této době většina lidí koupi na hypotéku odkládá a čeká na to, až se úroky opět sníží,“ dodal Kunovský.

Byt jako investice

Aktuální situace na hypotečním trhu prakticky převrátila strukturu kupujících. Zatímco v minulosti převažoval počet klientů, kteří financovali nové bydlení hypotékou, dnes se tento poměr otočil ve prospěch investičních koupí.

„Zájem o nové bydlení v Praze přetrvává, nicméně část klientů, především z řad lidí do 30 let, na hypotéku za současných podmínek nedosáhne, a musí pořízení nového bydlení odložit. Mezi kupujícími jsou dnes tak častěji ti, kteří pořízením nového bytu ukládají své finanční prostředky do bezpečí před stále rostoucí inflací,“ uvedl generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

Nedostatečná nabídka tlačí ceny bytů nahoru

Růst zpomaloval také u nabídkové ceny, která přesto překonala hranici 150 tisíc korun za čtvereční metr, konkrétně to bylo 152 051 korun, meziročně o 17 procent více. Navýšení vychází především z cen nově přidaných projektů, jejichž průměrná cena se za druhý letošní kvartál vyšplhala na 157 401 za čtvereční metr, a to mimo jiné i kvůli eskalovaným cenám materiálových vstupů.

Nedostatečná nabídka je jednou z hlavních příčin, která dlouhodobě ovlivňuje výši cen nového bydlení v Praze. Nabídka, kterou rekordní prodeje v předcházejících dvou letech srazily na historické minimum, se nyní navýšila na 4150 bytových jednotek. Šlo tedy o téměř čtvrtinový meziroční nárůst.

„I přes mírný nárůst zůstává nabídka dostupných bytů, zejména v metropoli, stále slabá. Aby zvládla uspokojit potřeby trhu, musela by být v tuto chvíli zhruba dvojnásobná. Reálným scénářem navíc je, že přicházející krize silně dopadne i na některé menší developery, kteří budou nuceni výstavbu bytů zcela zastavit, což opět povede k následnému poklesu nabídky,“ vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Dlouhodobě poddimenzovaná nabídka je přitom důsledkem především komplikovaného povolování nové výstavby, které na trh znemožňuje dodávat potřebné množství nových bytů, shodují se developeři.