Vychází jarní číslo magazínu Realitní Club, tématem jsou mikrobyty

Zmenšování bytů je nezastavitelný trend, kterému se věnuje jarní edice magazínu Realitní Club, který vydává Newstream. Na západě populární mikrobyty se v Česku stávají realitou. A to především kvůli extrémnímu nárůstu ceny za metr čtvereční. Důvodů je ale více.

Na titulní stránce magazínu Realitní Club je Milorad Miško Mišković, developer, který se svým partnerem chopil nelehkého úkolu. Jeho novou misí je záchrana Vyšehradského nádraží. Jednu z nejznámějších pražských ruin chce přetvořit na desítky mikrobytů.

„Mikrobyty, zcela běžný druh bydlení v západních velkoměstech, by se do Prahy dostaly přirozeně tak jako tak, aktuální situace panující na pražském trhu nám ale nahrává. Nákupem budovy Nádraží Vyšehrad jsme apriori neplánovali mikro bydlení. Spíš nás k tomu donutila situace,“ říká Mišković v hlavním rozhovoru, v němž s Petrou Nehasilovou, spoluautorkou magazínu, kromě „zmenšování“ zavzpomínal i na přelom tisíciletí a výstavbu Karlína.

V hlavnímu tématu se autoři magazínu podívali i na tvrdá data. Ta hovoří jasně. Jen garsonky, asi nejžádanější artikl na trhu s bydlením, se za pár dekád v průměru zmenšily o téměř 20 procent. Zároveň nadstandardně velký byt v širším centru Prahy již nemá přes 100 metrů a 20metrovou terasu, ale spíše necelých 80 metrů a v lepším případě minibalkon.

„S trochou nadsázky se vlastně obávám, abychom za chvíli neskončili jako v Japonsku,“ komentuje situaci brněnský developer Daniel Lamka v dalším z mnoha rozhovorů v magazínu Realitní Club. Ten vychází dvakrát ročně a je součástí stejnojmenného multiplatformního projektu, který zahrnuje rubriky na newstream.cz, eventy, diskusní setkání pod hlavičkou klubu a stejnojmenný úspěšný podcast, který moderují Petra Nehasilová a Dalibor Martínek.

V magazínu se dočte i to, jak se staví na Kladně, v Brně nebo srdci Indonésie na Jávě. Kde a do jakých nemovitostí Češi nejčastěji investují.

