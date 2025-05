Jak stavět byty pro policisty a sestřičky? V Americe je dobrý vzor

Před patnácti lety se právník Ondřej David, majitel významné pražské právní kanceláře DBK začal rozhlížet na Floridě po možnostech výstavby bytů. Létal tam s manželkou na dovolené, sledoval potenciál. Jisté zkušenosti s výstavbou již měl z Česka. A nakonec se rozkročil v Americe.

David je podnikavý člověk, takže ani na dovolené ve Spojených státech neztrácel čas. „Začal jsem se zajímat, jestli by čas nešel využít efektivněji i ve Spojených státech,“ říká. Za oněch patnáct let vybudoval na Floridě šest velkých rezidenčních projektů. Jeden z nich za sedmdesát milionů dolarů prodal, ostatní pronajímá.

„Slovo dalo slovo, seznámil jsem se s místními developery.“ Začal investicí do dvanácti rodinných domů. Postupem času se celá aktivita vypracovala tak, že firma buduje nájemní byty, které pronajímá. Část nabízí osobám pracujícím ve službách, což jsou třeba sestřičky nebo policisté, Je to podobný model, který se nyní rozvíjí v Praze. V USA to ovšem vymysleli dříve.

„Za nájem by neměla čtyřčlenná rodina platit za rok víc než třicet procent jejího příjmu,“ říká David. O takové bydlení je podle Davida v Americe ohromný zájem, a proto se také vyplácí ho stavět. Rozdíl proti Evropě je, že Amerika přenáší povinnost na soukromého developera. „Není to zadarmo. Ve Spojených státech je to tak, že když chcete stavět jakýkoliv projekt, musíte platit poplatky, které mají dopad v dané oblasti na infrastrukturu.“

Ve Spojených státech to ovšem funguje tak, že se město vzdá těchto poplatků, když developer nechá nějaký podíl svých bytů, třeba dvacet procent, pro potřeby města.

