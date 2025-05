Vlček: Dostavba Dukovan bude v dalších 15 letech financovaná z rozpočtu státu

Náklady na výstavbu dvou nových jaderných bloků elektrárny v Dukovanech zatíží na dalších zhruba 15 let státní rozpočet. Poprvé by se v rozpočtu státu mohly projevit v roce 2026 nebo 2027. Stát má připravené smlouvy o smlouvách budoucích, které mají českým firmám zajistit 30 procent zakázek. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Finální smlouva s korejskou KHNP, kterou má firma se státem podepsat ve středu 7. května, však garanci subdodávek pro české firmy neobsahuje. Podle Vlčka při podpisu smlouvy s KHNP budou ale také připraveny smlouvy o smlouvách budoucích pro české firmy.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

"Státní rozpočty budou muset počítat v dalších zhruba 15 letech s realizací tohoto projektu právě v situaci, kdy český stát přebírá 80 procent vlastnictví na projektu Elektrárny Dukovany II," řekl dnes v pořadu Vlček. Společnosti ČEZ má zůstat 20procentní podíl. Stát má podle Vlčka pro projekt připravený finanční kalendář. V následujících čtyřech letech počítá s dalšími projekčními pracemi tak, aby mohla začít samotná výstavba jaderných bloků, dodal.

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher dostavbu Dukovan vítá. V pořadu však kritizoval absenci garance subdodávek pro české firmy ve finální smlouvě přímo s korejskou KHNP. Diskutovaných 30 procent považuje za nedostatečné. Podle ekonomky Markéty Šichtařové (Svobodní s SPD) nové jaderné bloky pouze nahradí stávající bloky, které dosluhují, pokud nebude jejich životnost nějak prodloužena. Dostavba Dukovan podle ní ceny energií nezlevní.

Podle Vlčka budou při podpisu smlouvy s KHNP připraveny také smlouvy o smlouvách budoucích pro české firmy, například na turbínový ostrov. "Jsme na té hranici 30 procent," dodal Vlček. Další zakázky podle něj českým firmám zajistí navazující projekty. "V regionu Třebíčska jsou v realizaci dopravní stavby, investice za zhruba 15 miliard korun, na kterých se primárně budou podílet a podílí už dnes české firmy," řekl Vlček. Celkový cíl zapojení tuzemských podniků ve výši 60 procent z celého projektu přitom považuje za reálný a dosažitelný.

Podpisu smlouvy s Korejci ve středu 7. května by podle Vlčka už nemělo nic bránit. Francouzská společnost EDF přitom podala u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech. "Nemám informaci o tom, že by tam mělo být nějaké ohrožení nebo zpoždění," uvedl Vlček.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče, společnost Westinghouse, ze soutěže vyřadila už dříve.