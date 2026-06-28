Biohacking: Tichý nepřítel kostí. Osteoporóze lze předcházet v každém věku
Osteoporóza se rozvíjí nenápadně, ale její následky mohou být zásadní. Řídnutí kostí výrazně zvyšuje riziko zlomenin, zejména ve vyšším věku, a nejvíce ohrožuje ženy po menopauze. Dobrou zprávou je, že zdraví kostí lze ovlivnit v každé fázi života – pohybem, dostatkem klíčových živin i omezením rizikových návyků.
Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kosti. Tím se zvyšuje riziko zlomenin i při minimálním mechanickém zatížení. Postihuje přibližně jednu třetinu žen a jednoho z pěti mužů starších padesáti let. Nejčastějšími místy zlomenin jsou obratle, krček stehenní kosti a zápěstí. Přestože je osteoporóza spojována především se stárnutím, základy zdravých kostí se vytvářejí v průběhu celého života a preventivní opatření mají smysl v jakémkoli věku.
Kost je živý orgán, který se neustále obměňuje. Osteoblasty tvoří novou kostní hmotu, zatímco osteoklasty tu starou odbourávají. Rovnováha mezi těmito dvěma procesy určuje, zda kost přibývá, udržuje se, nebo ubývá. Třetím typem buněk jsou osteocyty, které fungují jako senzory mechanického zatížení a celý proces koordinují. Estrogen tuto rovnováhu přímo ovlivňuje: tlumí aktivitu osteoklastů a podporuje osteoblasty. Po menopauze však jeho hladina klesá, rovnováha se narušuje a odbourávání kostní hmoty začíná převažovat nad její tvorbou.
Právě estrogen je proto ústředním hráčem při vzniku osteoporózy u žen. V prvních pěti až deseti letech po menopauze dochází k nejrychlejšímu úbytku kostní hmoty v životě. Roční ztráta může dosahovat dvou až tří procent trabekulární kosti. Intenzitu tohoto procesu ovlivňuje celá řada faktorů – od genetické predispozice přes celkový zdravotní stav až po životní styl. U mužů bývá průběh pomalejší, protože hladiny mužských hormonů s věkem klesají pozvolněji.
Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.
Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny
Enjoy
Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.
Nezbytné vitamíny
Vápník a vitamín D patří mezi základní stavební kameny mineralizace kosti. Vitamín D je nezbytný pro vstřebávání vápníku ve střevě a zároveň reguluje rovnováhu vápníku přes ledviny, střevo i samotnou kost. Nedostatek vitamínu D, který je v populaci mírného podnebného pásma velmi rozšířený, snižuje biologickou dostupnost vápníku bez ohledu na jeho příjem ze stravy.
Vitamín K2 je v souvislosti se zdravím kostí méně známý, výsledky studií s K2 jsou však konzistentní v tom, že zlepšuje kvalitu kostní mřížky. Pokud člověk suplementuje vápník, je důležité kombinovat ho s vitamínem D3 a K2. Bez nich vápník neputuje efektivně do kostí a může se naopak ukládat v měkkých tkáních a cévách, kde může způsobovat problémy, například kardiovaskulární onemocnění.
Pohyb je z hlediska prevence i léčby osteoporózy jedním z nejlépe zdokumentovaných nástrojů. Mechanické zatížení prostřednictvím gravitace a nárazů stimuluje osteocyty, které pomocí signálních drah koordinují aktivitu osteoblastů a tlumí osteoklasty. Mezi nejlépe prozkoumaná specifická opatření pro zvýšení hustoty kostní hmoty patří skákání.
Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.
Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii
Enjoy
Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.
Meta-analýza z roku 2024 ukázala, že cvičení zahrnující skoky prokazatelně zlepšuje hustotu kostní hmoty. Efekt byl nejsilnější v oblasti krčku femuru, tedy právě tam, kde jsou zlomeniny spojené s osteoporózou nejzávažnější. Mechanismem jsou reakční síly při dopadu, které mohou dosahovat až 5,6násobku tělesné hmotnosti a poskytují výrazný osteogenní stimul. Prakticky to znamená, že i krátká denní sekvence skoků, například dvacet skoků denně pětkrát týdně, může být účinným opatřením — pokud není kontraindikována již existující osteoporózou se zvýšeným rizikem zlomenin.
Mezi faktory, které kostní hmotu prokazatelně snižují, patří kouření, nadměrná konzumace alkoholu, chronické užívání kortikosteroidů, nízká tělesná hmotnost a dlouhodobý nedostatek pohybu. Strava s vysokým podílem zpracovaných potravin a nízkým příjmem mikronutrientů negativně ovlivňuje kostní metabolismus několika mechanismy, včetně chronického zánětu.
Naopak strava bohatá na hořčík, zinek a vitamíny skupiny B, zejména B6, B12 a folát, které snižují hladiny homocysteinu, je spojena s lepší kvalitou kostí. Homocystein narušuje kolagen v kosti a jeho zvýšené hladiny jsou nezávislým rizikovým faktorem pro zlomeniny. V praxi to znamená zařadit do jídelníčku dostatek luštěnin, listové zeleniny, ořechů a celozrnných obilovin jako přirozených zdrojů těchto mikronutrientů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.