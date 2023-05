Češi a Slováci prchají na Tenerife. Život je tam levnější než v Praze

Kanárské ostrovy, především pak Tenerife, se v posledních letech dostaly do hledáčku Čechů, kteří hledají nemovitost někde v teple. Ať již jako investici nebo k vlastnímu bydlení. Velkým lákadlem těchto ostrovů severního Atlantiku je celoročně příjemné počasí. „Teplota v noci celoročně nejde pod 16 stupňů a ani v nejparnějším letním dni nevystoupá nad 35 stupňů Celsia,“ říká Vlastimil Hájek z realitky TenerifeReal. Nemovitost se na Tenerife dá pořídit levněji než v Praze, včetně příjemného bonusu - pláže hned u domu. Češi si Kanárské ostrovy oblíbili jako dovolenkovou destinaci již dávno, s postupující válkou na Ukrajině a jejími následky v podobě drahých energií, ale o nich začali uvažovat také jako o dlouhodobém útočišti. „Když začaly padat bomby i na západě Ukrajiny, tak lidi v Košicích začali řešit, kam utéct,“ říká Hájek v rozhovoru pro Newstream.

Proč Čechy láká nákup nemovitosti na Tenerife?

Máme tu neskutečně stabilní počasí. Řada nemovitostí nemá ani klimatizaci, ani topení, protože to není třeba. Teplota v noci nejde pod 16 stupňů a v létě nejde nad 35. Nejsou potřeba žádná víza, stačí přiletět na občanku a vyřídit si rezidenční kartu. Dostupnost je perfektní. A to jak z Evropy, tak z Ameriky. Jste tu do pěti, šesti hodin.

Jak je s členstvím v Evropské unii?

Jako součást Španělska jsme součástí Evropské unie. Nicméně je tu autonomní vláda, která poslouchá (a někdy taky ne) příkazy z Madridu.

Je na Tenerife draho?

Vůbec. Máme tu DPH sedm procent oproti standardním evropským 20 procentům. Je tu levněji než v Praze.

Realitku na ostrově jste zakládal před rokem a půl. Jak se rozjíždí byznys ve španělském prostředí?

Tady všichni fungovali a vlastně stále fungují ve stylu „mañana“. Hlavně klídek, prodat si tři nemovitosti ročně, kam se honit. Žádný pořádný systém ani reklama. Skutečně, žádné billboardy, žádná polepená auta. Nic. Na Tenerife jsem přišel z prostředí americké Floridy, kde jsem podnikal v realitním byznyse a pořád tam ještě držíme podíl v realitní kanceláři. Když jsem systém, který v USA využívá každá průměrná realitka, přenesl na Tenerife, s obchody se nám roztrhl pytel. Za ten rok a půl jsme s 11 agenty prodali na 140 nemovitostí, takových výsledků tu nikdo nedosahuje.

Ceny nemovitostí vystřelily na dvojnásobek

Co vám nejvíce pomohlo?

Otevřeli jsme v perfektní dobu. Přišel začátek války na Ukrajině a k tomu dlouhá zima v Evropě. Když začaly padat bomby i na západě Ukrajiny, tak lidi v Košicích začali řešit, kam utéct.

Co je pro Tenerife největší konkurencí? Dubaj? Pevninské Španělsko?

Dubaj je nyní docela vyprodaná. Je tam trochu tepleji a je tam hodně toho nablýskaného pozlátka. Řada našich kamarádů tam je a jsou tam spokojení. Není to ale pro každého.

Jak se liší ostrovní životní styl od toho pražského?

To se nedá vůbec srovnat proti šedivé Praze od října do dubna. Každý den jsme na pláži, kde se nabízejí nekonečné možnosti vodních sportů. V horách je zase spousta turistických tras. Na severu ostrova chodíme na houby a za dvě hodiny už lzase ežíme na pláži. Jen na tomto ostrově jsou tři zoologické zahrady, vodní parky, jednoduše spousta možností vyžití.

Za cenu nové garsonky v Praze domek na pláži

Odkud přichází vaše klientela?

Vesměs jsou to Češi a Slováci, řekněme z 90 procent. Poměr Čechů a Slováků je zhruba 50 na 50. Nově více cílíme také na Angličany a Němce, vidíme, že už jich více přichází na náš web.

Kupují převážně pro vlastní bydlení nebo byznys?

To je také půl na půl. Polovina si to koupí na byznys a polovina lidí tu chce bydlet.

Na jaké ceny se mají potenciální zájemci připravit?

Ceny některých bytů se za poslední rok i zdvojnásobily. Jsou pořád podobné, jako ceny v Praze. Na turisty oblíbeném jihu ostrova jsou investiční jednoložnicové byty v ceně okolo 200 tisíc eur (4,7 milionu korun), kde si můžete účtovat 70 až 100 eur za noc. Takové se ale prodávají velmi rychle. Dvoupatrové řadovky vyjdou na 400 až 500 tisíc eur. Sehnat dnes za milion eur vilu je už složitější, ale při troše štěstí to ještě jde. Hlavně ale ten potenciální příjem je tu mnohem vyšší než v Praze.

Jakých výnosů se dá dosáhnout krátkodobým pronájmem?

Klidně až 15 procent. My si za kompletní správu bereme 20 procent ze zisku a klientům zaručujeme, že svoji nemovitost bude mít pronajatou 11 měsíců v roce.

Vlastimil Hájek, spolumajitel realitní kanceláře TenerifeReal. Kancelář vede se svojí manželkou, bývalou moderátorkou Zuzanou Belohorcovou poskytnuto Vlastimilem Hájkem

