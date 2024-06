Třetina Čechů ukládá peníze do nemovitostí, i těch v cizině

Důvodem, proč se Češi poohlížejí po nemovitostech v zahraničí, je často přijatelnější pořizovací cena domů a bytů, než jaká je v ČR. Nejvíce se zajímají o Španělsko, Chorvatsko, Itálii a Bali.

Reklama

Více než třetina investujících Čechů vkládá své peníze do nemovitostí. Pětina by potom ráda investovala do nemovitostí v zahraničí. Tři pětiny dotázaných, kteří nevylučují nákup nemovitosti v zahraničí, by o ní uvažovaly ale také v případě, že by se v ČR zhoršila bezpečnostní situace. K nákupu je láká často přijatelnější pořizovací cena, než jaká je v ČR. Naproti tomu je možné kupce odrazuje neznalost místních zákonů, vzdálenost a jazyková bariéra. Vyplývá to z průzkumu finančně-realitní firmy Broker Consulting, který vypracovala v květnu výzkumná společnost Ipsos. Průzkumu se zúčastnilo 1032 lidí.

Nejvyhledávanějšími lokalitami pro ty, kteří zvažují nákup nemovitosti v zahraničí, jsou Španělsko, Chorvatsko, Itálie a Bali.

K rekreaci i trvalému bydlení

Pro 86 procent zájemců o nemovitosti má rozhodující vliv pro nákup v zahraničí bezpečnost dané lokality. Jako důvod pro pořízení nemovitosti v zahraničí uvedlo 59 procent zájemců to, aby mohli získat statut rezidenta cizí země v případě ohrožení bezpečnosti Česka. Momentálně by ale polovina investorů nemovitost stále koupila za účelem dlouhodobého pronájmu, zatímco jako pojistku pro únik z ohrožené země by ho využilo devět procent lidí, uvedli autoři průzkumu. Většina českých investorů podle nich považuje za bezpečnou téměř celou Evropu, vyjma východní. Ta se v průzkumu zařadila mezi Balkán a Jižní Ameriku.

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka? Money Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat. Věra Tůmová Přečíst článek

Ve Španělsku by nejraději koupila nemovitost čtvrtina dotázaných zájemců, v Chorvatsku 11 procent a sedm procent v Itálii, tedy stejně jako na Bali. Jako důvod pro koupi nemovitosti v těchto zemích uvedla téměř polovina blízkost moře a pláží, památky a historii, 40 procent láká dostupná cena nemovitosti a také místní životní styl.

„Atraktivita typů nemovitostí se odvíjí od aktivit, které mají investoři s danou lokalitou spojené. Často zvažují nemovitost v zahraničí ke krátkodobým pronájmům, kdy mohou nemovitost sami využívat i pro vlastní rekreaci. Je tak logické, že se ohlížejí po takových nemovitostech, které jsou pro tyto aktivity vhodné, jako právě apartmány, vily či domy u moře,“ uvedl Martin Straka z Ipsosu.

Při výběru vhodné nemovitosti se devět z deseti budoucích vlastníků zajímá o to, zda neleží v blízkosti rizikových zemí či válečných zón. Jako důvod ke koupi uvedlo dojezdovou vzdálenost 22 procent lidí. Od nákupu zahraničí nemovitosti odrazuje kupce v téměř polovině případů neznalost místních zákonů a předpisů a vzdálenost. Jazyková bariéra by mohla být překážkou pro třetinu lidí. Od nákupu nemovitosti v Česku odrazuje 64 procent respondentů vysoká pořizovací cena a přes pětinu lidí má problém s výší daně.

V ČR podle průzkumu v květnu nějakým způsobem investovalo 47 procent lidí, o pět procentních bodů více, než tomu bylo v březnu. Nejpopulárnější podobou investování jsou stále různé druhy spoření, po kterém následují právě investice do nemovitostí. Z dotázaných má momentálně 95 procent nemovitost v ČR a pět procent v zahraničí.

Realitní makléř Matej Kucharič: Mezi investory je nyní zájem o Albánii Reality Pro Čechy a Slováky je nemovitostní trh dlouhodobě náhražkou trhu kapitálového. Tuto tezi potvrdil v pořadu Svět financí s Trinity Bank realitní investor a makléř Matej Kucharič, který se na nemovitostním trhu pohybuje již 18 let. Investičně se zaměřuje zejména na Tenerife, zájem ale vidí také o další destinace. „Investoři nyní mají ve hledáčku Albánii,“ uvedl Kucharič. Stanislav Šulc Přečíst článek

Vila za deset milionů? V Česku ji neseženete, v Dubaji ano Money Luxusní apartmán nebo vila s výhledem na moře za 10 milionů korun? Není to nereálné. Zájem Čechů o koupi nemovitosti v zahraničí se zvyšuje, i vlivem války na Ukrajině. A dávno už nejsou v popředí zájmu jen tradiční lokality jako je Chorvatsko nebo Španělsko, podotýkají redakcí Newstream oslovení realitní makléři. Petra Jansová Přečíst článek