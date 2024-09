Miliardář Kunovský se chce stát novým Baťou. Rozvíjí obří projekt výstavby nájemního bydlení

Jakýsi veletoč předvádí největší český developer Dušan Kunovský. Po dlouhá leta byl odpůrcem nájemního bydlení, vždy preferoval prodej bytů, které vystavěl jeho Central Group, konečným zákazníkům. A to i v době, kdy jeho konkurenti, například Finep nebo Trigema, prodávali v době nedostupných hypoték celé kusy svých projektů zájemcům o nájemní bydlení. Fondům, nebo třeba Arcibiskupství pražskému.

Nyní Kunovský otáčí. Celkem překvapivě se staví do čela roztlačení systému výstavby nájemního bydlení. Vymyslel projekt dostupného nájemního bydlení a nazval ho Design & Build. Připrav si návrh a postav ho.

FOTOGALERIE: Central Group vystaví na Žižkově 370 nových bytů

Získal pro tento záměr spoustu vlivných partnerů, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí, ale i financující instituce, třeba Národní rozvojová banka nebo Státní fond podpory investic, kde je připravena miliarda korun na podporu výstavby nájemního bydlení. Poradenství by měla poskytovat Iniciativa pro dostupné bydlení.

Kunovský se nyní snaží vytvořit celou síť institucí, výsledkem jejichž činnosti by byla výstavba nájemních bytů. Dokonce připravil spolu s architekty návrhy několika modelových domů, které by se na základě veřejné podpory tohoto projektu měly stavět. „V prvním čtvrtletí příštího roku to může být nastartováno,“ tvrdí Kunovský.

Nový Baťa

Největší český developer říká, že mu nejde o to, aby byty a domy sám stavěl. Chce vytvořit nový systém výstavby. Chce se stát novým Baťou. „Samospráva vybere developera a uzavře s ním smlouvu na komplexní přípravu a realizaci stavby,“ praví se v materiálu, který Kunovský nechal vypracovat. A dále svou myšlenku rozvíjí: „Po dokončení stavby a legalizaci jejího užívání se stavba předá samosprávě, která byty pronajímá a hospodaří s nimi.“

Celý systém stojí na myšlence, že samosprávy nebudou muset pokaždé znovu vymýšlet, jak budou domy vypadat, a jak mají projít povolovacím řízením. Vše by bylo vytvořeno do jakési šablony, která by se jen opakovala. Podporu návrhu dává i největší česká právní kancelář Havel & Partners, která s Kunovským spolupracuje. „Nebojme se dát do legislativy, že dostupné bydlení je ve veřejném zájmu,“ říká František Korbel, vedoucí partner právní kanceláře.

První krok k realizaci projektu už se uskutečnil. Státní fond podpory investic minulý týden vyhlásil první výzvu pro program dostupného bydlení. Příjem žádostí začne prvního října. Na konferenci věnované dostupnému bydlení to uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů je z fondu do roku 2026 vyčleněno sedm miliard korun.

Vláda celkem garantovala osm miliard korun, do dvou let plánuje ve spolupráci s dalšími subjekty vystavět pět tisíc takzvaně dostupných nájemních bytů za víc než deset miliard korun. Nejsou to „sociální“ byty pro lidi, kteří finančně nedosáhnou na vlastní bydlení. Má jít o byty pro střední třídu, po vzoru Vídně.

Finanční podpora bude úvěrově-dotační a podle Bartoše by mohla pomoci skloubit peníze obecní a také evropské či státní. „Sedmdesát procent obcí chce stavět dostupné bydlení. Změníme trend,“ uvedl na besedě kolem nájemního bydlení v Obecním domě Ivan Bartoš. Ovšem ještě před krajskými volbami, které jeho pirátská strana drtivě prohrála.

Takzvané dostupné bydlení po své linii rozvíjí i Česká spořitelna, ovšem také v široké spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. V současnosti drží pět projektů nájemního bydlení. V nich má téměř sedm set bytů, největším projektem je Prosek City, kdy na pražském Střížkově spořitelna pořídila 254 bytů. Na některé projekty také využila peníze ze Státního fondu podpory investic. Nyní staví 34 bytů ve Žďáře nad Sázavou. „Budou se relokovat velké finanční zdroje prostřednictvím Národní rozvojové banky pod dohledem Evropské investiční banky. Je dobře, že se dostupné bydlení stalo agendou české vlády. Stejně jako se stalo agendou celé Evropské unie,“ říká Marek Blaha, šéf společnosti Dostupné bydlení České spořitelny.