Pražské arcibiskupství má nabito, do nájemního bydlení dá ještě letos miliardy

Do současnosti proinvestovalo Arcibiskupství pražské prostřednictvím své platformy XPlace do nájemního bydlení „na celý život“ 2,2 miliardy korun. Jak uvádí ve své výroční zprávě, má v úmyslu do roku 2025 proinvestovat celkově víc než čtyři miliardy korun. Což znamená, že arcibiskupství do konce letošního roku utratí další dvě miliardy. Projekty už má vyhlídnuté.

V září má značka XPlace v nabídce celkem 274 bytů v několika projektech. Arcibiskupství nakupuje byty od velkých developerů, z velké většiny v Praze. Kupuje celky, ne jednotlivé byty. Od miliardáře Marcela Sourala a jeho Trigemy koupila církev 114 bytů v projektu Lihovar na Smíchově, od stejného stavitele získala 32 bytů v projektu Paprsek.

Od Dušana Kunovského, největšího českého developera, získalo arcibiskupství 40 bytů na pražském Zličíně, výměnou za pozemek v Hostivaři. Dalších 17 bytů získalo na Praze 8, opět výměnou, tentokrát za pozemky v pražských Bohnicích.

Dále vlastní 23 bytů na Zličíně, 16 bytů na pražském Střížkově, v pražských Jinonicích dalších 54 bytů.

Rozpracovaný je projekt tří bytových domů v Kolíně, který arcibiskupství dostalo díky darům pozemků od farnosti Kolín, část hodnoty muselo arcibiskupství doplatit. Jde o pozemky v Kolíně a nedalekých Nebovidech. Dále církev pracuje na projektech v Milovicích, na pražském Smíchově a ve Stodůlkách. XPlace má také dohody na dvou akvizicích se společnostmi Penta a Finep. Oba projekty budou spuštěny v roce 2025.

Arcibiskupství investuje do nájemního bydlení finance z náhrad za nevydaný církevní majetek. Jak říká generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík, ekonomická „pravá ruka“ arcibiskupa Jana Graubnera, investice do nájemního bydlení nejsou charita, ale byznys. Má to být způsob ekonomického zabezpečení církve na dobu, až skončí státní příspěvky na její provoz.

Byty pořízené církví jsou provozovány v tržních podmínkách. Zisk z nájemního bydlení využívá církev na pokrytí výdajů, zejména na duchovenskou činnost. V roce 2024 mají byty vlastněné pražskou katolickou církví potenciál, při obsazenosti 95 procent, na výnos 90 milionů korun ročně, píše arcibiskupství ve výroční zprávě.

Arcibiskupství se kromě nájemního bydlení věnuje i nákupu nebo výstavbě komerčních nemovitostí. A jejich provozu. Nyní vlastní obchodní park v Sedlčanech, právo na výstavbu retail parku v Ořechu u Prahy a vlastní také pozemek v Unhošti, určený ke komerční výstavbě. Výnosy z retail parku Sedlčany dosáhly v loňském roce 9 milionů korun.

