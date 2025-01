Hypotéka? Nikoliv. Pro Čechy je stále dostupnější platit nájem

Nájemní bydlení je pro Čechy stále dostupnější než pořízení vlastního bytu na hypotéku.

Velké rozdíly mezi měsíčním nájemným a splátkou hypotéky jsou hlavně v Praze a Brně, v jiných krajských městech je rozdíl menší. Ministerstvo pro místní rozvoj loni na podzim ve zprávě k dostupnosti bydlení v ČR uvedlo, že většina Čechů by stále chtěla bydlet ve vlastní nemovitosti, ty jsou ale hůře dostupné.

Realitní platforma UlovDomov.cz v prosincové analýze uvedla, že průměrná splátka hypotéky na byt 2+kk o 60 metrech čtverečních a ve starší zástavbě v dobrém stavu byla oproti nájmu se zálohami na plyn a elektřinu v Brně vyšší zhruba o 12 tisíc korun a v Praze o 16 tisíc korun. Například v Ostravě byla splátka na stejný byt oproti výdajům na nájem vyšší jen o 600 korun.

Vzhledem k průměrným mzdám v těchto městech podle dat platformy zaplatili lidé za nájem tohoto typu bytu v Praze a Brně měsíčně necelých 60 procent průměrné čisté měsíční mzdy a v Ostravě necelou polovinu mzdy. V Ostravě stejně jako v Ústí nad Labem jsou pak ceny nemovitostí nejnižší v celé ČR, přestože v poslední době v těchto městech zdražují rychleji než v jiných krajích.

Větší rozdíl mezi hypotékou a nájemným pozoruje také realitní společnost BTR Consulting, která se zaměřuje na segment takzvaného 'build-to-rent' bydlení. Nájemné je u něj zpravidla vyšší než průměrné tržní, jelikož se jedná o bydlení v částečně či plně vybavených bytech s dalšími službami. Nejvíce takových bytů se nachází v Praze a následně v Brně. Rozdíl mezi koupí obdobného bytu na hypotéku a nájemném je podle BTR Consulting zhruba třetinový. Zatímco měsíční nájem by stál v průměru 27 tisíc korun, hypoteční splátka 40 tisíc korun.

Podle dat Swiss Life Hypoindexu klesla průměrná sazba hypoték na počátku ledna oproti předchozímu měsíci o 0,09 procentního bodu na 5,13 procenta. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě činila 20 730 korun. Z analýzy realitní platformy Bezrealitky vyplývá, že nájemné koncem loňského roku bylo ve středně velkém bytě o 65 metrech čtverečních průměrně 22 387 korun.

Vlastní byt je nedosažitelný

Ministerstvo pro místní rozvoj ve zprávě k dostupnosti bydlení vydané loni v listopadu uvedlo, že přestože většina Čechů stále preferuje vlastní bydlení, pro mnoho domácností se tato možnost stává nedosažitelnou. Hlavním důvodem je dramatický růst cen nemovitostí, který od roku 2015 dosáhl 112 procent, zatímco příjmy rostly pouze o 65 procent. Nepoměr je pak ještě umocněn vysokými úrokovými sazbami hypoték.

Současná situace ale podle ministerstva nenabízí uspokojivé alternativy ani v oblasti nájemního bydlení. Rostoucí poptávka po nájemních bytech, poháněná nemožností dosáhnout na vlastnictví, zvyšuje tlak na ceny nájmů. Navíc krátkodobá ubytování přes platformy typu Airbnb dále snižují dostupnost dlouhodobého nájemního bydlení, a to zejména ve velkých městech, dodalo.