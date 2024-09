Bartoš představil budoucnost dostupného bydlení. Na Moravě začne bytová výstavba

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásily první výzvu pro program dostupného bydlení. Příjem žádostí začne 1. října, uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Na výstavbu cenově dostupných nájemních bytů je ze SFPI do roku 2026 vyčleněno sedm miliard korun. Vláda celkem garantovala osm miliard korun, do dvou let plánuje ve spolupráci s dalšími subjekty vystavět 5000 dostupných nájemních bytů za víc než deset miliard korun.

Finanční podpora bude úvěrově-dotační a podle Bartoše by mohla pomoci skloubit peníze obecní a také evropské či státní. Čistě komerční výstavba dostupnost bydlení podle něj neřeší. Program je koncipován tak, aby pomáhal stavět byty i tam, kde se to developerům nevyplatí, uvedl. Ti podle něj z komerčních důvodů staví hlavně tam, kde je poptávka. Nepředpokládá, že by program a dotační podpora za rok situaci vyřešila, nastaví se ale systém, který ke zvýšení dostupnosti bydlení povede. Zároveň byl program podle něj koncipován tak, aby byl atraktivní i pro soukromé investory, kteří se na obecní výstavbě mohou podílet.

Podpora dostupného bydlení ze SFPI má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze okamžitě použít maximálně na 40 procent nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o tři procentní body může být až do 65 procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až 90 procent investice. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o podporu mohou právnické osoby a územní samosprávné celky.

Bartoš ve středu po jednání vlády uvedl, že prvních 160 projektů, které se mohou o podporu ucházet, je připraveno. Nejvíc obecních bytů by se podle něj mělo v první fázi začít stavět v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Bartoš podotkl, že to pomůže i v situaci po povodních, které nejhůř postihly právě tyto dva regiony. Celkem by program měl podle ministra přinést na trh zhruba 10 tisíc obecních bytů vedle standardní výstavby.

Byty za sto miliard

Z analýzy společností Central Group a KPMG vyplývá, že pro zlepšení dostupnosti bydlení v ČR se musí každý rok postavit alespoň 25 tisíc veřejných nájemních bytů minimálně za 100 miliard korun.To se neobejde bez spolupráce veřejné správy s developery a bankami.

Šéf Central Group Dušan Kunovský na dnešní konferenci řekl, že nemá smysl výstavba bytů v malých počtech na různých místech. Ve spolupráci s dalšími subjekty tak společnost Central Group vypracovala vlastní systém výstavby dostupného bydlení. Podle toho by obce a samosprávy zadávaly projekty přímo developerům podle vlastního zadání. Developer by pak veškerou odpovědnost za přípravu a realizaci konkrétního projektu vzal na sebe. Systém by podle Kunovského vedl k výstavbě dostupného bydlení ještě v tomto volebním období a bez potřeby změny legislativy.