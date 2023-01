Krize na obzoru, ale zájem o kanceláře je enormní

V Praze loni stoupla hrubá realizovaná poptávka po kancelářských plochách o 43 procent. Vyplývá to z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF) za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Analýza ukazuje, že plocha nových pronájmů, prodloužených stávajících smluv a podnájmů dosáhla 551 500 metrů čtverečních, nejvyšší nájemné vzrostlo o desetinu.

Reklama

Nejvíce prostor se loni pronajalo v Praze 4 (30 procent) a Praze 8 (23 procent). Největší zájem o nájem byl od technologických společností (28 procent), finančních institucí a firem z farmacie (shodně deset procent), uvedlo sdružení. Celková velikost kancelářských ploch v Praze ke konci roku 2022 činila 3,8 milionu metrů čtverečních.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 dosáhla hrubá realizovaná poptávka podle PRF, jehož členy jsou společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank a Savills, velikosti 153 200 metrů čtverečních. To představuje mezičtvrtletně nárůst 12 procent a oproti stejnému období předchozího roku nárůst 45 procent.

Streblov z Penty: Investice do nemovitostí se dlouhodobě vyplatí. V portfoliu by je měl mít každý Reality Realitní trh zamrzl. Nemovitosti ale vždy byly a jsou vhodnou investicí. „Investice do nemovitosti byly vždy tím nejlepším. Akcie se znárodnily a dluhopisy ztratily hodnotu. I když i nemovitosti se znárodnily, ale se alespoň do rukou vlastníků vrátily zpět po revoluci. Investice do nemovitostí jsou důležitou součástí portfolia každého,“ říká Pavel Streblov z Penta Real Estate. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

„Poptávka vzrostla bezprecedentním způsobem. Vzhledem k současnému ekonomickému výhledu možná až překvapivě. Významnou část tvoří odblokování zadržené poptávky firem z covidových let 2020 a 2021, kdy si nikdo nebyl příliš jistý, v jaké formě a intenzitě se práce v kanceláři vrátí. Nyní již velká část firem otestovala různé kombinace práce z kanceláře a z domova a mají jasnější představu o tom, jak velké prostory budou v budoucnu potřebovat,” řekl Jaromír Sachunský ze společnosti Prochazka & Partners.

Dodal, že z pohledu velikosti poptávky v poměru k celkové kancelářské ploše se za posledních deset let jedná v Praze o třetí nejsilnější rok po letech 2017 a 2018.

Reklama

Nájemné stoupá

Nájemné loni rostlo v prvních třech čtvrtletích, to nejvyšší meziročně stouplo o 2,5 eura (60 klorun). Loni tak koncem roku podle PRF ve středu metropole dosahovalo 26 až 26,50 eura (624 až 636 Kč) za metr čtvereční měsíčně. Ve vnitřních částech města se pohybovalo od 17,50 do 18 eur (420 až 432 Kč) a ve vnějších částech města bylo 15 až 16 eur (360 až 384 Kč).

Němcová z Cimexu: Na trhu kanceláří bude letos živo. Nájemné poroste až o 15 procent, firmy zeštíhlí Reality Zatímco trh s rezidenčními nemovitostmi v polovině minulého roku zamrzl, na tom kancelářském bylo poměrně živo. Zájem byl hlavně o flexibilní kanceláře. A letos tomu nebude jinak. „U mnoha společností dojde k určitému sestěhovaní a optimalizaci prostoru v rámci snižování nákladů. Dostupné lokality mimo centrum města se stanou atraktivnější,“ přibližuje v rozhovoru Alexandra Němcová ze společnosti Cimex. Petra Jansová Přečíst článek

Loni bylo dokončeno 75 400 metrů čtverečních v sedmi budovách. „Což je sice meziročně o 35 procent více, ale vzhledem k průměru za 10 let je to o 42 procent méně,” upozorňuje zpráva PRF. V roce 2023 očekává dokončením téměř 130 tisíc metrů čtverečních kanceláří.

Neobsazenost kanceláří klesla na 7,7 procenta, meziročně o 0,1 procenta. Celková rozloha volných kanceláří ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 293.600 metrů čtverečních. Nejvíce volných prostor bylo na Praze 4 (60 900 m2) a nejméně v Praze 10 (9600 m2), v procentuálním vyjádření byla nejvyšší míra neobsazenosti v Praze 3 (23,8 procenta) a nejnižší v Praze 8 (4,8 procenta).