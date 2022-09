Krok zpět a další ztracený rok. Tak hodnotí architekti a developeři Bartošův návrh stavebního zákona

Novela stavebního zákona z pera současného ministerstva po místní rozvoj (MMR) sklízí kritiku odborné obce. Strhala ji nejenom Komora architektů, ale i developeři.

„V porovnání s komplexní rekodifikací, která byla přijata v loňském roce, dopadl nový materiál doslova jak sedláci u Chlumce. Nelze ho nazvat jinak, než debaklem ministra Bartoše a jeho úředníků,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky.

Podle něj je novela stavebního zákona, kterou se bude 8. září 2022 zabývat Legislativní rada vlády, nepřináší pozitivní změnu, a nepřináší takovou míru transparentnosti, jako tomu bylo v předchozím návrhu schváleném v minulém roce.

Hlavní nevýhodou „Bartošova“ modelu podle asociace je, že neurychluje proces a nesnižuje počet dokladů potřebných pro stavební řízení. „Není tedy pravdou, že jde o jedno řízení, jeden proces, jedno razítko,“ dodává Kadeřábek.

Právě po zjednodušení řízení volá většina tuzemských developerských společností. Asociace developerů vytýká i nižší transparentnost použití finančních prostředků ze státní kasy.

Projednávání připomínek bylo fraškou

„Bohužel nejsme překvapeni, právě na toto jsme celou dobu upozorňovali, a je to nevyhnutelný dopad absolutní nekomunikace MMR s odborníky a odtržení od praxe. Nový návrh vznikl zcela netransparentně, za zavřenými dveřmi, bez jakékoli skutečné diskuse. Ministr Bartoš nesvolával pracovní skupiny ani kolegia, sám se jednáním o návrhu vyhýbal, vypořádání připomínkového řízení bylo fraškou,“ upozorňuje Kadeřábek s tím, že výsledkem bude další ztracený rok, kdy se české stavebnictví bude nořit hlouběji do propasti, a to v době, kdy naopak potřebuje zásadní impuls k obnově.

Názor, že současný návrh novely stavebního zákona významně neurychlí ani nezjednoduší stavební proces, sdílí i Česká komora architektů.

„Návrh věcné novely prokazuje, že vláda není schopná prosadit skutečnou reformu stavebního práva. Tedy změny, které by dnešní roztříštěné a zdlouhavé rozhodování o využití území a povolování staveb nahradily komplexním posouzením v rámci jednotného řízení, posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování a zvýšily právní jistotu všech zúčastněných, ať už jde o občany nebo stavebníky,” uvedl předseda České komory architektů Jan Kasl.

Přijetí věcné novely by podle vyjádření komory navíc zrušilo Pražské stavební předpisy (PSP) v jejich dosavadní podobě. Praze, Brnu a Ostravě by přiznalo jen právo pořídit prováděcí předpis pro umisťování staveb.

„Musíme reagovat na několik vyjádření, které kritizují věcnou novelu nového stavebního zákona a uvádějí nepřesnosti. Novela do základních procesních aspektů, na kterých je postavený nový stavební zákon, nezasahuje,” reaguje na kritiku MMR na webových stránkách.

Zárověn se ohrazuje i vůči tomu, že aktuální návrh neurychlí stavení řízení.

„Předchozí stavební zákon bez jakékoliv diskuze pominul veřejné zájmy například ochranu památek či přírody. Novela napraví největší chyby a zároveň přinese mnohé benefity. Zejména zrychlí a zefektivní stavební řízení při zachování ochrany veřejných zájmů. Zrušili jsme také vytvoření úplně nové soustavy krajských stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Tím jsme státu, a tedy všem daňovým poplatníkům, ušetřili miliardy korun,” dodává pro Newstream Veronika Hešíková, mluvčí MMR.

