Dalibor Martínek: Vláda je jako plachta ve větru. Tápe ve všem. Teď jsou to energie

Proč chtěl vlastně Fiala vyhrát volby? Osvobodit Česko od Babiše? OK, ale co dál? Jak se ukazuje, nic moc dalšího tady není. Žádný plán, žádná strategie pro Česko. Jak se naše krásná země plná šikovných lidí stane lepší? Vláda nic neukázala. Znalostní ekonomika? Zmenšení byrokracie? Nic se nestalo.

Evidentně šlo při volbách jenom o ovládnutí rozpočtů. Na vládní úrovni ve výši téměř dvou bilionů korun. V duchu, čím větší rozpočet mám, tím jsem důležitější. Této tezi se politici a poradci rádi posmívají, že není pravdivá. A že jim jde jen o dobro národa. Není to pravda. Je zcela pravdivá. Když nemáte patřičný rozpočet, který neustále bobtná, jste nikdo.

Tenhle přístup, který evidentně mají vrcholoví politici v krvi, se hodí v běžných dobách, kdy daňoví plátci odvádějí, co jim finanční úřad přikáže. To je potom krásný způsob vládnutí. Nechat všechno běžet, jak již předtím běželo. A zvětšovat moc a velikost úřadů a občas přijít s nějakou „originální“ reformou, kterou dodají zájmové skupiny. A za erární peníze placená PR agentura to pěkně nafoukne. Tak to, poznámka pro nezasvěcené, v Česku už třicet let funguje. Ale samozřejmě, nejen v Česku. Ministři pak vypadají jako inovátoři, kteří přinášejí zemi rozvoj.

Nikdo si na to, kromě pár whistleblowerů nebo aktivních novinářů, dosud moc nestěžoval.

Časy se mění... Ale jen někde

Teď se situace mění. Tedy ne na straně státního aparátu. Tam pořád panují staré poměry. Mít velký palác v centru Prahy, nová služební auta, rostoucí rozpočet a pravidelný růst platů.

Situace se mění na druhé straně. Přichází energetická chudoba. To je pro vládu, která by si chtěla jen tak klidně vládnout a občas se pochlubit inovačními projekty, docela problém. Je tu nečekaná situace. Pánové, a pár dam, by se měli místo populistického boje o hlasy voličů skutečně začít zajímat o život v Česku. Je to nevyhnutelné. Umějí to vůbec?

Od současné vlády jsme zatím neviděli žádný kloudný výkon. Nový stavební zákon, který měl mimo jiné urychlit bytovou výstavbu a který se chystal asi čtyři roky, smetl pirát Ivan Bartoš pod stůl. Rozumí vůbec tomu, co se v něm píše? Kde je slavná digitalizace veřejné správy? Když se má žádat o příspěvek na bydlení, je třeba asi čtrnáct formulářů. Doma si je samozřejmě každý oskenuje, máme všichni skenner, že. A pošle ke schválení úřadu.

Mimochodem, digitalizace je z hlediska státních výdajů k ničemu, když pouze sekunduje papírové verzi. Stát potom platí jak úředníky, tak ajťáky. Je to vícenáklad, ne úspora. To také dosud nikdo neřekl.

Válka na Ukrajině? Výmluva

Vláda má dobrou výmluvu. 24. února začala válka na Ukrajině. Nicméně, i před ní šel do veřejného prostoru z vlády pouze jediný impuls. Přesně řečeno, od ministra financí Stanjury. „Je potřeba zamezit rozhazovačné politice Andreje Babiše.“ To je pěkné politické poselství, které ostatně vyhrálo volby. Ale co víc? Bylo snížení schodku rozpočtu hlavním plánem? To je potom velmi chabý plán, který se samozřejmě kvůli válce na Ukrajině ani nepodaří naplnit.

Řekla někdy tato vláda, že by lidé měli více pracovat a nežádat jenom státní podporu? Řekla to hasičům, policistů, lékařům, učitelům, úředníkům? Odpověď je jasná. Nikdy to neřekla. Kromě toho, že nemá v ruce žádný plán a strategii, tak neustále, jako každá vláda před ní, ustupuje nátlakovým skupinám, které si myslí, že inflace je věc někoho jiného.

Jsme nárokovou společností. Všichni něco chtějí, jen ne pracovat. Pro vládu je těžké se v takovém prostředí pohybovat. Je to ale její úkol. Selhává. Ministr Marián Jurečka oznámil, že přidá státním zaměstnancům deset procent na platech. Kde tyto peníze vezme? Na daních lidí pracujících v soukromém sektoru? Kteří hledají každou korunu, aby zaplatili energie, a nikdo jim nyní nepřidá?

Odpověď je prostá, vláda zasekne sekeru. Jako to dělal Babiš. Kde je nějaký kvalitativní rozdíl? Kde je podpora inovací? Tématem už je jenom to, jak a komu zvýšit daně.