Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty
Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.
Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.
Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.
V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.
„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System.
Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.
Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb
Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.
Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.
