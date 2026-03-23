Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty

Prior Green Park Kroměříž
HSF, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.

Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.

Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.

5 fotografií v galerii

V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.

„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System. 

Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.

Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb

Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.

Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.

Hilton Prague

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

Reality

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Fidurock koupil historické domy v Sokolské a promění je na nájemní bydlení.

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Reality

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Původně středověký dům v Kutné Hoře prošel kompletní rekonstrukcí.

Rekonstrukce historických domů čeští architekti umí. V Kutné Hoře se podařilo odstranit nánosy socialismu

Bratislava - vizualizace Plató

Centrum Bratislavy se promění. Projekt „zeleného pásu" vyjde na půl miliardy

Pražský trh s kancelářemi je v těžké defenzivě. Nové kanceláře budou až za několik let

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Dalibor Martínek

Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.

Práce z domova je passé, lidé se vracejí do kanceláří. V interakci s kolegy se jejich energie zvyšuje, říká na základě zkušeností z trhu Eduard Forejt, šéf developmentu v Passerinvest Group. Sdělení je jasné – lidé se vracejí do kanceláří a je potřeba stavět nové. Skupina Radima Passera je však jen jednou z mála, která kanceláře v Česku začíná stavět.

Výstavba kanceláří je však v Česku v těžké defenzivě. Nové komerční projekty na českém, a tedy zejména pražském trhu, zoufale chybí. V loňském roce bylo v Praze dokončeno pouhých 27 tisíc metrů nových kancelářských prostor, což představuje historicky nejnižší přírůstek nabídky. Ve srovnání s rokem 2024 jde o pokles o 64 procent.

Passer jde proti proudu. Po několika letech, kdy se zaměřoval na zpětný odkup budov na Brumlovce, které vybudoval, nyní začíná budovat nové projekty. Koncem loňského roku začal výstavbu projektu Orion na Brumlovce s plochou kanceláří 19 300 metrů čtverečních. A před pár dny slavnostně oznámil výstavbu budovy Sequoia v pražských Roztylech, která poskytne 33 tisíc metrů kanceláří.

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Reality

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Ve stínu bytové výstavby

Je však jedním z mála, který se do výstavby kanceláří pouští. Podle poradenské společnosti Colliers bylo loni dokončeno pouze pět kancelářských projektů, přičemž čtyři z nich představovaly rekonstrukce či renovace. Jedinou novostavbou roku byla budova PernerKarlín, která však byla plně předpronajata již krátce po zahájení výstavby v roce 2023.

Prostor pro výstavbu kancelářských projektů je v Praze obrovský. Developeři se však nyní soustředí na výnosný rezidenční segment. Do něj míří většina peněz investorů z realitních fondů. Segment kanceláří zůstává upozaděn. Praha přitom ze svých kanceláří tvoří víc než čtvrtinu HDP Česka.

Jako klíčový se jeví rok 2028. Až v tomto roce by mělo na trh přijít více projektů, které se teprve nyní začínají stavět. Zoufalou situaci s výstavbou kanceláří ilustrují data Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). V letošním roce by podle analýzy asociace mělo být dodáno na trh jen necelých 37 tisíc metrů kanceláří, což znamená opět jen velmi omezenou nabídku. Dokončena bude například rekonstrukce budovy Danube House v Karlíně, projekt Isola v Praze 4 a dvě menší budovy v Praze 9 a v Praze 7. S podobným objemem volné plochy se aktuálně počítá i pro rok 2027.

Nové kanceláře v žižkovské Akropoli

Kanceláře v ikoně noční Prahy: Jak se Palác Akropolis proměnil v prémiovou byznys adresu

Reality

Palác Akropolis byl vždy místem setkávání. K umělcům a hudebníkům se nyní přidávají investoři a strategické týmy v nových kancelářských prostorech.

Nájemné roste

Malá nabídka znamená růst nájmů. U nových kanceláří poblíž stanic metra vyrostly podle Colliers průměrné nájmy za dva roky o víc než šest procent na hodnoty mezi patnácti a dvaceti eury za metr. V centru města nyní pronajímají majitelé metr kancelářské plochy za ceny kolem třiceti eur, v širším centru kolem dvaceti a v okrajových částech města v průměru za 16,50 eura.

Podle dat společnosti Savills začínají například u budovy, kterou buduje Penta Real Estate a PSN na Vinohradské 8, těsně za Národním muzeem, nabídkové nájmy na třiceti eurech. Starší, již stojící budova Citi Empiria na Pankráci nabízí nevyužité prostory za osmnáct až dvacet eur za metr. Budova Flow Building na Václavském náměstí nabízí aktuálně prostory od 28 do 32 eur za metr. Nově budovaná Sequoia Radima Passera počítá s nájmy začínajícími na 23,50 eura za metr.

Boj o každé patro

Zdá se, že do roku 2028 není žádný developer či vlastník větších kancelářských projektů schopen přivést na trh větší, kvalitní projekt. S dokončením Orionu nebo Vinohradské 8 se počítá právě v této době. Neřeší to aktuální nedostatek kvalitních kanceláří. Podle Colliers bylo na konci loňského roku rozestavěno ve třinácti velkých projektech téměř tři sta tisíc metrů kanceláří. „Projekty, které by mohly být zahájeny v roce 2026 a dokončeny v roce 2028, představují celkem 151 500 metrů,“ tvrdí Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Reality

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Do té doby bude na trhu boj o místo. Čím menší je nabídka, tím větší je obsazenost kanceláří a také tlak na růst nájmů. Obsazenost současných kapacit je nyní v Praze v průměru vysokých 95 procent. Nízká nabídka kanceláří v následujících dvou letech povede podle poradenských firem k prohlubování napětí na trhu a dalšímu poklesu míry neobsazenosti.

Podle Colliers bude právě tento strukturální nedostatek kvalitních prostor určovat v letošním roce jak dynamiku nájemného, tak i vyjednávací pozici nájemců. Přeloženo – o kanceláře je zájem, nájmy dál porostou.

Velké projekty, málo volných ploch

Další okolností kolem výstavby kanceláří je, že zdaleka ne všechny nové projekty půjdou v budoucnosti na volný trh. Například jedním z aktuálně největších projektů v Praze je Smíchov City Luďka Sekyry. Na Smíchově má vyrůst do roku 2028 sto dvacet tisíc metrů kanceláří, včetně nového kampusu České spořitelny o 75 tisících metrech a nové centrály společnosti ČEZ. Ke konci loňského roku však již bylo z celkového objemu výstavby k pronájmu k dispozici pouze 36 procent plochy. Tento fakt umožňuje například Passerovi zahájit výstavbu velkých komplexů bez jediného předem domluveného nájemce. O budoucím obsazení budovy tak nemusí mít obavy.

Zdenka Klapalová

Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat

Reality

České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více," tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.

Co bude dál?

Jak uvádí analýza ARTN, kromě probíhající výstavby je plánováno dalších téměř půl milionu kancelářských ploch. Spolu s projekty již ve výstavbě to představuje přibližně 15 procent současného kancelářského fondu v Praze. Podle asociace je však pravděpodobné, že některé plánované projekty projdou změnami, nemusí být realizovány, případně mohou být konvertovány na byty.

Mírnou nadějí pro trh s kancelářskými nemovitostmi, ale opět až po roce 2028, by mohla být opuštěná současná sídla ČEZ nebo České spořitelny. Ta však budou muset nejdříve projít obnovou. Aktuální centrálu České spořitelny na Pankráci koupila Penta společně s firmou MAT Corporation. „S ohledem na fázi transakce nemůžeme detailně komentovat náš záměr, ale naší ambicí je využít potenciál a strategický význam lokality Budějovická a vytvořit zde moderní městské centrum,“ uvedl koncem loňského roku David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.

Smutná zpráva pro nájemníky. Jejich bydlení si vyhlédli investoři

Reality

Z jednotlivých segmentů realitního trhu vychází jako nejatraktivnější pro investory nájemní bydlení, vyplývá z posledního reportu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Letos se čeká další růst nájmů, a také vyšší investice do nájemního bydlení. Pro nájemníky z toho plyne další růst nájmů.

Související

Přestavba luxusního hotelu Waldorf Astoria v New Yorku stojí miliardy. Jenže byty nikdo nechce

Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria v New Yorku za pět až šest miliard dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodalo se jen minimum bytů.
Creative Commons CC BY-SA 4.0
Zdeněk Pečený

Měl to být jeden z nejprestižnějších realitních projektů v New Yorku. Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria za miliardy dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodej luxusních rezidencí, který měl investici z velké části zaplatit, postupuje pomaleji, než se očekávalo.

Hotel Waldorf Astoria na newyorské Park Avenue byl uzavřen v roce 2017 a po několikaleté rekonstrukci se znovu otevřel jako kombinace luxusního hotelu a rezidenčního projektu. Investici financovala čínská skupina Dajia Insurance a její celkové náklady se podle odhadů pohybují mezi pěti a šesti miliardami dolarů.

Z původních zhruba 1 400 pokojů vzniklo přibližně 375 hotelových pokojů a celkem 372 rezidencí určených k prodeji. Právě ty měly být hlavním zdrojem návratnosti celé investice.

Prodal se každý sedmý byt

Podle dat z realitního trhu bylo dosud prodáno přibližně 54 z celkových 372 rezidencí, tedy necelých 15 procent. Na projekt této velikosti, který se připravoval několik let, jde o relativně pomalé tempo prodeje.

Vilu v Dubaji prodala česká makléřka za téměř dvě miliardy

OBRAZEM: Vila za dvě miliardy korun. V Dubaji ji prodala česká makléřka

Reality

Česká makléřka Jana Zapletalová zprostředkovala v Dubaji prodej luxusní vily za téměř dvě miliardy korun. Jde o jednu z největších rezidenčních transakcí v historii emirátu. Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi zažívá boom, který táhnou ultra-bohatí investoři z celého světa. Zájem přitom roste i mezi Čechy a Slováky.

Ceny jednotlivých bytů přitom nejsou nízké. Menší jednotky začínají přibližně na 1,8 milionu dolarů, zatímco nejluxusnější rezidence se nabízejí za více než 20 milionů dolarů. Právě v této cenové kategorii ale kupci v New Yorku často volí jiné lokality a projekty.

V průběhu prodeje se zároveň objevují informace o individuálních slevách a pobídkách pro kupce. Oficiální plošné snížení cen sice oznámeno nebylo, tlak na vyjednávání je ale podle trhu patrný.

Lokalita není pro rezidenční luxus ideální

Jedním z důvodů je samotná poloha projektu. Midtown Manhattan, kde se Waldorf Astoria nachází, je tradičně vnímán spíše jako kancelářská a hotelová čtvrť. V segmentu ultra-luxusního bydlení se dlouhodobě více prosazují jiné lokality, zejména oblasti kolem Central Parku nebo čtvrti jako Tribeca.

Luxusní sektor zpomaluje růst a sází na kvalitu. Klíčem má být umělá inteligence a udržitelnost

Zprávy z firem

Luxusní průmysl vstupuje po letech dynamického růstu do nové fáze. Podle studie společnosti Deloitte s názvem Global Powers of Luxury 2026 se firmy stále více zaměřují na skutečnou hodnotu pro zákazníky, efektivitu a posilování značek místo rychlé expanze. Průzkum vychází z odpovědí 420 vrcholových manažerů z deseti zemí.

Kupci, kteří jsou ochotni zaplatit desítky milionů dolarů za byt, často preferují adresy, které mají silnější rezidenční charakter. Waldorf Astoria tak musí soutěžit s projekty, které jsou v tomto ohledu pro cílovou skupinu přirozenější.

Projekt byl připravován v době, kdy byly úrokové sazby nízké a poptávka po luxusních nemovitostech rostla. Od té doby se ale podmínky výrazně změnily. Financování je dražší, zahraniční poptávka slabší a kupci jsou výrazně selektivnější než dříve.

To se promítá nejen do tempa prodejů, ale i do tlaku na cenu a podmínky transakcí.

Hotel funguje, návratnost je nejistá

Hotelová část projektu se mezitím opírá o silnou značku Waldorf Astoria a podle prvních informací přitahuje klientelu i mediální pozornost. Z ekonomického pohledu ale zůstává vedlejší částí projektu.

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Krátce po znovuotevření se objevily informace, že vlastník projektu zvažuje jeho prodej. V realitním sektoru jde o relativně častý krok v situaci, kdy je projekt dokončen a investor hledá způsob, jak zhodnotit vložený kapitál nebo omezit potenciální ztrátu.

Waldorf Astoria New York zůstává jednou z nejvýraznějších adres na světě a jeho návrat je bezpochyby významnou událostí. Z pohledu investice ale projekt zatím čelí složitějším podmínkám, než se očekávalo.

Klíčová otázka nyní zní, zda se podaří prodat zbývající rezidence za ceny, které odpovídají původním plánům. Právě to rozhodne o tom, zda bude miliardová rekonstrukce v konečném důsledku úspěšná.

Související

Vlastní pláž, heliport a lodní dok u New Yorku. Rockstar Billy Joel prodává dům za miliardu

Reality

Zohran Mamdani

„Nejdražší socialistické město světa." Investoři opouštějí New York kvůli nové levicové radnici

Politika

Doporučujeme