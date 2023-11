Další miliardová transakce. Komerční banka prodává budovu na Václaváku

Komerční banka prodává svoji budovu na prestižní adrese. Václavské náměstí 42. Informaci o prodeji budovy, kterou měla redakce newstream.cz, potvrdila ředitelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová. Cenu transakce nechtěla komentovat.

Prodej objektu je na stole již delší dobu, už loni ho mělo schválit i představenstvo. „Ano, prodej mohu potvrdit. O ceně bude samozřejmě rozhodovat návrh obdržených nabídek,“ dodala tisková mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová s tím, že tento krok souvisí s dlouhodobou stratagií. Počet poboček začala snižovat už v souvislosti s pandemií covidu.

Budova se nachází v památkové zóně a skládá se ze tří objektů, všechny jsou technologicky i stavebně propojeny. Celkově disponuje plochou o velikosti 49 600 metrů čtverečních. Nejstarší byl vystaven jako nájemní dům podle návrhu Josefa Turby na konci 19. století.

Budova směrem na Václavské náměstí byla vystavěna pro Poštovní šekový úřad podle návrhu Františka Roitha. Je památkově chráněna včetně interiéru. Nejmladší objekt ve vnitrobloku vznikl v rámci kompletní rekonstrukce v 90. letech.

Komerční banka už v minulosti prodala památkově chráněnou budova v ulici Na Příkopě v sousedství Prašné brány. V roce 2017 ji koupil německý investor HausInvest by Commerz Real za zhruba miliardu a půl.

Novým vlastníkem se stala letos Trinity Bank. Ani cena této transakce nebyla zveřejněna, ovšem podle informovaného zdroje z realitního trhu přesáhla dvě miliardy korun.

