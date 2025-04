Miliardář Vítek se zbavil hotelu na Václavském náměstí

Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala další hotel na pražském Václavském náměstí.

Zbavila se budovy, v níž je hotel Ramada a knihkupectví Luxor, kupcem je společnost Atlantis. Cena nebyla zveřejněna, podle odhadů bude nad miliardou korun, napsal server Seznam Zprávy. Už dříve S Immo prodala na Václavském náměstí památkově chráněný hotel Juliš.

Vítek snižuje zadlužení

Vítkova skupina se v posledních letech zbavuje nemovitostí, aby snížila vysoké zadlužení. „Prodej hotelu Ramada je součástí dlouhodobé strategie CPI Property Group zaměřené na optimalizaci našeho portfolia,“ uvedl k transakci mluvčí CPI Jakub Velen. Hotel Juliš převzala za stovky milionů korun firma, jejímž konečným vlastníkem je britská Ambra Development Group, u které je v britském registru jako osoba s významnou kontrolou uvedený realitní investor Petr Němeček, napsaly loni v listopadu Hospodářské noviny.

„Nic se nemění. Jsou tam nájemní smlouvy, všechno běží dál,“ uvedl k plánům s nemovitostí prokurista Atlanis Jan Straka. Majitelem Atlanisu je Jurij Ivanov, což je podle něj český občan. Cenu za nemovitost ani jedna ze stran nekomentovala. „Nejsem dost obeznámen s technickým stavem apod., ale cena by zhruba mohla být někde mezi jednou až 1,5 miliardy korun,“ citují Seznam Zprávy zakladatele společnosti Jan Hospitality Jana Adámka.

CPI Property Group se zadlužila kvůli převzetí rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022 a potřebuje finance na splácení. V minulém roce tak prodala kancelářské budovy v Bukurešti, Vídni a Záhřebu, obchodní nemovitost v Miláně nebo rezidenční reality v Německu a Velké Británii, čímž získala víc než 1,5 miliardy eur (37,4 miliardy korun), napsal už dřív server.

