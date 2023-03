Zdenka Klapalová: Investoři se zaměřili na nájemní bydlení, je to celosvětový trend

Řada velkých transakcí na nemovitostním trhu nyní míří do nájemního bydlení, říká Zdenka Klapalová, bez nadsázky první dáma českého nemovitostního trhu. Je prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a také řídící partnerkou poradenské společnosti Knight Frank, která v Česku stojí za řadou velkých obchodů v tomto byznysu.

Nájemní bydlení se stalo kvůli souhře drahých hypoték, vysokým cenám nových bytů, nedostatku bydlení zejména v Praze a také kvůli vyčkávání investorů aktuálním trendem číslo jedna, na který přechází řada zájemců o bydlení. Mohutně do něj nyní také investují i velcí investoři a zaměřili se na něj někteří developeři. „Mám ráda zkratku. A ve zkratce, rezidenční trh se nyní stal komerčním,“ komentuje současné dění na trhu s bydlením Klapalová.

Velkým motivem k renesanci nájmů je zpomalení či dokonce zamrznutí prodeje nových bytů. To si do velké míry způsobili developeři sami, když si za posledních několik let zvykli na rychlý růst cen bytů. Ale ze dne na den přišla doba drahých energií, obecně vysoké inflace a nejistých očekávání budoucího vývoje.

Kupující čím dál hůře dosáhnou na hypotéku, což byla výrazná noha nákupu nových bytů. Takže přestali slyšet na vysoké ceny bytů. Začali hledat alternativu v nájmech. Zatímco někteří developeři dál staví své projekty a věří, že se poptávka po vlastním bydlení vrátí, jiní se pro peníze vydali do oblasti nájemního bydlení.

Solidní i stabilní výnosy z nájmu

Vznikají fondy, které mají zájem pouze a jen o nájemní bydlení. „Sledujeme transakce, kdy se prodávají jednotlivé produkty jednomu investorovi,“ popisuje dění na trhu Klapalová. Obvykle je za takovou investicí představa dlouhodobého držení bytů. „Je to nový trend,“ hodnotí šéfka vlivné asociace.

Překlopení se investorů k nájemnímu bydlení není jenom otázka Česka. Podle Klapalové třeba ve Velké Británii míří až dvacet procent investic právě do nájemního bydlení. Které mimochodem slibuje nejen solidní výnosy na úrovni kolem pěti procent, ale jde zároveň o výnosy velmi stabilní. Což je v Praze dáno především stále slabou nabídkou nájemních bytů. Kterých na druhé straně se zájmem developerů o tuto oblast rychle přibývá.

Vázat se k nemovitosti už mladí nechtějí

Otázkou, kterou musí každý investor zvážit, je, zda nájemní bydlení není v českém prostoru pouze krátkodobé vychýlení. Češi jsou známi svým bazírováním na vlastnickém bydlení. Lze tedy očekávat, že nájmy nyní berou jako pouze přechodné řešení, a až se sníží ceny hypoték, vrhnou se do nich a nájmy opustí. Co na to říká Klapalová? „Jak sledujeme situaci v Evropě i v zámoří, vidíme, že tento trend je dlouhodobý. Tento trend tady bude, a bude dál posilovat.“ Souvisí to podle ní s mnoha jevy. Jedním z těch podstatných je změna způsobu života mladší generace a jejího vnímání hodnot. Kdy pro nastupující generaci je jednou z důležitých hodnot schopnost rychle se přesouvat po zeměkouli a nefixovat se na jedno místo.

Podcast Realitní Club si můžete poslechnout v úvodu článku nebo na všech relitních platformách.

