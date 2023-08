Zámek v Liberci je na prodej. Kdo se stane jeho novým majitelem?

Dvacet pokojů a deset koupelen, zámecká kaple a také více než 13 tisíc metrů čtverečních velký zámecký park v Liberci je na prodej. O koupi uvažuje i vedení města. Cena objektu není veřejně známá.

Jedna z nejstarších staveb v Liberci je na prodej. Zámek nabízí realitní kancelář Sotheby´s. Současný majitel se ho pokusil prodat už před deseti lety, a to za šest milionů eur. O koupi objektu už několik let přemýšlí i vedení Liberce nebo Liberecký kraj. Zhruba před šesti lety radnice cenu za nákup zámku odhadovala na 60 až 100 milionů korun.

Zámek v Liberci hledá nového majitele

Zámek v horním centru města v minulosti sloužil nejen jako šlechtické sídlo, ale byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků, vysoká škola a v době největší slávy Skloexportu i jedna z nejrozsáhlejších expozic skla na světě.

Sklexport rekonstruoval areál hned dvakrát, poprvé v 70. letech, kdy objekt přizpůsobil svým potřebám. Po úpadku společnosti je zámek víceméně prázdný, po krachu firmy, získala objekt holandská společnost Ústí Development.

Zámek je kromě zahrad veřejnosti nepřístupný. Vedení města zvažuje, že by využila prostory k rozšíření ZUŠ. „Pro její rozšíření, protože škola se nevejde do budovy, která byla (pro ZUŠ) před 20 lety postavená. Otázkou zůstává cena a případná rekonstrukce (zámku). A teprve se uvidí, jestli vůbec najdeme nějakou shodu ve vedení města na to jít tímto směrem a koupit třeba půl budovy nebo třeba i rovnou celou,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj - SLK).

