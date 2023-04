Mramorový luxus za sedm milionů dolarů. Sotheby's nabízí k prodeji vilu v Karlových Varech

Devět ložnic, čtyři koupelny a hlavně více než dva tisíce metrů čtverečních pozemku s altány a sochami v Karlových Varech je na prodej. Lützowovu vilu nabízí síť Sotheby´s International Realty za sedm milionů dolarů (téměř 150 milionů korun).

„Hrady, zámky a historické vily najdete v přírodě za Prahou. Některé jsou dokonce chráněné jako kulturní památky. Západní Čechy jsou typické menšími pohořími, řekami a lesy, ale i lázeňskými městy jako jsou Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy lázně,“ popisuje zahraničí síť Sotheby´s tuzemsko.

Jedním z objektů, který nabízí, je i památkově chráněná Lützowa vila v Karlových Varech. Historický objekt, který sloužil například jako rekreační sídlo zaměstnancům českých letišť, získal po roce 1989 soukromý majitel. Od té doby je vila veřejnosti nepřístupná.

Na karlovarskou vilu se můžete podívat do následující galerie.

