Kauza Štiřín. Dražba barokní památky má být podle starosty Kamenice „cinknutá“

„Všechno nasvědčuje tomu, že tento majetek nevyčíslitelné hodnoty (barokní zámek Štiřín - pozn. red.) je dlouhodobě připravován pro konkrétního kupce. Ruský kapitál má s naším krajem bohaté zkušenosti, když přes britskou a kyperskou společnost budoval blízky luxusní golfový areál Prague Oaks,“ říká k dražbě státního majetku starosta Kamenice Pavel Čermák.

Barokní zámek Štiřín, do nějž stát nainvestoval miliardy, posílá ministerstvo financí do dražby. Obec Kamenice u Prahy, v níž tato barokní památka po baronu Ringhofferovi stojí, s dražbou nesouhlasí. Místo toho státu navrhuje společný projekt, který by zajistil další budoucnost areálu. V části zámku by mohly být ordinace a školka, zbytek by mohl dál využívat stát pro jednání politiků či například jako ozdravovnu. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který poslal starosta Kamenice Pavel Čermák (nez.) ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS).

Kapitál z Ruska či hazardu

Čermák v dopise Stanjuru také informoval, že má důvodné podezření, že se areálu zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a také provozovatel kasina.

„I kdyby se zámku nakonec zmocnil jiný investor, který přímo neohrožuje naše bezpečnostní zájmy, stane se jeho privatizace další bolestnou ranou pro nás všechny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových posílá zámek Štiřín do dražby a chová se jako realitní makléř, který chce udělat jednorázový obchod bez ohledu na následky pro místní obyvatele a pro stát,“ píše se v otevřeném dopise ministrovi, který má redakce Newstreamu k dispozici.

Zámek nedávno převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od ministerstva zahraničí, které se loni Štiřína zbavilo s odůvodněním, že se jedná o ztrátový projekt a areál nepotřebuje.

Čermák v tiskové zprávě k zámecké kauze dále upozorňuje, že dražba nemá žádnou spodní hranici a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho tak může prodat teoreticky za jednu korunu.

Místo dražby veřejně prospěšný projekt

Podle starosty by zámek mohl být využit ku prospěchu místních lidí, ale i státu. Kamenice by část objektů využila na lékařské ordinace, které v kraji chybí, a část areálu na předškolní zařízení. Se svými partnery by převzala veškeré náklady za provoz areálu tak, aby stát již nemusel investovat do údržby ani korunu. „Zároveň by stát neztratil možnost areál zámku dál využívat, například jako ozdravovnu pro vojáky, veterány, policisty nebo hasiče, pro jednání ministerstev, vlády či pro mezinárodní konference,“ dodal Čermák.

V minulosti se mluvilo o prodeji areálu, jenž zahrnuje také golfové hřiště a rybníky, několikrát. V době, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), se tyto úvahy objevovaly kvůli úsporným opatřením. Privatizaci později navrhoval ještě jako ministr financí Andrej Babiš (ANO). Následně, když zastával funkci premiéra, od záměru ustoupil se zdůvodněním, že počet akcí pořádaných na Štiříně značně vzrostl a je navíc otevřen celoročně veřejnosti. Na konci předminulého volebního období sněmovny nakonec neuspěla snaha převést zákonem zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Zámek Štiřín z ministerstva zahraničí na sněmovnu, byť měla podporu většiny poslanců.

