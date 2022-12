Jiří Pácal: Byty se na konci 90. let pronajímaly mnohem dráž než dnes

V Česku se nemovitosti příliš neprodávají, rodinný dům jednou za padesát let, byt jednou za třicet let, říká v dalším díle podcastu Realitní Club Jiří Pácal, ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Reklama

„Myšlení Čechů o bydlení pokřivila privatizace, kdy obce daly na trh stovky tisíc bytů. Lidé si tehdy zvykli na to, že dostali byty za poměrně nízkou cenu. Neradi se jich zbavují, dokud nemusí,“ říká Pácal.

I proto se v tuzemsku prodává minimálně - rodinný dům zhruba jednou za 50 let, byt pak jednou za 30 let.

„Pokud k tomu připočítáme aktuální nejistotu ohledně budoucnosti, nastává to, že se lidé obávají nemovitosti prodávat, spatřují v nich jistotu,“ míní Pácal s tím, že nájemní bydlení v tuzemsku zkrátka není populární, a to ani mezi investory. „Přitom výnosy z nájemného nebyly v minulosti špatné,” dodává.

„Pamatuji si dobu, kdy se v na konci 90. let pronajímaly byty na Vinohradech za 600 korun za metr čtvereční,“ vzpomíná. Přesto nájemní bydlení tehdy stálo na okraji zájmu investorů a investice příliš nepodporovaly ani banky.

Jak zatraktivnit nájemní bydlení? Poslechněte si podcast s Jiřím Pácalem v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

Reklama

Poslechněte si i další díly realitního podcastu:

Postavíme první dřevěný mrakodrap v Česku, říká v podcastu Skalický Reality Společnost Progresus založili před rokem Lukáš Zrůst a Lukáš Foral. Je to investiční skupina, jejíž hlavní nohou se má stát rezidenční development s důrazem na udržitelnost. Zrůst působil jako insolvenční správce, a v loňském roce zařadil do portfolia skupiny tradiční českou společnost RD Rýmařov, která přes padesát let v Česku vyráběla dřevěné domy. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podcast: Města se zahušťují všude na světě, v Praze to ale vázne, říká Streblov z Penty Reality Jak bude vypadat realitní trh za pět let? Začnou Češi upřednostňovat nájemní bydlení? A stane se dřevo materiálem číslo jedna? Nejenom o tom, ale třeba také o plánech přemostění kolejiště Hlavního nádraží, hovořil Pavel Streblov v dalším díle podcastu Realitní Club. nst Přečíst článek

Zmatek kolem stavebního zákona zdražuje byty, říká v podcastu Dostálová Reality Hlavním cílem úprav stavebního zákona, které prosadil ministr Ivan Bartoš je, aby stavební řízení zůstalo na obcích, říká Klára Dostálová, bývalá ministryně pro místní rozvoj za ANO a od půlky listopadu místopředsedkyně sněmovny. Dalibor Martínek Přečíst článek