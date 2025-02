Dalibor Martínek: Pustit penzijní fondy do nájemního bydlení? Proč ne, ale nájmy dál porostou

Stanjurův plán zapojit do výstavby nájemního bydlení penzijní společnosti dává na první pohled logiku. Bude více peněz na výstavbu, bude víc bytů, nájmy se sníží, to je základní úvaha (nesmysl, nájmy se nikdy nesnižují). Na druhý a každý další pohled už to dává menší logiku.

Reklama

Za prvé, když se Alena Schillerová posmívá Stanjurovi, že jde jen o předvolební trik, má trochu pravdu. A Schillerová se při pohledu na předvolební preference teď už může posmívat. Volby jsou za několik měsíců a neexistuje ještě ani legislativní návrh této změny. Natož aby se dostal do legislativního procesu.

Babiš, až vyhraje volby, by tuto změnu možná nezrušil. Investice do nájemního bydlení nezní špatně, vypadá to jako pěkná podpora méně movitých. A takový obrázek se Babišovi líbí, být tak nějak lidový.

Je tu ale spousta ale. Faktem je, že penzijní společnosti nashromáždily od víc než čtyř milionů Čechů více než 600 miliard korun. To je slušná palebná síla. Problém je, že víc než dvě třetiny těchto peněz jsou zainvestovány do státních dluhopisů, jsou konzervativní, a vynášejí pod inflaci. Jinak řečeno, lidé, kteří si spoří na penzi, pálí peníze.

Dalibor Martínek: Byty prohrají vládě volby Názory Česká národní banka očekávaně snížila základní úrokovou sazbu ze čtyř na 3,75 procenta. Finance budou pro investory dostupnější. A to i pro investory do bydlení. V prosinci byla průměrná sazba hypotéky podle bankovní asociace 4,8 procenta. To číslo by mohlo jít níže. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Jak výnosná je to investice?

Problém s výstavbou nájemních bytů ovšem není v tom, že by na ni nebyly peníze. Developeři dokáží zainvestovat výstavbu ze svého nebo s pomocí bankovního financování. Další peníze z fondů by se jistě hodily. Problém s nájemním bydlením je v tom, že nikdo neví, jak výnosná tato investice vlastně je. Proto se nikomu z komerční sféry do výstavby nájemních bytů moc nechce, až na výjimky. Není to proto, že nejsou peníze.

Asociace nájemního bydlení, která zastupuje vlastníky bytových komplexů, tvrdí, že současný nájem v Praze je přes 540 korun za metr. A má to růst. To není dostupné bydlení. Výnos nedokáže asociace přesně definovat, je prý někde kolem pěti procent. Trh s novými nájmy je mladý, jsou tam vícenáklady na opravy a podobně.

Kdyby fondy dostaly možnost investovat do nájemního bydlení, chtěly by také výnos. A to vyšší, než je inflace. Byly by v pozici současných investorů. Chtěly by výnos, a aby rostl společně s inflací.

Nejde o dostupné bydlení, spíš nedostupné. Fondy musejí vyplácet své klienty, nemohou si dovolit být nějakým donátorem mladých na počátku kariéry. S výší nájmů by vstup fondů, ikdyby byl v řádu desítek miliard korun, nijak nepohnul. Fondy by byly vítězem, ne nájemníci. To Stanjura nedomyslel.

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza Názory Česko už asi navždy zůstane zemí důchodců. Řeči o inovacích, nových nápadech, podpoře investic do nových technologií, už zůstanou jenom řečmi. Andrej Babiš, respektive jeho levá ruka Alena Schillerová, protože pravá ruka je Karel Havlíček, na tiskové konferenci prohlásila, že se zasadí o to, aby důchodcům byla vyplacena státní dotace ke spoření. Dalibor Martínek Přečíst článek

Ale hlavně, co je klíčové? Délka stavebního řízení. I když Stanjura navrhuje, že by nájemní projekty „předřadil“ jiným projektům, tak je to za prvé jen politické prohlášení, za druhé, není takový postup nijak legislativně ukotven. A za třetí, ikdyby se vláda nakonec shodla na možnosti vstupu penzijních fondů do nájemních projektů, žádné takové nejsou aktuálně na trhu.

Povolování a výstavba trvá několik let. Tady je zakopaný pes. Vláda by se měla soustředit na zjednodušení povolování, ne na nějaké „předřazování“ nebo hledání nových financí.

Dokud nebudou růst byty, nemají nové financování ani státní dotace smysl. Povolování je to, na co se má vláda soustředit. Asi tedy až ta příští, protože tato oznámila změny v řízení až na rok 2028. To je pozdě. Mezitím nájmy porostou, lidé budou naštvaní, volby vyhraje Andrej Babiš, a celý projekt fondů v nájmech bude znovu na stole. Pro tuhle vládu už je pozdě.