Zajistíme větší výnos než je inflace, říká šéf realitních fondů Reico České spořitelny

Česká spořitelna má pod hlavičkou Reico dva investiční fondy, které nakupují nemovitosti, zhodnocují je pomocí nájmů, a investorům vydělávají peníze. Jsou to Reico ČS Nemovitostní a Reico ČS Long Lease. Ač to možná někdo neví, fondy Reico jsou jedněmi z největších nemovitostních fondů na českém trhu. Kdokoliv do nich může investovat jak pár set korun, tak třeba miliony.

Fond nyní spravuje aktiva v hodnotě několika desítek miliard korun. Vlastní nemovitosti v Česku, na Slovensku i v Polsku.

Jak celá věc funguje, kdo může investovat a kolik na tom vydělá? Jak říká šéf fondů Dušan Sýkora, uvnitř firmy vnímají rozdělení mezi oba fondy takto: „Naší hantýrkou říkáme, že máme velký fond, to je Reico ČS nemovitostní. Ten je zaměřený na nákup velkých, dominantních nemovitostí v prémiových lokalitách.“ Jsou to typicky centra velkých měst nebo křižovatky dálničních uzlů. „V tomto fondu nyní máme sedmnáct budov v hodnotě přes sedmatřicet miliard korun,“ říká Sýkora.

Jen namátkou, Reico vlastní například Bořislavka Centrum, multifunkční komplex skládající se ze čtyř propojených budov v Praze, nebo v Polsku logistické centrum Panattoni Park Tychy DC2. Obří logistický park dokončený roce 2021.

Druhý, „malý bratříček“, fond Long Lease, vznikl před třemi lety. Je to fond, který se zaměřuje na dlouhodobé nájemní smlouvy. „Protože je to fond menší, kupujeme do něj zatím menší nemovitosti,“ říká Sýkora. Zvlášť pro investory je pak důležité, že v těchto nemovitostech jsou dlouhodobé nájemní smlouvy, na patnáct či dvacet let. To má zajistit investorům dlouhodobý přiměřený výnos.

A jaký výnos nabízejí fondy Reico? „Jsme součástí skupiny Česká spořitelny a primárně jsme bráni jako konzervativní investice. Především se snažíme o finanční udržitelnost. Asi nikdy nebudeme nabízet nejvyšší výnosnost mezi realitními fondy. Ale nám jde o trvalou udržitelnost výnosu, který by v dlouhém období určitě měl být vyšší než inflace,“ tvrdí Sýkora.

