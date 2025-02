Komerční banka prodala brutalistní budovu na Smíchově

Bývalou pobočku Komerční banky na pražském Smíchově koupila ústecká společnost Manoral Global. Výrazná stavba ve tvaru komolého jehlanu od architekta Karla Pragera již bance nevyhovovala. Cenu, za kterou budovu prodala, Komerční banka neuvedla. Informuje o tom server e15. Společnost Manoral Global vlastní ústecký podnikatel Radko Vrbík.

„Máme prodáno a jsme rádi, že budovu čeká nějaký další život a snad i bohulibý účel. Pro nás už to nebylo, v průběhu let se pro nás stala budova nevyhovující,“ řekl serveru šéf Komerční banky Jan Juchelka. Podle něj byla smíchovská stavba jednou z nejméně efektivně fungujících budov banky v Praze a tamní tým byl „extrémně šťastný“, že se přestěhoval do nových prostor.

Dvoupatrová budova je postavená v brutalistickém stylu. Nový majitel zatím neuvedl, jaké s ní má záměry. „Budova je komerčního charakteru a může být v budoucnu využívána obdobným způsobem jako v minulosti,“ sdělila serveru e15 šéfka a partnerka v české odnoži britské realitní a poradenské společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová. Poradci firmy Knight Frank byli při transakci partnerem Komerční banky.

Budova byla v 70. letech minulého století projektována jako jedno ze sídel tehdejší Státní banky československé. Její stavba skončila v roce 1992 a o rok později ji získala Komerční banka, která v ní měla pobočku do roku 2022. Server e15 upozorňuje, že stavba budí kontroverzní reakce laické i odborné veřejnosti.

Karel Prager je jeden z nejvýraznějších českých architektů druhé poloviny 20. století. Jeho nejoceňovanější stavbou je budova Výzkumného ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Břevnově, která byla v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Další jeho pražské realizace už tak jednoznačně přijímány nejsou. Někdo je nenávidí a někdo je jimi okouzlen, ať jde například o budovu někdejšího Federálního shromáždění, Novou scénu Národního divadla či právě o smíchovskou stavbu.

Prager se rovněž podílel na rekonstrukci Rudolfina a řady dalších staveb. Mezi jeho poslední práce patří obytný soubor U Kříže v Jinonicích, který byl v roce 1999 oceněn titulem stavba roku.

