Nové srdce Radotína: Moderní bydlení, obchody a služby - přes 60 procent prodáno

Rezidenční projekt TRIO Radotín, za nímž stojí developerská společnost Doma je Doma, hlásí více než 60 procent prodaných nemovitostí z celkové nabídky 205 moderních bytů a 14 obchodních jednotek. Komerční úspěch potvrzuje, že o klidný život na dosah přírodě a zároveň se skvělou dopravní dostupností centra metropole je mezi lidmi stále velký zájem. Dokončení výstavby se plánuje na přelomu let 2026 a 2027.

Dne 21. 5. proběhlo poklepání základního kamene projektu TRIO Radotín za účasti náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, starosty MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanzlíka a zástupců developera, městské části a dodavatelů. Tento symbolický okamžik potvrzuje dlouhodobý závazek developera k rozvoji a zlepšení kvality života v Radotíně.

Výstavba trojice bytových věží spojených komerčním parterem byla oficiálně zahájena v listopadu minulého roku a stavební práce probíhají podle plánovaného časového harmonogramu. V průběhu následujících dvou let zde vznikne zbrusu nové centrum Radotína, které se stane nejen novým domovem mnoha rodin, ale bude sloužit všem obyvatelům Prahy 16.

Urbanistická proměna Radotína

TRIO Radotín je součástí rozsáhlejší obnovy a modernizace centra Radotína. Vyrůstá v sousedství plánované budovy nové radnice, která vznikne v režii městské části Prahy 16, avšak podle architektonického návrhu v jednotném stylu s projektem z pera jednoho architekta. To zajistí jejich vzájemnou harmonii a propojení s okolím. „Citlivá revitalizace stávajících struktur a výstavba ve spolupráci s místní samosprávou jsou naší doménou. V projektech klademe důraz na dlouhodobou udržitelnost a přínos pro celou lokalitu,“ vysvětluje Lukáš Kohl, zástupce developerské společnosti Doma je Doma.

Nové byty nerostou na okraji existující rezidenční zástavby, ale přímo v jejím srdci. Díky tomu budou mít obyvatelé veškerou občanskou vybavenost hned za dveřmi své domácnosti. Součástí rezidenčního souboru jsou i komerční prostory, které přispějí k oživení života v centru Radotína. Část z celkem 14 jednotek již zná své majitele, obyvatelé zde najdou pestrou skladbu obchodů a služeb jako jsou lékárna, květinářství, banka nebo kavárna.

Investice do nadčasového bydlení

Rozmanitá nabídka čítá přes 200 bytů v energetické třídě B ve všech standardních dispozicích od 1+kk až po 5+kk. Samozřejmostí jsou balkony, terasy či soukromé předzahrádky. O byty v projektu TRIO Radotín je od zahájení prodeje mimořádný zájem, což se odráží i na obchodních výsledcích – aktuálně je již prodáno či rezervováno 63 procent bytů, a to více než rok před dokončením výstavby. Významnou část kupujících tvoří přímo obyvatelé Radotína nebo lidé, kteří mají k této lokalitě osobní vztah. „Těší nás, že značná část našich klientů pochází přímo z Radotína či jeho okolí. To vnímáme jako projev důvěry místních v náš projekt a potvrzení atraktivity této lokality,“ říká Pavel Votánek ze společnosti Doma je Doma a pokračuje: „Zájem o projekt je však i ze strany kupujících z dalších částí Prahy, přičemž strategická poloha, plánované nové náměstí plné služeb a skvělá dostupnost do centra metropole lákají jak zájemce o vlastní bydlení, tak investory.“

Natland začíná stavět v Kladně. Projekt Stromovka nabídne přes 600 bytů Reality Investiční skupina Natland odstartovala projekt Stromovka ve středočeském Kladně, který nabídne moderní bydlení u lesa se snadnou dostupností do centra Prahy. Kousek od budoucí rychlodráhy má vyrůst až 600 bytů. nst Přečíst článek

Zkušený developer, prověřený generální dodavatel a silné zázemí projektu

Za projektem TRIO Radotín stojí Doma je Doma, zkušený český developer, který má s rozvojem Radotína dlouhodobé zkušenosti. V minulosti realizoval úspěšný projekt Rezidence Centrum Radotín, jenž výrazně přispěl k modernizaci této čtvrti. Na tento projekt nyní navazuje TRIO Radotín, které dále rozvíjí centrální část městské části. Generálním dodavatelem stavby je společnost VCES, která se osvědčila již při výstavbě výše zmíněného projektu. Financování projektu zajišťuje Československá obchodní banka.

Nové bydlení v srdci rozvíjejícího se Radotína

TRIO Radotín přináší moderní bydlení i nové obchody a služby, které spoluvytvoří nové centrum Radotína a významně přispějí k rozvoji celé této pražské části. Díky jihozápadní poloze v metropoli, rychlému spojení do centra, blízkosti přírody a silnému zázemí zkušeného developera se tak stává nejen ideálním místem pro život, ale i atraktivní investiční příležitostí s vysokým potenciálem.

Klíčové informace

Počet nemovitostí: 205 bytů ve třech bytových věžích spojených parterem se 14 komerčními jednotkami

Dispozice bytů: 1+kk až 5+kk

Zahájení prodeje: březen 2024

Zahájení stavebních prací: listopad 2024

Plánované dokončení: přelom let 2026 a 2027

Developer: Doma je Doma s.r.o.

Generální dodavatel stavby: VCES a.s.

Celková výše investice: cca 1 mld. korun

Právníci pomáhají měnit brownfieldy nebo posouvat nájemní bydlení Zprávy z firem Advokátní kancelář Rowan Legal pomohla Českým drahám k výhodnému prodeji pozemků v jižní části Nákladového nádraží Žižkov. A&O Shearman pak asistovali při koupi sídla ČEZ v projektu Smíchov City. Obě lokality se po řadě let v neutěšeném stavu promění v moderní čtvrtě. Jaké další mandáty mají na svědomí lídři právního trhu, přibližuje ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje transakcím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Jaroslav Kramer Přečíst článek

UDI Group odprodala svůj areál na D1 a staví haly u D5 Reality Developer UDI Group odprodal svůj logistický areál na 34. kilometru dálnice D1. Sázava Logistics Park je od nynějška ve vlastnictví britské skupiny SEGRO European Logistics Partnership. lib Přečíst článek