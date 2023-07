Bytový developer YIT koupil „béčkové“ Kuta Centrum. Tamní fitko využíval i někdejší primátor Bém

Novým majitelem kancelářského Kuta Centra na pomezí pražského Braníka a Krče je developerská společnost YIT. Převážně administrativní komplex, který prošel zásadní proměnou v 90. letech minulého století, YIT koupila od podnikatele Martina Kuty. Developer s finskými kořeny staví v Česku bytové projekty. Takové jsou i jeho záměry s Kuta Centrem na Zeleném pruhu, které už nově nese název YIT Office Centrum.

„Jakožto renomovaný rezidenční developer plánujeme v dlouhodobějším horizontu přeměnit kancelářské prostory v areálu na bydlení,“ potvrdil generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj. „Lokalita se pro tyto účely přímo nabízí - areál se nachází v klidné a vyhledávané rezidenční lokalitě s dostatkem zeleně, přitom velmi dobře dopravně dostupné jak veřejnou dopravou, tak i autem z dálnice D1 a Jižní spojky,“ dodal Lokaj. Navíc pár set metrů odtud vzniká tunel a stanice nové linky metra D, což ještě zvýší cenu zdejších nemovitostí.

Zda propojené budovy původem z druhé poloviny minulého století půjdou k zemi, anebo se pokusí o jejich konverzi z kancelářského využití na bydlení, zatím developer neuvedl. „V duchu našich principů a motta ´finské bydlení promyšlené srdcem´ budeme při transformaci areálu z kanceláří na bydlení v co největší míře využívat principy ESG a udržitelnosti,“ sdělil Lokaj.

V praxi by ovšem přestavba znamenala radikální zásah do vnitřku celého objektu. Navíc je pravděpodobné, že developer bude chtít využít výškové hladiny okolní zástavby a také se svým novým projektem zamířit výš. V těsném sousedství totiž stojí věžák někdejších Montovaných staveb.

Anděl, Muzeum nebo Pankrác. Podívejte se, kde jsou v Praze nejdražší kanceláře Reality Bez blízkosti stanice metra nemá ani cenu stavět moderní kancelářské budovy. Tohoto pravidla se drží každý zkušený developer. U kterých stanic se však výstavba vyplatí nejvíc? A kde naopak najdou firmy nejlevnější pronájem prostor? Vodítko nabízí nová cenová metromapa realitní poradenské společnosti Colliers. Denisa Holajová Přečíst článek

„Zašívárna“ pro primátora

Kuta Centrum zahrnuje kromě kancelářských prostor také restauraci v přízemí a fitness a wellness klub v nejvyšším podlaží. Právě v těchto prostorách s výhledem na Prahu za své primátorské éry rád relaxoval Pavel Bém. K jeho přátelům z byznysu patřil také Martin Kuta, který nedaleko vlastní vilu připomínající po nákladné rekonstrukci zámeček, jež se tyčí nad Branickými skalami a je dobře viditelný při jízdě podél Vltavy i z Barrandovského mostu.

Pojistka na horší časy

Podobnou kancelářskou akvizici jako YIT udělal před pár lety také konkurenční developer Daramis, když získal v pražských Vršovicích duhové kancelářské centrum ze 70. let minulého století. Namísto trojice béčkových budov Kodaňská Office Center plánuje výstavbu velkého bytového komplexu. Studie, kterou kvůli změně územního plánu zpracoval ateliér Loxia, počítá dokonce s blokem 14 bytových domů.

Daramis kanceláře zatím dál pronajímá a novou výstavbu v tomto místě řadí k dlouhodobým plánům. Každopádně, při docházející zásobě volných parcel či brownfieldů v metropoli jsou starší kancelářské budovy dobrou investicí do pozemkové banky developera.

Také převážně rezidenční stavitel, firma Geosan Development, má už pár let ve svém portfoliu béčkové kancelářské centrum Nagano Park nedaleko Nákladového nádraží Žižkov, na jehož rozsáhlém území teď začíná developerský ruch. Dlouhodobé plány Geosanu opět počítají s tím, že tady budou jednou vznikat byty.

Nájemní bydlení je z nouze ctnost, shodují se odborníci z realitního trhu Reality V době vysokých úrokových sazeb a drahých hypoték je velké téma pro developery a investory nájemní bydlení. Protože se trh s prodeji bytů téměř zastavil, do centra zájmu se dostalo podnikání v nájmu. Jenže při současné situaci ani to pro investory dobře nevychází, shodli se hosté setkání Realitního Clubu, které pořádal Newstream. dna Přečíst článek

Z činžáku do kanceláří a zpět

„O typické kancelářské budovy kategorie B nebo C, které jsou na prodej, nemají zájem investoři, ale právě rezidenční developeři,“ popisuje šéf poradenské firmy 108 Agency Jakub Holec. „Stávající provozní náklady a celkový standard velmi ztěžují jejich obsazování nájemci. Proto se vlastníci nezřídka rozhodnou pro prodej. Konkurence certifikovaných moderních kanceláří ve vysokém standardu a s úsporným provozem je opravdu vysoká,“ pokračuje Holec.

Obchody s komerčními nemovitostmi zadrhávají. Globální poradenské sítě balí svůj byznys v Česku Reality Po třech desetiletích skončila v Česku mezinárodní realitně-poradenská společnost JLL, která zprostředkovává hlavně velké obchody s komerčními nemovitostmi. Právě investiční transakce v posledních letech padaly o desítky procent. JLL proto prodala letos na jaře svůj byznys v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku čerstvě vzniklé firmě iO Partners. Nejde přitom o první odchod globální realitní sítě. Podobná situace byla ve finanční krizi po roce 2008. Denisa Holajová Přečíst článek

Trendem na pražském trhu je v posledních letech přeměna původně činžovních domů, přestavěných v 90. letech nebo v první dekádě nového milénia na kanceláře, zpět na bydlení. Takové rezidenční projekty buduje například společnost PSN.

„Aktuálně je tento trend zjevný nejvíc asi v Holešovicích, kde v jedné vlně změnilo majitele hned několik starších administrativních budov. Ty byly nebo budou buď zbourány, anebo kompletně přestavěny právě na byty,“ doplňuje Holec.

Dalibor Martínek: Český realitní trh stojí před kolapsem. Miliardy půjčených korun nedokážou investoři splácet Názory Situace na realitním trhu se brzo překlopí do ekonomického kolapsu, jaký jsme v Česku nezažili třicet let. Vyplývá to z poznatků firem pohybujících se na trhu. Co k takovému závěru vede? Mnoho společností, developerů, si před pár lety napůjčovaly v součtu miliardy korun za nízké úroky. Jenže dva roky se Česko pere s nejvyšší inflací v celé Evropské unii. Takzvaná dobrá zpráva, že v Česku klesla po dvou letech inflace v červnu pod deset procent, na „pouhých“ 9,7 procenta, na tom nic nemění. Dalibor Martínek Přečíst článek