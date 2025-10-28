Rekordní třetí čtvrtletí. Trh s halami ožil, jejich výstavba je nejvyšší od roku 2023
Zájem o pronájem průmyslových, logistických a skladových ploch vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 82 procent. Oproti letošnímu druhému čtvrtletí se zdvojnásobil. Na konci třetího čtvrtletí bylo ve výstavbě celkem 1,26 milionu metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, meziročně o 22 procent více. Zároveň to je nejvíce od třetího čtvrtletí roku 2023. Vyplývá to z analýzy Industrial Research Forum. Naopak ale klesl počet dokončené průmyslové plochy, a to meziročně o pětinu a mezičtvrtletně o procento.
"Třetí čtvrtletí 2025 bylo oproti zbytku roku výrazně živější. Zatímco neobsazenost a výška základních nájmů zůstaly víceméně stabilní, robustní výstavba a tržní poptávka ukazují, že trh má sílu. Velikost objemu poptávky a výrazný nárůst poměru nových nájemních smluv pak signalizuje, že Česko nehraje druhé housle vůči trhu polskému nebo maďarskému," uvedl vedoucí oddělení pro průmyslové nemovitosti v Colliers Miroslav Kotek.
Celkem majitelé ve třetím čtvrtletí pronajali 608 900 metrů čtverečních. Od začátku roku to pak bylo 1,4 milionu metrů čtverečních, což je více než v celém loňském roce. Čistá poptávka, tedy nový pronájem prostorů, tvořila 465 900 metrů čtverečních. To bylo více mezičtvrtletně o 175 procent a meziročně o 129 procent. Největší transakcí byl předpronájem ve VGP Parku České Budějovice.

V České republice bylo ve třetím čtvrtletí 12,86 milionu metrů čtverečních průmyslových, logistických a skladových ploch. Celkem bylo dokončeno 130 800 metrů čtverečních nových ploch ve 12 průmyslových parcích. Největší dokončena hala se nacházela v CTParku Blatnice a měla 27 200 metru čtverečních. Po dokončení byla pronajata společnosti Redcare Pharmacy. Druhým největším projektem bylo částečné dokončení haly v CTPark Prague North pronajaté několika nájemcům a třetí DMC Paskov pronajaté společnosti Lenzing Biocel.
Obdobně jako v předchozím čtvrtletí se podle analýzy přibližně 30 procent výstavby nacházelo v Praze a Středočeském kraji. Dalších 21 procent se připravuje v Karlovarském kraji. Na konci čtvrtletí činila neobsazenost skladových ploch čtyři procenta. V meziročním srovnáním to bylo o necelý procentní bod více. Neobsazenost v Praze a Středočeském kraji se podle dat Indrustrial Research Forum dlouhodobě pohybuje pod celostátním průměrem a na konci třetího čtvrtletí byla 2,2 procenta.
