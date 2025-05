Dalibor Martínek: Brňáci se ženou do Prahy. Vykupují byty a do hlavního města posílají své děti

Podle dat obchodníka s nemovitostmi, společnosti Resimo, zhruba každý pátý nákup bytu v novém developerském projektu pořizují rodiče svým dětem, které chtějí jít do Prahy za studiem nebo za prací.

Kdo kupuje nové byty v Praze? Když cena bytu 1 plus kuchyňský kout se pohybuje od čtyři do osmi milionů korun? Společnost Resimo, obchodník s byty, přinesla nová data. Podle ní zhruba každý pátý nákup bytu v novém developerském projektu pořizují rodiče svým dětem, které chtějí jít do Prahy za studiem nebo za prací.

„Vnímáme postupné navyšování této poptávky,“ říká Josef Lebeda, obchodní ředitel firmy.

Čím dál tím víc rodičů si prý uvědomuje, že dostupnost bydlení pro jejich děti bude velmi pravděpodobně horší a horší. Jsou to přitom nejen rodiče vysokoškoláků či „mladých dospělých“, kteří iniciují takový nákup. Jsou to i rodiče menších dětí ve školním věku. Jsou to lidé mezi čtyřiceti a padesáti lety, kteří už mají vyřešené vlastní bydlení a mají možnost investovat do bydlení pro děti.

Zákazníky lze podle Resima rozdělit na dvě podskupiny. Jednou z nich jsou pražští kupující. Druhou skupinou jsou mimopražští kupující (z Brna), kteří považují pořízení nového bytu v Praze za bezpečnou investici. „Zároveň mají děti s potenciálem jít do Prahy na vysokou školu nebo za prací, a využít tak tento byt pro svoje vlastní bydlení,“ tvrdí Lebeda.

Nejčastěji se prodávají byty 1+kk a 2+kk. Pro porovnání: data o téměř 2500 developerských bytech, které Resimo monitoruje, ukazují, že v aktuálně prodávaných projektech se průměrná nabídková cena bytů 1+kk pohybuje okolo 6,9 milionu korun, volné byty 2+kk jsou nabízeny za cenu okolo 9,4 milionu korun.

Velcí pražští developeři predikují v letošním roce růst cen bytů o pět až deset procent. A co oni řeknou, to platí. Protože to sami udělají. Vnímají převis poptávky, takže zvednou ceny. Nyní se v projektech, které developeři označují jako blízko centra, což znamená, že to do centra města máte tak půl hodiny cesty, od sto osmdesáti do dvou set dvaceti tisíc korun za metr čtvereční. Což třeba znamená, že místo v bytě pro postel je za čtyři sta tisíc korun. A k tomu ještě tu postel. Ta je levnější.

Trend příchodu lidí do center, kde jsou školy a nemocnice, v případě Česka do Prahy, je globálně nezastavitelný. Ceny bydlení budou v hlavních městech pořád růst. Brňáci, kteří kupují předražené nové byty v Praze, dělají dobře. Ceny budou růst. Brňáci vždycky věděli, jak dělat věci dobře.

