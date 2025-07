Propadák, který se stal milionovým hitem. Před 70 lety se otevřel první Disneyland

Patřil k nejúspěšnějším lidem 20. století a společně s Charliem Chaplinem asi k nejvlivnějším figurám světové kinematografie. Walt Disney rozhodně nebyl bez chyb, ale zanechal za sebou zásadní dílo. A není lepšího důkazu než první Disneyland, který otevřel brány 17. července 1955. I po sedmdesáti letech zůstává etalonem zábavy, navíc se rozšířil do dalších kontinentů. A oslavit to můžete návštěvou za speciální narozeninové vstupné - stojí rovných 100 dolarů.

Myšlenka na Disneyland se zrodila desítky let před jeho realizací. Walt Disney už ve 30. letech minulého století plánoval malý zábavní park vedle svého studia v Burbanku, ale projekt musel odložit kvůli válce. Po druhé světové válce však v USA nastaly příhodné podmínky pro nový rodinný park – rozmach předměstí a automobilové dopravy, babyboom a hlad rodin po společné zábavě. Tradiční poutě byly často špinavé a nevhodné pro děti, Walt tedy snil o čistém a kouzelném místě, kde by se bavili společně malí i velcí.

V roce 1953 začal Walt Disney hledat vhodný pozemek v okolí Los Angeles pro velký park. Našel ho u města Anaheim – pomerančový sad o rozloze 65 hektarů, dobře dostupný z dálnice. Výstavba Disneylandu tam začala v červenci 1954 a stála asi 17 milionů dolarů (v dnešních cenách zhruba 200 milionů dolarů). Skeptici varovali, že tak nákladný projekt studio zruinuje.

Walt Disney však neváhal riskovat i svůj osobní majetek a zajistil si dodatečné financování – včetně dohody s televizí ABC, která do parku kapitálově vstoupila výměnou za nový televizní seriál Disneyland TV. Ještě před otevřením tak Disney prostřednictvím televizního pořadu chytře propagoval svůj chystaný park.

Waltovo bláznovství

Walt Disney vtiskl Disneylandu jedinečnou vizi. Legendární je historka, že na nápad rodinného parku přišel, když pozoroval své malé dcery na kolotoči – uvědomil si, že neexistuje místo, kde by se mohly bavit děti společně s rodiči. Disneyland proto koncipoval jako pohádkový svět, kde ožívají postavy a příběhy z jeho filmů.

Základní kámen tvořily tematické oblasti: nostalgická Main Street, U.S.A., exotická Adventureland, westernová Frontierland, kouzelná Fantasyland se zámkem Šípkové Růženky uprostřed a futuristická Tomorrowland.

Disney osobně dohlížel na všechny aspekty výstavby a kvality – na staveniště jezdil několikrát týdně a často zasahoval do návrhů. Sestavil speciální tým tvůrců a inženýrů, s nimiž svůj sen realizoval v rekordním čase pouhého jednoho roku. Navzdory těm, kdo projekt posměšně nazývali „Waltovým bláznovstvím“, se Disneyland podařilo dokončit podle plánu.

Černá neděle

Ke slavnostnímu otevření tak došlo 17. července 1955, nejprve pro pozvané hosty a tisk – veřejnost byla vpuštěna o den později. Událost vysílala živě televizní stanice ABC a u obrazovek ji sledovalo neuvěřitelných 70 až 90 milionů Američanů. A mimochodem jedním z moderátorů speciálního vysílání Dateline Disneyland byl také herec a pozdější prezident Ronald Reagan.

Walt Disney pronesl úvodní věnování parku, zazněla americká hymna, přeletěly vojenské stíhačky a slavnostní průvod Disney postaviček projel po Main Street. Televizní přenos představil divákům nový „magický svět“ Disneylandu a vyvolal ohromný ohlas.

Přímo na místě však otevření provázely vážné potíže. Ten den panovalo úmorné vedro, rozpálený asfalt na chodnících se lepil na boty a kvůli stávce instalatérů nefungovala většina pítkových fontánek. Řada atrakcí nebyla ještě dokončena a zůstala zavřená, což zklamalo nedočkavé děti. Do areálu se navíc dostalo mnohem více lidí, než organizátoři čekali – místo 15 tisíc pozvaných hostů přišlo asi 28 tisíc návštěvníků díky padělaným vstupenkám a dalším trikům. Příjezdová dálnice u Anaheimu byla zacpaná v mnohakilometrové zácpě a stánky s občerstvením brzy vyprodaly všechny zásoby jídla a pití.

Disneyland tak v první den zažil chaos a sám Walt Disney pro zahajovací den použil spojení „Černá neděle“. Novinářům pak přiznal nedostatky a slíbil, že „během pár týdnů si to sedne a všechno poběží hladce“.

Milionový hit

Navzdory rozpačitému startu se Disneyland záhy stal obrovským hitem. Již následující den po slavnostním otevření stály před branami parku tisíce nedočkavých lidí od časného rána. Během pouhých dvou měsíců provozu přivítal Disneyland miliontého návštěvníka a do konce roku 1955 ho navštívily přes 3 miliony osob. V dalších letech zájem dál prudce rostl – park brzy předstihl v návštěvnosti i proslulé národní parky jako Grand Canyon nebo Yellowstone. Do deseti let od otevření celkový počet návštěvníků překonal 50 milionů, což potvrdilo, že Waltův sen se proměnil v trvalý komerční úspěch.

Disneyland zároveň odstartoval novou éru rodinné zábavy. Stal se prvním skutečným tematickým parkem, kde nešlo jen o jednotlivé atrakce, ale o ponoření návštěvníka do uceleného příběhu a prostředí. Tento koncept postupně převzaly zábavní parky po celém světě. Pro poválečnou generaci Američanů se návštěva Disneylandu stala symbolem ideální rodinné dovolené – a toto kouzlo přetrvalo dodnes, kdy do parku míří už vnuci prvních návštěvníků.

Disneyland brzy překročil hranice běžného zábavního parku a pronikl do širokého povědomí jako kulturní fenomén. Devízou Disneylandu byla pečlivá čistota, bezpečnost, vstřícný personál a všudypřítomná iluze šťastného světa.

Ekonomicky prokázal Disneyland obrovský potenciál tematických parků pro regionální rozvoj. Z Anaheimu se díky Disneylandu stala prosperující turistická oblast plná hotelů a podniků profitujících z blízkosti parku. Walt Disney zaměstnal v parku stovky lidí a nastavil nové standardy zákaznického servisu.

Tokio, Paříž, Hongkong, Šanghaj

Úspěch Disneylandu vedl k rozšíření Disneyho království do dalších zemí. Koncem šedesátých let firma plánovala větší resort na východním pobřeží USA a výsledkem byl Walt Disney World na Floridě (otevřen 1971) – komplex čtyř parků, jehož realizaci po Waltově smrti vedl jeho bratr Roy. V roce 1983 pak otevřel první zahraniční Disneyland: Tokio Disneyland v Japonsku. Zaznamenal okamžitý úspěch a stal se katalyzátorem mezinárodní expanze Disney parků.

V dubnu 1992 následoval Euro Disney u Paříže. Navzdory počátečním obtížím se časem etabloval jako přední turistická destinace Evropy. Disney poté zamířil i do dalších asijských teritorií. V září 2005 byl otevřen Hong Kong Disneyland, menší park přizpůsobený asijskému publiku. Dalším milníkem se stalo otevření Shanghai Disneylandu v červnu 2016 – moderního parku v pevninské Číně. Ten během prvního roku provozu přilákal přes 11 milionů návštěvníků a potvrdil, že zájem o disneyovské pohádky je skutečně celosvětový.

Dnes provozuje Walt Disney Company šest velkých Disney resortů s tematickými parky na třech kontinentech. Tyto parky dohromady navštíví kolem 150 milionů lidí ročně a řadí se mezi nejpopulárnější turistické cíle světa.

