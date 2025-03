Jaká bude Praha v roce 2030? Bohužel se nic moc nezmění, shodli se developeři

Praha se za pět let příliš nezmění, potřebovala by více bytů i lepší dopravní infrastrukturu. „Praha v roce 2030 bude moderním městem, které bude stále atraktivní pro rekreanty a pro zábavu, ale potřebovala by se také rozvíjet jako město práce, byznysu a bydlení,“ říká sociální geograf Radim Perlín.

Do roku 2030 k žádným zásadním změnám nedojde, už kvůli zdlouhavým povolovacím procesům. „Změny by ale byly potřeba, ať už jde o počet bytů nebo lepší dopravní propojení se Středočeským krajem,“ říká ředitelka strategie mezinárodního developera UDI Group Marcela Fialková. Na nedostačenou výstavbu upozorňuje i ředitel skupiny JRD Jan Sadil. „Přál bych si ale, aby se v Praze bydlelo stále stejně dobře,“ dodává Sadil.

Nedostatečná infrastruktura trápí Terezu Kouklovou ze společnosti SFG Holding. „Nemělo by docházet například k tak významnému zužování silnice jako se děje například v Praze 6, kde vzniká více prostoru pro cyklisty než pro auta,“ říká Kouklová.

Význam Prahy klesá, shodli se developeři Reality Vliv Prahy sahá po hranice středočeských měst, kolem ní je silná suburbanizace, proto se hlavní město stále více propojuje se středočeským krajem. „Města za hranicí středočeského kraje jsou většinou málo rozvinutá,“ uvedl sociální geograf Radim Perlín z Karlovy univerzity. nst Přečíst článek

Michal Přib ze společnosti CTP volá po lepší dopravním propojení. „Doufám, že do roku 2030 bude dokončen pražský okruh mezi dálnicí D1 a D11, čímž dojde k propojení důležitých dopravních tahů na Brno, Mnichov a Drážďany, kde nyní stavíme přibližně 300 tisíc metrů čtverečních ploch v udržitelných budovách,“ míní Přib.

Na video, kde se členové a přátelé Realitního Clubu dívali na budoucnost Prahy, se můžete podívat v úvodu tohoto článku.

