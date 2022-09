CTP dokončila v Hradci Králové první z hal, které před lety rozestavěla bez povolení

Developerská společnost CTP dostavěla v Hradci Králové první ze dvou hal, které začala před osmi lety budovat bez stavebního povolení. Povolení pro dostavbu hal získala loni, předtím se na legalizaci stavby dohodla s hradeckou radnicí. Druhou halu by společnost chtěla dokončit na jaře roku 2023, oznámila CTP. Logistické haly v Hradci Králové a jeho okolí v poslední době vybudovaly i další firmy.

Nájemcem první haly s plochou přes 5000 metrů čtverečných v CTParku u výpadové silnice z Hradce Králové na Ostravu se stala logistická společnost Geis. Halu si již převzala do zkušebního provozu. Ve spolupráci s městem také CTP u areálu na hlavní silnici I/11 vybudovala světelnou křižovatku. Druhá hala bude mít rozlohu přes 7000 metrů čtverečných. Část budovy již má pod nájemní smlouvou firma pro skladování lékárenského zboží. „K dispozici jsou ještě další dvě jednotky vhodné pro skladování, logistiku či lehkou výrobu,” uvedla CTP. V hale budou prostory například pro maloobchod, kanceláře či autoservis.

Areál bez stavebního povolení CTP rozestavěla od podzimu 2014 do března 2015. Cestu k legalizaci stavby otevřela v roce 2019 dohoda o narovnání mezi CTP a městem. Firma jako kompenzaci městu dala 15 milionů korun, radnice naopak společnosti dala souhlas s využitím městských pozemků pro cestu k halám. CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí s více než 9,5 miliony metrů čtverečních pronajímatelných prostor v celkem deseti zemích.

Na opačném konci Hradce Králové u dálnice D11 v bývalém areálu ČKD Plotiště chystá otevření logistického centra balíkový přepravce PPL CZ. Překladiště s automatickou třídičkou je na ploše 4,6 hektaru a zahrnuje sklad o velikosti přes 10 tisíc metrů čtverečných. Společnost PPL CZ v minulých dnech uvedla, že nové centrální depo otevře na podzim. Dosavadní centrální depo má PPL u Prahy v Říčanech – Jažlovicích a jeho kapacita 15 tisíc zásilek za hodinu již nestačí.

Nový logistický areál v režii developerské společnosti Panattoni také vznikl v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Dvě haly o velikosti 16 300 metrů čtverečných a 9900 metrů čtverečných vyrostly od loňského roku u silnice I/11, zhruba 16 kilometrů na východ od hradeckého CTParku. Větší halu v minulých měsících obsadily logistická společnost Dachser Czech Republic a dopravní a logistická společnost C.S.CARGO. Menší halu obsadil český výrobce elektrokol Totem Bikes.

