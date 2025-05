Jakub Kodr: Česko musí zabrat v boji o investice

V lednu se stal Jakub Kodr výkonným ředitelem CTP Česká republika. V nové roli se má zaměřit na expanzi, posilování vztahů s klienty a také pokračovat v naplňování ambiciózního byznysového plánu skupiny. Situace na trhu by tomu mohla napomáhat. „Vidíme snahu řady firem vyrábět v Evropě pro Evropu. Česko se ale musí snažit a lákat zahraniční investice. Z toho bychom měli prospěch všichni, Česko a samozřejmě i my jako CTP,“ říká Jakub Kodr.

V nové funkci jste pár měsíců. Jaké jste si sám dal cíle?

Předně musím říct, že jsem tu funkci vlastně nepřímo zastával už minimálně rok. Takže teď jsme to spíše zoficializovali. Pro mě je CTP vášeň, žiju tím. Samozřejmě cíle mám, tím hlavním je pokračovat v růstu. S tím je spojený další cíl, a to spokojenost klientů, protože my rosteme se stávajícími klienty. Jednoduše si chceme udržet pozici drtivé jedničky na trhu průmyslově-logistických realit.

Jaký potenciál Česká republika má? Neblíží se nějaký přirozený strop?

Prostoru je ještě spousta. V České republice máme pozemky na výstavbu zhruba šesti milionů metrů čtverečních, takže pět až deset let můžeme stavět. Výhodou je, že drtivá většina z nich je v blízkosti našich velkých areálů. Takže v tom problém není. Co má cenu nyní sledovat, je to, jak se bude vyvíjet poptávka. E-commerce a logistika nerostou takovým tempem jako během covidu. Naopak to nyní přebírají výrobně-technologické firmy, které buď rozšiřují své kapacity, nebo sem dokonce nově vstupují.

video Jaká bude Praha v roce 2030? Bohužel se nic moc nezmění, shodli se developeři Reality Praha se za pět let příliš nezmění, potřebovala by více bytů i lepší dopravní infrastrukturu. „Praha v roce 2030 bude moderním městem, které bude stále atraktivní pro rekreanty a pro zábavu, ale potřebovala by se také rozvíjet jako město práce, byznysu a bydlení,“ říká sociální geograf Radim Perlín. nst Přečíst článek

Důvodem jsou deglobalizační tendence?

Ano, je to přesně snaha zkracovat dodavatelské řetězce či případně příprava na potenciální disrupci globálních logistických řetězců.

V jakých segmentech vidíte největší snahu to nyní řešit?

Jsou to různé typy firem, zejména těch výrobních. Jestli se nějaký segment snaží víc než ostatní, tak to jsou polovodičové firmy, a to včetně subdodavatelů. Tedy dodavatelé pro TSMC, brzy také pro Onsemi. Je to také strojírenství a stále i automotive sektor. Jedním takovým příkladem může být budova, kterou právě stavíme pro společnosti Hitachi Energy, to je ohromná investice.

Je to pro vás složitější oproti třeba skladům pro e-commerce?

Samozřejmě jsou to náročnější budovy, trvá déle jejich příprava, plánování i povolovací procesy. Ale zase to přinese více pracovních míst.

Skladový gigant CTP posiluje na trhu kanceláří. V Brně jich má nejvíce Reality Developer průmyslových a logistických nemovitostí CTP si všímá změn na českém realitním trhu. Logistika a e-commerce už tolik netáhne a trh kanceláří naopak ožívá. ČTK Přečíst článek

CTP nabízí různé typy řešení a budov od malých standardizovaných pro skutečně veliké připravené na míru, třeba i se speciálním vybavením. O jaké je nyní největší zájem?

Velký zájem je nyní o typ budovy ctFit, tedy řešení na míru. Máme velký úspěch i právě s ctBoxy, což je standardizované řešení pro malé firmy. Těch máme už skoro stovku a vedle start-upů o ně mají zájem mnohdy i větší firmy, které ale chtějí otevřít pobočku mimo své sídlo. Třeba v Plzni se nám povedlo v posledním měsíci pronajmout pět takových boxů. Pro vaši představu, klienty je mimo jiné farmaceutická firma, další testuje různé produkty a jeden box si pronajal e-shop pro svůj pick-up point. A samozřejmě pokračuje zájem o typické sklady ctSpace.

Když zmiňujete, že se podařilo pronajmout pět ctBoxů, jak to je u dalších nemovitostí, samozřejmě kromě těch na míru? Stavíte dopředu, nebo čekáte, až se ozve potenciální klient?

To záleží zejména na lokalitě. Kde jsme si jistí, že budovu pronajmeme ještě v průběhu výstavby, nebo i předtím, tam klidně stavíme bez předem určeného klienta. Ale jsou lokality, kde raději počkáme na klienta, a s ním pak řešíme konkrétní podobu. Třeba v CTPark Prague North máme postavených 70 tisíc metrů čtverečních spekulativně, protože se daří dobře nabírat klienty. Je výhodné mít budovu do určité míry hotovou, klient ji vidí a rychleji se finišuje dle jeho představ.

Na konferenci Developing Tomorrow, kterou jste uspořádali na letošním EXPU, jste zmiňoval poměrně zásadní věc, a to, že datacentra, která se mají postupně stávat významnou částí developerské nabídky v řadě zemí, jsou zejména z energetického pohledu zcela odlišné stavby od těch stávajících. Jak velký problém to je?

V Česku to je docela velký problém, protože je relativně málo lokalit, kde můžete mít 60 megawatt. Dělali jsme jednu budovu pro společnost vyrábějící technologie pro AI a ta má pětinásobnou spotřebu proti běžným budovám. Upřímně, je to zcela zásadní věc pro budoucí investice, protože když to firmám nebudeme umět nabídnout, tak prostě půjdou jinam. To řešení musí proběhnout na vícero úrovních, legislativní, regionální, infrastrukturní. Pomáhá nám s tím CzechInvest, protože je to hodně byrokraticky náročné. Když si podáte žádost na navýšení příkonu, úřady mají asi dva měsíce na vyjádření, ale tam může být napsáno, že se potřebná infrastruktura dobuduje v průběhu šesti let. Nevíte, jestli to bude za rok, dva, pět. Tohle zkrátka investorovi nelze předložit.

Zmínil jste polovodičové společnosti Onsemi a TSMC. První chystá obří investici na Moravě, druhá u Drážďan. Budou to pro vás příležitosti?

Určitě ano. A nejen pro nás, ale pro celou Českou republiku. Onsemi bude jedna snad ze dvou největších státních investičních pobídek moderní historie. Spolu s Nexen Tire. A právě na Nexenu se dá ukázat, jak jsou takové příležitosti pro Česko i nás jako CTP důležité. Nexenu pronajímáme v našem areálu na Žatecku zhruba 30 tisíc metrů čtverečních. V České republice potřebujeme takových příběhů více, ale vidíme, že v posledních letech nás válcují další země. Slovensko, Maďarsko, Polsko. Česko musí zabrat. To není o tom, že nyní máme nízkou nezaměstnanost. Jakmile takhle začneme přemýšlet, je to začátek konce. My potřebujeme víc zahraničních investic, protože to je to, díky čemu se celý stát může posouvat i v technologickém vývoji. Ostatně EXPO, kde je CTP národním partnerem, je dobrá ukázka toho, co jednotlivé země umí a chtějí nabízet.

V centru letošního EXPO v Osace jsou inovace. A myšlenka sdílení dobrých nápadů, uvedl ministr Lipavský Enjoy O český pavilon je zájem. Ačkoli první den letošní výstavy EXPO v japonské Osace poznamenal výrazný déšť, zahájení si nenechaly ujít tisíce lidí. Po Ódě na radost si mohli zajít na plzeňské pivo, které je jedním z lákadel českého pavilonu. Zahájení jeho činnosti se krom dalších hostů zúčastnil také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Podobné akce jsou důležité pro sdílení nápadů a inovací,“ uvedl ministr. Podle testovacího dne českého pavilonu pak půjde také o „sdílení“ piva. Ještě před oficiálním otevřením se totiž za jeden den vypilo 1200 piv. A první oficiální den to vypadalo na minimálně vyrovnání tohoto rekordu. Stanislav Šulc Přečíst článek

V čem může Česko nyní konkurovat? Cena práce to už asi nebude a na strategickou polohu zase nelze spoléhat donekonečna…

Ale strategická poloha je opravdu nyní zásadní. Jak jsem říkal na začátku, bude přibývat firem, které budou chtít v Evropě vyrábět pro Evropu. To je jasný trend. Výhodou je dále relativně stabilní politické prostředí. Dále je tu bezpečně a také vysoká kvalita života. Máme hodně schopných a vzdělaných lidí i v regionech. A podstatný je také fakt, že v Česku už působí celá řada firem a jsou tu úspěšné a rozšiřují tu své působení.

Takže pro vás to jsou další příležitosti. Váš zakladatel Remon Vos říká, že jste aktuálně společnost s hodnotou 17 miliard eur. Jaké jsou tedy cíle pro další roky?

Cíle jsou neskromné. Když citujete Remona, tak z těch 17 miliard euro představuje zhruba sedm až osm Česká republika, což je pro mě klíčové. V Česku chceme letos skončit na hodnotě pět milionů metrů čtverečních, jen pro vaši představu, celý slovenský trh představuje čtyři miliony metrů. Naší výhodou je to, že budovy neprodáváme, ale vlastníme je dál. Takže pak dokážeme klientům nabízet to, co nikdo jiný. Díky tomu s námi klienti zůstávají a rostou.

Jakub Kodr

Kariéru v realitním developmentu zahájil ve společnosti Cushman & Wakefield. Do CTP nastoupil v roce 2017 a od té doby stihl dokončit stovky projektů, získat prestižní tituly MRICS a MBA a výrazně rozvinout své profesní dovednosti. Od ledna 2025 zastává pozici výkonného ředitele CTP Česká republika.

video Na Floridě postavíte bytový projekt do roka, říká český podnikatel Ondřej David Reality Ondřej David je zakladatelem a majitelem významné pražské právní kanceláře DBK. V nedávných dnech měl nakvap, jeho firma například řešila právní stranu odchodu společnosti ČEZ z Brumlovky na Smíchov. Od Passera k Sekyrovi. Dalibor Martínek Přečíst článek

David Ondráčka: Radio Free Europe není retro, Česko by ho mělo zachránit Názory Česko by mělo udělat pro záchranu Svobodné Evropy udělat víc. Nejen gesta a signály, ale položit konkrétní a rozumné peníze na stůl. Je to přesně v duchu havlovské tradice a ochrany lidských práv po světě, na kterých naše zahraniční politika stojí. A navíc je to i chytrá investice do budoucna. Fiala a Lipavský na billboardech píší, že je čas stát na správné straně. Tak pánové šup, je čas. Rozhoupejte se, udělejte silný politický krok a zachraňte Radio Svobodná Evropa. Česko může být hrdina. David Ondráčka Přečíst článek