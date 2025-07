Zástupci CTP se setkali na EXPO v Ósace s prezidentem Pavlem a japonským císařem

Zástupci CTP během Českého národního dne na EXPO v Ósace přivítali prezidenta Petra Pavla a Její císařskou Výsost princeznu Takamado a dále prohlubují obchodní vazby s partnery z Asie i Česka.

Český pavilon na EXPO 2025 v Ósace přivítal u příležitosti Českého národního dne stovky hostů z celého světa. Přítomnost prezidenta České republiky Petra Pavla zdůraznila význam česko-japonských vztahů a dodala celé události výjimečný rozměr. Spojením kulturního programu a podnikatelské prezentace se podařilo ukázat sílu české identity i otevřenost mezinárodní spolupráci. Společnost CTP se jako národní partner aktivně podílí nejen na odborné části programu, ale také na budování pozitivního obrazu České republiky jako inovativní, stabilní a investičně atraktivní země.

EXPO má zviditelnit Česko

Od zahájení výstavy v dubnu se zástupci CTP do Ósaky vracejí každý měsíc. Během této doby se společnost zapojila do celé řady klíčových akcí, od úvodní ceremonie, přes investiční seminář od CzechInvest, až po Brněnské dny a prezentaci českých řešení v oblasti autonomní mobility pod záštitou Hospodářské komory Karlovarského kraje. V plánu jsou další akce ve spolupráci s městy jako Ostrava a Plzeň. Cílem je podpořit dlouhodobou viditelnost Česka v mezinárodním kontextu, přiblížit regiony zahraničním investorům a otevřít nové příležitosti pro spolupráci.

„Pravidelně se na EXPO potkáváme s firmami, které hledají cestu do Evropy, a představujeme jim Českou republiku jako ideální vstupní bránu. Zároveň úzce spolupracujeme s českými regiony, kterým pomáháme prezentovat jejich přednosti globálnímu publiku. Je to konkrétní práce, která má přímý dopad na rozvoj byznysu v Česku. A být u toho osobně, je opravdu skvělý zážitek,“ vysvětluje Bert Hesselink, Group Client Relationship Director pro CTP.

Pro oslavu Českého národního dne bylo zvoleno symbolické datum 24. července, kdy si Česká republika připomíná 165. výročí narození Alfonse Muchy, světově proslulého představitele secese a jednu z nejvýraznějších českých osobností v Japonsku. Program odstartoval čestným vztyčením české a japonské vlajky v zahradním prostoru Ray Garden za účasti prezidenta Petra Pavla. Následovala unikátní kulturní vystoupení v podání České filharmonie, souboru Cirk La Putyka a Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

V poledne proběhl v CTP Lounge networkingový oběd s obchodními partnery a hosty podnikatelské delegace. Odpolední program pokračoval přímo v prostorách Českého pavilonu, kde prezident symbolicky zahájil slavnostní část programu krátkým projevem, na který navázalo vystoupení tradičního japonského divadla Kjógen. Večer završil očekáváný koncert oblíbené zpěvačky Aiko a jedinečná světelná dronová show vytvořená speciálně pro tuto příležitost.

„Český národní den ukazuje, jak silný příběh umíme na EXPO vyprávět – když spojíme kulturu, inovace i aktivní partnery. CTP je pro nás skvělým partnerem, který umí české myšlenky přenášet do mezinárodního kontextu a zároveň přivádět globální investory zpět do Česka. Do konce výstavy zbývají ještě tři měsíce a program zdaleka nekončí. Čeká nás řada dalších akcí, díky kterým budeme dál ukazovat, co všechno může Česko světu nabídnout,” říká Ondřej Soška, generální komisař české účasti na EXPO 2025.

