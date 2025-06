Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy

Svět prochází velkou proměnou, která se spíše dříve než později odrazí v byznysových příležitostech. Uspět mohou jenom ty společnosti, které na to budou připravené a zároveň budou dostatečně rychle a rozhodně umět reagovat na možnosti, které se naskytnou. Remon Vos, zakladatel a většinový vlastník developerské společnosti CTP, si to velmi dobře uvědomuje. Ačkoli nadále firma roste zejména se stávajícími klienty, Vos očekává, že globální pohyby jim přinesou řadu nových klientů. „Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů. Česko i CTP z toho mohou těžit,“ říká úspěšný podnikatel, který se sice narodil v Nizozemsku, ale sám sebe označuje za českého podnikatele.

Potkáváme se na celosvětové výstavě EXPO, kde je CTP národním partnerem. Proč jste se jím stali?

Je to ideální místo pro sdílení nápadů, inovací, kultury z různých zemí, podniků. A samozřejmě tu také všichni navzájem sdílejí své hodnoty, na kterých stavějí. Podle mě je důležité, že se tu potkávají lidé z různých koutů světa. Nakonec totiž zjistíte, že lidé jsou v zásadě dobří a chtějí jen to nejlepší pro sebe i ostatní. Takže je to ideální platforma pro setkání takových lidí, z nichž se mohou stát přátelé i obchodní partneři.

Jsou tu konkrétní byznysové příležitosti i pro vás?

Tady najde obchodní příležitosti úplně každý. Neříkám, že tu už máme nějaké dojednané dealy, ale to není tak podstatné. Já naši podporu EXPO vnímám i jako svého druhu splacení dluhu, který vůči České republice máme. Na našem začátku a v průběhu let jsme dostali spoustu podpory, takže rádi využijeme každou příležitost zase přispět české společnosti něčím zpátky. Proto tu jsme.

Nicméně vidíte nějaký potenciál v Asii jako takové? Přece jen se zásadním způsobem proměňují globální dodavatelské a logistické řetězce. Co to pro CTP znamená?

Jasně, možnosti tu rozhodně pro nás jsou. Vycházejí z trendů, které naznačujete. Globalizace už není tak důsledná jako před dvaceti lety, možná skutečně přecházíme do éry deglobalizace. Vidíme trendy, jako jsou „nearshoring“ či „friendshoring“ (využívání kapacit i zaměstnanců ze sousedních nebo spojeneckých zemí – pozn. red.). Společnosti, které se chtějí prosadit na bohatém evropském trhu, tak budou muset své továrny přesunout na evropskou půdu. Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů, vliv má dekarbonizace, která může pomoci například přesunu části výroby do České republiky. Protože chcete-li vyrábět pro české zákazníky s co nejmenší uhlíkovou stopou, musíte to vyrábět v Česku. Ostatně jsme si to natrénovali během pandemie covidu-19, kdy se zničehonic zadrhly dodavatelské řetězce. Takže abych se vrátil k vaší otázce – ano, jsme tady i proto, abychom se potkávali s asijskými firmami, které by se mohly částečně přesunout do Evropy.

To se ostatně už děje…

Ano, například v Brně je řada tchajwanských společnosti, zejména z polovodičového průmyslu. Mimochodem tyto firmy v Česku působí již řadu let a polovodičový byznys za tu dobu mimořádně narostl. Čipy jsou dneska všude od spotřební elektroniky přes automobily po produkty obranného průmyslu. Je to high-tech byznys, na který je Česko velmi dobře připraveno i díky univerzitám. Vidíme, že přesun asijských firem do Evropy je jasný trend, Česko by z toho tedy mohlo těžit. A my pro ně umíme postavit potřebné budovy.

Je tedy vaší prioritou přivádět nové společnosti do Evropy?

Neřekl bych, že je to priorita, protože my nejvíc rosteme se svými stávajícími klienty. Máme zhruba tisíc různých subjektů, kterým pronajímáme prostory, a jsou z celé řady odvětví od e-commerce po výrobní firmy. Partnerství s nimi je pro nás prioritou. Hledání nových partnerů samozřejmě je důležité, ale nesmí být na úkor těch stávajících. Vidíme to na datech. Postavíme-li deset nových budov, sedm z nich pronajmeme stávajícím klientům, tři pak připadnou na nové zákazníky.

A odkud tedy ty nové firmy přicházejí?

Většina z nich je skutečně z Asie.

A odvětví?

Všechno možné. Velký segment je stále e-commerce a spotřebitelská elektronika. Rostoucí poptávku vidíme v obranném průmyslu, AI a high-tech odvětví, ale také v oblasti potravin, a zejména jídla pro domácí mazlíčky. Jsou tu i regionální specifika. Například v Ostravě se soustředí hodně firem z automotive průmyslu, do Brna zase míří technologické společnosti. Musíme diverzifikovat, nebylo by správné nějak se zásadněji opřít o jeden konkrétní sektor. A myslím, že se nám to daří. Ostatně v porovnání s dalšími zeměmi se právě toto docela dobře daří i celé České republice.

Je těžké přesvědčit asijské firmy, aby se přesunuly právě do Česka?

Asijské firmy mají své jasné preference. Například Tchajwanci mají Česko opravdu rádi. Totéž platí pro Korejce. Číňané nyní raději zakotví v Maďarsku nebo na Slovensku či v Srbsku. Ale odhlédneme-li od toho, je to vždycky otázka, co vlastně kdo hledá. Například jestli potřebuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, nebo levnou pracovní sílu.

Má Česko nějaké výhody v současné nabídce evropských zemí? A jak se to proměnilo za poslední roky? Češi se například často srovnávají s Polskem, které nám ale v mnoha ukazatelích začalo utíkat.

Myslím, že Česku se stále daří dobře, což by, myslím, potvrdila většina našich stávajících klientů. Byznys se tu dělá dobře, je to pro všechny příjemné a bezpečné, vyhovuje jim místní kultura. Výhodná je také demografie, která je například dost jiná v porovnání s vámi zmíněným Polskem. Musel bych hodně přemýšlet, abych si vzpomněl na firmu, které se v České republice nějak zásadně nedařilo. Naopak bych vám uměl říct spoustu příběhů, jak se z malé manufaktury stala úspěšná firma s několika velkými budovami. Z pohledu našeho byznysu se mi to srovnání nedělá moc dobře, protože prostě nejde o úplně srovnatelné věci. V Česku máme celou řadu projektů po celé zemi, v Rumunsku ale působíme zejména v okolí Bukurešti. A Bukurešť už dneska není konec Evropy, ale jde o velký hub pro část Turecka, Řecka, další balkánské země a samozřejmě pro celé Rumunsko. Je to pro určitý typ klientů, kteří potřebují přesně tuto strategickou pozici. Co pro nás je mimořádně výhodné v Česku, je možnost postavit kampus, tedy high-tech centrum pro nejinovativnější firmy. To na další trzích příliš často neděláme.

Remon Vos

Narodil se v Nizozemsku a v roce 1998 založil společnost CTP s cílem rozvíjet v České republice průmyslové nemovitosti třídy A. Vyvinul a rozšířil síť CTPark Network, která se stala největším integrovaným systémem business parků s kompletními službami ve střední a východní Evropě. V současnosti společnost působí na deseti trzích. CTP také realizovala kvalitní kancelářské a bytové projekty, jako je například oceňovaný Spielberk nebo koncept studentského bydlení Domeq v Brně. Je dolarový miliardář.

