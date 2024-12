Dalibor Martínek: Příští volby budou o děsivé situaci v bydlení

Kamarádka má dceru doktorku, manžel dcery pracuje v IT. Vyšší střední třída. Zatím bydlí v pronájmu v centru Prahy, ale chtěli by vlastní. Když zjistili, že by na hypotéce spláceli 70 tisíc měsíčně, protočily se jim panenky. I na ně je to moc.

Nejde o výši úročení hypoték. Jde o to, že v Česku máme strašidelnou situaci na trhu s bydlením. Máme druhou nejhorší dostupnost bydlení v Evropě. Ještě horší je, že není dobrá vyhlídka na zlepšení. Nikdo s tragickou situací na bytovém trhu nedokáže pohnout. Prst samozřejmě ukazuje na vládu. Čím dál víc lidí má problém dosáhnout na vlastní bydlení, ale i na nájem, který rychle stoupá.

Ve sněmovně se tento týden probírala takzvaná bytová krize. V pojetí poslanců je bytová krize problém chudiny, která pobírá dávky. Jde o 150 tisíc lidí, kteří nedosáhnou na jakoukoliv formu bydlení. Takže se poslanci bili o formát dávek, způsob vyplácení a podobné detaily. Na ničem se nebyli schopni dohodnout, budou jednat znovu.

Ale bytová krize, to nejsou chudí. Bytová krize je realitou dnešních dnů pro velkou část národa. Je to mnohem větší problém než jak nastavit dávky. Toho si ovšem vláda jaksi nepovšimla, nekoná.

Nestaví se byty

Klíčové je, že se v Česku nestaví byty. Zatímco tady bylo v roce 2023 postaveno 38 tisíc bytů, v Polsku to bylo 220 tisíc. I proto může být v Polsku cena za metr čtvereční nového bytu poloviční než u nás. A nemusejí tam řešit bytovou krizi.

Čím jsou vysoké ceny bydlení a jeho nedostupnost způsobené? Každý to ví. Je to neschopností vlády, této i těch předchozích, vytvořit efektivní způsob výstavby. Povolování v Praze trvá i deset let, nových bytů je málo. V Praze letos zatím vzniklo pět a půl tisíce nových. Jenže potřeba, s tím, jak do Prahy přicházejí noví lidé, je deset tisíc. Potřeba není naplněna, je převis poptávky, logicky to vede k dalšímu růstu cen nových bytů. Nyní stojí metr 160 tisíc korun, příští rok se počítá s dalším zdražením o pět až deset procent.

S tím se vezou i starší byty, také zdražují, průměr cen je v Praze přes 130 tisíc za metr. A bude růst. To není dostupné bydlení.

Lidé se uchylují k nájmu, z nouze ctnost. Ale i tam ceny rostou o deset procent ročně. Za sedmdesát metrů nájmu ve staré zástavbě na okraji města dáte v Praze 25 tisíc korun měsíčně. A bude to růst. V nových projektech, takzvaném nájmu budoucnosti, se vším servisem, fitness centrem a kolárnou, je to přes padesát tisíc.

Není žádná cesta. Možná můžete jít bydlet na kraj země, jak doporučují lidé, kteří již byt vlastní a velkopansky doporučují těm, kteří o něj usilují, ať bydlí tak, na co mají. Možná to je i pohled „pravicové“ vlády. Ať si lidé řeší své problémy sami. OK. Oni by řešili, ale přestaňte jim házet klacky pod nohy. Zprovozněte, kruciš, už konečně povolování výstavby. Jenže to jaksi vládě nejde. Řeší dávky pro chudé, a nevidí, že střední třída bojuje o bydlení. Od některých politiků zaznívají teze, že bydlení není nárok. To je fatální omyl. Bydlení je jedním ze základních práv každého člověka.

Pracující nedosáhnou na bydlení

Fakt, že Česko ho nedokáže naplnit a vymýšlí systém dávek, je nehorázný. Co jsme tady s výstavbou a realitním trhem provedli za posledních dvacet let je nevídané. Místo ekonomického tygra Evropy jsme se stali zemí, kde pracující lidé nedosáhnou na bydlení.

Vláda přišla s osmi miliardami na dostupné nájemní bydlení. Každý expert to označuje za kapku v moři. Obce neumí projekty připravit, proces výstavby bude trvat roky. Klíčové je urychlení výstavby, ale současná vláda plánuje nový stavební zákon až za několik let. To je milion minut po dvanácté.

Developeři už ani nelámou rukama, všechny si je zlámaly. Z této branže prýští zoufalství. Na pokus o nápravu amatéra v realitní branži Bartoše už raději nevzpomínat. Co se děje na ministerstvu pro místí rozvoj teď nikdo netuší, nový ministr Kulhánek se rozkoukává. A než se rozkouká, budou nové volby. Takže zase nic. Bydlení se pomalu ale jistě stává klíčovým tématem příštích voleb. Není jasné, jaké trumfy současná koalice může vytáhnout.